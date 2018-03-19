2018-03-19T15:17:20+03:00
Звезды

Александр Ширвиндт о попавшем в больницу Федоре Добронравове: У него на гастролях произошел спазм

Худрук театра Сатиры, в котором служит актер, прокомментировал «КП» ситуацию с экстренной госпитализацией артиста
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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По просьбе «Комсомольской правды» ситуацию прояснил Александр ШирвиндтПо просьбе «Комсомольской правды» ситуацию прояснил Александр ШирвиндтФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сообщения о том, что известный актер и кинопродюсер попал в больницу, появились накануне. 18 марта Федор Добронравов должен был сыграть спектакль «Чудики» (продюсерского центра имени актера, - ред.) по мотивам рассказов Василия Шукшина в курортном городе Светлогорск Калининградской области. Но организаторы вынуждены были перенести представление из-за проблем со здоровьем главного артиста постановки.

- В связи со срочной госпитализацией Федора Викторовича Добронравова 17 марта 2018 года, спектакль переносится! Новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время. Все приобретенные билеты действительны на новую дату, - сообщили в театре «Янтарь-холл», где должен был состояться спектакль. Продюсерский центр «Федор Добронравов» приносит глубочайшие извинения.

Что произошло с 56-летним актером и по какой причине он госпитализирован, его окружение не сообщает. По просьбе «Комсомольской правды» ситуацию прояснил Александр Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры, в котором служит артист:

- У него на гастролях произошел спазм, это было что-то сосудистое. Сейчас он два дня будет проверятся в больнице и снова выйдет на сцену.

- Вы с ним связывались?

- Мы только сейчас созвонились, он уже едет в Москву, где проверится [в клинике] и все. Так что никакой паники, пожалуйста, не поднимайте!

- Спектакли с его участием отменены?

- 21 марта мы вынуждены (речь о спектакле театра Сатиры «..... И МОРЕ», где Добронравов в главной роли - авт.), чтобы его не мучить, заменим. А дальше все, тьфу-тьфу-тьфу, будет нормально.

- Значит, он в порядке, но, на всякий случай, требуется пройти обследование?

- Ну, все люди, все под богом…

Напомним, Федор Добронравов по приглашению Александра Ширвиндта служит одним из ведущих актеров в театре Сатиры 15 лет. Снимается в кино с начала 90-х, на его счету более 120 ролей в фильмах и сериалах. Добронравов стал известен и любим по роли в юмористическом шоу «6 кадров». Также актер полюбился публике ролью в сериале «Сваты» (из-за политической обстановки и позиции артиста по Крыму съемки Добронравова в 7 части картины стали невозможны, а сегодня проект украинской команды Владимира Зеленского и вовсе запрещен на территории Украины, - ред.). Звание Народного артиста Федор Добронравов получил в 2011 году.

Редакция «Комсомольской правды» желает Федору Викторовичу скорейшего выздоровления!

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