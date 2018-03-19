Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-03-19T13:22:26+03:00

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Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты выборов президента в России 2018 года. Согласно этим данным, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетеней.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам голосования, за Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.

Второе место по итогам выборам президента России занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,8 процентов голосов. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,66 процентов голосов.

Четвертое место заняла кандидат от "Гражданской инициативы", телеведущая Ксения Собчак, набравшая 1,67 процента голосов. Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал 1,04 процента, глава "Партии Роста" Борис Титов получил 0,76 процента голосов, у Максима Сурайкина от "Коммунистов России"— 0,68 процента, а за кандидата от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65 процента избирателей.

ЦИК заканчивает подсчет голосов, результат уже существенно не изменится.

Голосование состоялось 18 марта 2018 года. По предварительным данным, явка составила 67,98 процента — 73,36 миллиона человек.

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А ведь – свершилось. Тот самый страшный кошмар наших западных «партнеров» стал явью – Владимир Путин избран президентом на новый срок не просто большинством, пусть и подавляющим участников голосования: а большинством всех россиян, имеющих право голоса. Давайте просто посчитаем. После обработки 98,59% итоговых протоколов за Владимира Путина проголосовали 55 миллионов 13 тысяч 955 человек. ЦИК насчитал в России всего 110,8 млн граждан РФ, имеющих право голоса. Осталось отработать полтора процента, что, если брать явку в 67%, будет составлять примерно 1 млн 200 тысяч голосов (плюс-минус какие-то статистические погрешности). При среднем показателе в 76% голосов, отданных за действующего президента, он получит еще, как минимум 960 тысяч голосов, что выведет абсолютное количество проголосовавших за него на новый уровень – порядка 56 миллионов человек. Это больше 50% от всех россиян, имеющих право голоса. По любым меркам и подходам, критериям, шкалам и исчислениям Путин – АБСОЛЮТНО легитимен! (подробности)