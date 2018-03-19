2018-03-19T13:58:36+03:00
Звезды

Самая высокооплачиваемая модель-пышка Эшли Грэм показала целлюлит во время фотосессии в бикини

Прекрасная толстушка гордится каждым из своих 90 килограммов [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Эшли Грэм - самая высокооплачиваемая в мире модель категории «plus-size».Эшли Грэм - самая высокооплачиваемая в мире модель категории «plus-size».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эшли Грэм считается самой красивой и самой высокооплачиваемой в мире моделью категории «plus-size». 30-летняя американка вошла в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes, заработав в 2017 году 5,5 миллиона долларов. Секрет ее успеха – аппетитные 91-86-119 см при росте в 175 сантиметров. Эшли гордится каждым из своих 90 килограммов и смело дефилирует по подиуму в купальниках и нижнем белье. В прошлом году она стала участницей показа Victoria’s secret - пухленький «ангел» с крылышками вызвал овации: впервые в шоу, где традиционно по сцене порхают очень худенькие модели, участвовала девушки с пышными формами. «Да, у меня есть целлюлит, - признается Грэм. - Ну и что?». Эшли носит 54-й размер и рекламирует одежду для фигуристых женщин.

То, что целлюлит ее ничуть не портит, поклонники модели смогли убедиться, рассматривая папарационные снимки. Эшли сняли на пляже в Майами во время фотосессии: девушка демонстрировала бикини и купальники, принимая соблазнительные позы возле ретро-автомобиля. Купальник с этническим принтом Эшли сменила на черный, а потом и вовсе переоделась в бикини.

Эшли позировала на пляже - модель демонстрировала купальники и бикини. Фото: EAST NEWS

Эшли позировала на пляже - модель демонстрировала купальники и бикини.Фото: EAST NEWS

Модель ничуть не смущалась из-за складочек и ямочек, украшающих ее тело — тем более, что на страницах глянца их не будет. Перед тем, как снимки пойдут в печать, их обработают «фотошопом», доведя фигуру до совершенства. Однажды Эшли даже закатила публичный скандал после того, как один из журналов слишком сильно отретушировал ее фотографию и сделал ее более стройной. «Я такая, какая есть — не нужно делать меня худой!» - заявила тогда пышка.

Для фотосессии на пляж пригнали ретро-автомобиль. Фото: EAST NEWS

Для фотосессии на пляж пригнали ретро-автомобиль.Фото: EAST NEWS

Кроме фотосессий в бикини, модных нарядах и в нижнем белье Эшли занята еще и просветительской работой: американка охотно делится с другими девушками, имеющими лишний вес, секретами красоты и уверенности в себе. Модель признается: когда-то она буквально изводила себя из-за своей полноты.

- Перебравшись в Нью-Йорк, я набрала почти десять килограммов. Глядя на себя в зеркало, я повторяла: «Ты жирная и уродливая, это отвратительно». То, что я делала с собой, было ужасно, - рассказывала манекенщица.

Эшли уверяет, что любит все свои складочки жира и не стесняется своего целлюлита. Фото: EAST NEWS

Эшли уверяет, что любит все свои складочки жира и не стесняется своего целлюлита.Фото: EAST NEWS

Самооценка девушки упала ниже некуда: чтобы замаскировать килограммы, она начала носить мешковатую одежду, встречалась с парнями, которые делали ее несчастной, и все в ее жизни пошло наперекосяк. Только с годами Эшли научилась принимать себя такой, какая она есть, и любить свое тело.

В прошлом году пышнотелая модель заработала 5,5 млн. долларов. Фото: EAST NEWS

В прошлом году пышнотелая модель заработала 5,5 млн. долларов.Фото: EAST NEWS

- Однажды я подумала: «Что я делаю? Моя мама не воспитывала меня такой». И тогда я стала смотреть на себя в зеркало и повторять: «Я прекрасна, и у меня великолепное тело».

Самовнушение подействовало — сегодня Эшли с гордостью говорит, что любит каждую складочку жира на своем теле, и не собирается ничего менять в себе.

Девушка не собирается расставаться со своими 90 килограммами. Фото: EAST NEWS

Девушка не собирается расставаться со своими 90 килограммами.Фото: EAST NEWS

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