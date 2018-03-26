Учитель, которая оставила детей в сгоревшем кемеровском кинотеатре, давала уроки по спасению жизней

СЕГОДНЯ 12:58 2018-03-26T13:02:39+03:00

Классный руководитель пропавшего без вести 5-го класса Оксана Евсеева со своим сыном Антоном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оксана Евсеева числится в списке пропавших без вести, но ей удалось выбраться на улицу [видео]

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Классный руководитель 5-го класса Трещевской средней школы Оксана Евсеева спаслась на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», хотя она и значится в списке пропавших без вести. Эту информацию подтвердили «Комсомолке» родственники пропавших школьников, которые дежурят у торгового центра в надежде получить хоть какие-то известия об их судьбе.

- Она совершенно точно вышла на улицу! Родители пропавшей Вики Почанкиной видели ее своими глазами около торгового центра во время пожара, - уверяют родственники — Сейчас она вроде бы уже дома, в Трещевском.

Пятиклассники из поселка Трещевский вместе со своим классным руководителем поехали в Кемерово, чтобы отметить начало весенних каникул.

Как говорят в семьях пропавших школьников, пока дети смотрели мультфильм, их учитель пошла прогуляться по торговому центру. В момент начала пожара она находилась в кафе.

По какой-то трагической случайности или халатности двери в кинозал, где дети смотрели мультфильм, оказались запертыми. Школьники успели позвонить из окутанного густым дымом кинотеатра своим близким, чтобы попрощаться. Но до сих пор их тела не опознаны среди погибших, также нет их и среди найденных живыми. Родители не теряют надежды на их чудесное спасение.

47-летняя Оксана Евсеева преподавала в Трещевской школе химию, биологию и географию. По горькой иронии, в школе она числилась преподавателем-организатором ОБЖ (охрана безопасности жизнедеятельности). Её педагогический стаж составляет 25 лет. Она избиралась депутатом совета народных депутатов Осиногривского сельского поселения. Односельчане назвали ее обычной, простой женщиной, которая почти всю жизнь прожила в деревне.

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