Налог на чужое имущество: Как быть, если вам приписали налог на чужое жилье

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-19T15:41:13+03:00

С ошибками в налоговых уведомлениях в этом году опять столкнулись далеко не единицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Налог на имущество «должен быть справедливым и посильным для граждан», - заявил в Послании Федеральному собранию Владимир Путин. И предложил уточнить механизм его расчета. У граждан к налогам на жилье и землю и правда накопилось немало вопросов. И не только к их величине.

ЗАПЛАТИ ЗА СОСЕДА

Людмила Г. продала комнату в коммуналке. А через год получила платежку с налогом на имущество на... соседнюю комнату в той же коммуналке. Сходила, как полагается, в свою налоговую. Написала заявление с просьбой разобраться. Обещали, что все проверят - уже послали запрос в Росреестр.

Через год платежка на соседнюю комнату пришла опять. В налоговой сказали - таких случаев много, разбираемся. И снова рассказали про то, что послали запрос в Росреестр (судьба предыдущего запроса так и осталась неизвестной).

- Мне уже несколько лет присылают налог на участок в Подмосковье, который мне никогда не принадлежал. Писал обращения в налоговую через личный кабинет налогоплательщика - в положенный срок отвечают, что послали запрос в Росреестр, и на этом все затихает. Три или четыре раза писал - все то же самое, - рассказывает о своем опыте Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы.

Роман, благо сам риэлтор, справки о якобы принадлежащем ему участке навел. Это несложно, в налоговом уведомлении указывается кадастровый номер. Оказалось, что участка под таким номером... нет. Он давно поделен на два других и так продан. Де-факто у налоговой - сведения многолетней давности...

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

С ошибками в налоговых уведомлениях в этом году опять столкнулись далеко не единицы. Хотя налоги на имущество и землю надо было заплатить еще до 1 декабря, разборки у многих затянулись. Не всем, конечно, «повезло» получить требование заплатить за чужое жилье или землю. Но и других неприятностей хватает.

«Пришла платежка на проданный несколько лет назад садовый участок», «Шлют уведомления на имя умершего отца. Послали в налоговую свидетельство о смерти - все равно шлют», - жалуются в «КП» читатели. Или вот еще. «Который год у меня двоится земельный налог. Почему-то участок оказался дважды поставлен на кадастровый учет - в 2003 году и 2006 году. И теперь на него начисляют двойной налог, добиться перерасчета никак не удается».

Власти опосредованно проблемы признают. В конце 2017 года был принят закон, позволяющий регионам, где налог на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости, вводить отсрочку по пени за неуплату этого налога. То есть за неуплаченный в 2017 году налог за квартиры и дома начать штрафовать не со 2 декабря 2017 г. (налог надо было заплатить до 1 декабря), а с 1 июля 2018 года. Мотив - дать время разобраться с ошибками и вопросами граждан. Поблажкой воспользовалась, в частности, Москва. В прошлом году штрафные санкции в ряде регионов, включая столицу, тоже отодвигали - до 1 мая.

ОТКУДА КОСЯКИ?

- Особенно большой всплеск был в конце 2016 года, когда появился новый порядок расчета налога на имущество - исходя из кадастровой стоимости, - рассказывает Олег Филиппов, директор по бизнес-образованию факультета Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

На налог на имущество (квартиры, дома, дачи, гаражи) по кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости большая часть регионов перешла в 2016 - 2017 годах (остальные перейдут до 2020 года). За землю по кадастровой стоимости все стали платить несколькими годами раньше.

Вот и начались «веселье» и массовые жалобы. Конечно, граждане и раньше были недовольны тем, что им присылают платежку за проданную три года назад машину. Но налоги на главное имущество - жилье и дачи - у большинства были копеечными. Многие их оплачивали, вообще не глядя, а за что и почему они начислены. После того как начисления увеличились в разы, глядеть стали. В налоговые выстроились очереди...

ЧИНОВНИКИ: НЕ ВИНОВАТАЯ Я...

Сами налоговики тоже жалуются. Мол, базы данных неполные и с ошибками. А что делать? Какие сведения дали, по тем налоги и выставляют. В Росреестре, который ведет единый госреестр недвижимости, тоже пожимают плечами: они хранители данных - что им передают, то и есть в реестре. Еще кивают на изменения в законодательстве. Госрегистрация прав на недвижимость у нас проводится всего 20 лет, с января 1998 года, земельный кадастр ведется с 2001 года. А сведения о той недвижимости, которая появилась у граждан раньше, в начале 90-х, включая все приватизированное в те годы в массовом порядке жилье, переносились из баз БТИ. Как смогли в нужные сроки, так и перенесли - с косяками и недостачами.

