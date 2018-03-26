Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» пообещал выплатить 3 млн рублей семьям погибших

СЕГОДНЯ 18:47 2018-03-26T18:56:52+03:00

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Томский бизнесмен Денис Штенгелов подтвердил, что является совладельцем торгового центра «Зимняя вишня». 25 марта в ТЦ произошел пожар, который унес жизни 64 человек.

Штенгелов - владелец пищевого холдинга «КДВ групп», который производит снеки «Кириешки», «Три корочки», «Хрустящий картофель» и прочие закуски. В интервью ТАСС предприниматель рассказал, что собственником ТЦ является не его компания, а лично он.

- Компания «КДВ групп» никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании «Кондитерус ком», а эта компания является собственником «Кемеровского кондитерского комбината». Именно комбинат строил торговый центр, - пояснил Штенгелов.

Потом он добавил, что владеет ТЦ «Зимняя вишня» не в одиночку. Часть площадей центра была продана, часть – осталась под управлением комбината. Так что, фактически Штенгелов – совладелец здания. Несмотря на это, он пообещал выплатить по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре.

- Это страшная трагедия. Мы выделим семьям погибших по 3 млн рублей, - сказал Штенгелов и добавил, что также готов оказать необходимую помощь и поддержку нуждающимся в реабилитации, если она потребуется.

СПРАВКА "КП"

Денис Штенгелов родился в Томской области. В 1994 году начал бизнес по мелкооптовой торговле сырыми семечками. В 2002 году создал холдинг «КВД групп», куда вошли 5 пищевых предприятий Сибири и Урала. К 2010 году его компания объединила несколько крупнейших производителей закусок (марки «Три Корочки», «Кириешки», «Компашки», Beerka, «Баренцев», «Бакины семечки» и другие), а также производителей пряников и вафель. «КДВ групп» стала крупнейшим игроком на рынке снеков. В октябре 2017 года агентство Bloomberg определило, что состояние Штенгелова выросло до $1 млрд. Сам предприниматель опровергал эти сведения. У предпринимателя трое детей. С 2009 года двое сыновей, дочь и супруга Штенгелова живут в Австралии, сам бизнесмен живет на две страны.

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