Получается, что вроде как никто в ситуации и не виноват. Объективные проблемы.

- Стоит понимать, что изменения в расчетах для физических лиц - это огромный объем работы, особенно с учетом того, что в предыдущие 25 лет налоговики привыкли общаться в основном с юридическими лицами, а не с гражданами, - поясняет Олег Филиппов. - Плюс человеческий фактор - низкая оплата труда в налоговой, что весьма влияет на производительность труда и мотивацию. Плюс идет ускоренное совершенствование программного обеспечения... Могу привести пример. Чтобы отладить сбор НДС (налог на добавленную стоимость), было потрачено 20 лет - и система прошла через серьезные ошибки, изменение законодательства, отчетных форм и т. п.

ГРАЖДАНЕ: НАС СОВСЕМ ОБОБРАТЬ ХОТЯТ?

Может, все и так. Но у граждан складывается другое мнение: с нас просто пытаются собрать побольше налогов любыми средствами. Тем более что виноватыми в ситуации де-факто оказываемся именно мы. Ведь кому приходится тратить время, а нередко и деньги на то, чтобы доказать: участок - чужой, комната - соседки, а три машины были давно проданы?

...Роман Вихлянцев - тот, которому начисляли налоги на несуществующий участок, - в конце концов подал на налоговую службу в суд. Его адвокат собрала доказательства - вплоть до фото и видеосъемки: участок, который приписывается Роману, благополучно принадлежит другим людям. Они уже и дома построить успели. Вопрос решился после первого судебного заседания. Роману позвонили из налоговой и сообщили, что ошибка исправлена и ему сделают перерасчет. Как выяснилось, лишку было уплачено порядка 70 тысяч рублей. Значит, все-таки можно разобраться?

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

1. Кадастровая стоимость, по которой вам рассчитали налог, явно в разы превышает рыночную

Обращаться надо в специальную комиссию по таким спорам при Росреестре. Как таким образом снизить себе налог, см. на нашем сайте.

Если в комиссии откажут, можно обратиться в суд. Но, согласно статистике за прошлый год, более чем в половине случаев (58%) комиссии согласились кадастровую стоимость пересмотреть.

2. Ошибки - в данных самого госреестра недвижимости

Самый характерный вариант - перепутана площадь квартиры или участка (соответственно вам и налог пришел на большую площадь). Обращаться опять же в комиссию при Росреестре. Это касается именно тех случаев, когда неточность исходит, собственно, из данных госреестра (ЕГРН). Чтобы понять, так ли это, проще всего поступить следующим образом. Возьмите выписку на свое имущество из ЕГРН (единый госреестр недвижимости). Заказать ее можно как в режиме онлайн на портале Росреестра (rosreestr.ru), так и лично через МФЦ (многофункциональный центр). Если видите, что там что-то не соответствует истине, разбираться надо с Росреестром. Если в ЕГРН все верно, идите в налоговую или пишите туда письма (см. ниже).

3. Участок или дом задвоился, и на него дважды начисляют налог

Общаться опять-таки надо с Росреестром. Вот что там порекомендовали сделать:

- Собственнику нужно обратиться в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости или в центральный аппарат ведомства. К обращению надо приложить все правоустанавливающие документы на объект. Заявителю будет дан ответ с алгоритмом действий в его ситуации. Причины задвоения кадастровых номеров могут быть разными. Можно дать общую рекомендацию, как такой ситуации избежать. Для этого, перед тем как заказывать работы для постановки участка на кадастровый учет, надо проверить, не содержатся ли уже сведения о нем в ЕГРН (участок может быть внесен в реестр недвижимости как ранее учтенный, и требуется только уточнить его границы). Для получения такой информации нужно запросить сведения из ЕГРН.

4. В госреестре сведения верны, но в платежке - ошибка

Тогда разбираться надо со своей налоговой.

В любом случае эксперты рекомендуют все, что с вас требуют, уплачивать в срок (напомним, имущественные налоги надо было перечислить в казну до 1 декабря). А уже потом пытаться восстановить справедливость. Так лучше чисто из практических соображений. Разбирательства могут затянуться, все это время на вас будет висеть долг, а на него капать пени... Может и до судебных приставов дело дойти. Вам надо на пограничном контроле случайно узнать, что, оказывается, вас уже по суду признали злостным неплательщиком и ограничили выезд из страны? Пусть лучше - как в случае Романа - вам потом сделают перерасчет и вернут излишне уплаченное.