Имущество семьи Жанны Фриске выставлено на торги

СЕГОДНЯ 16:15 2018-03-16T18:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Три дня назад, 13 марта, в Московской области состоялось судебное заседание по иску Русфонда. Благотворительная организация требует выставить на торги принадлежащие Владимиру и Ольге Фриске половину земельного участка и половину загородного дома (его общая площадью около 400 м2) в Истринском районе Подмосковья. Этот дом и земля были частью имущества, унаследованного после смерти певицы. Наследников, как мы помним, трое - родители певицы и ее пятилетний сыном Платон.

Представители Ольги и Владимира Фриске в Истринский суд не явились. От Дмитрия Шепелева, отца Платона, поступило согласие на иск Русфонда к родителям Жанны. Но доля Платона в этом спорном имуществе не учитывалась.

В итоге, суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Само решение с мотивами принятого судебного акта будет составлено в течение десяти дней. После чего взысканное имущество оценят приставы и выставят на торги.

Дом Жанны Фриске в Подмосковье будет продан с торгов. На фото: мама певицы Ольга ВладимировнаФото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЗА ДОМ?

Еще в 2013 году Жанна Фриске поручила своему гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву купить 1/2 доли земельного участка общей площадью 3730 кв. м и 1/2 доли жилого дома общей площадью 393 кв. м. Выделила на это деньги. Подразумевалось, что вторую половину он купит на свои. Но по мнению родителей Жанны, и дом и весь участок были куплены целиком на деньги их дочери. Всего Дмитрий потратил на покупку 38 миллионов рублей. Из них 36 млн. ушли на земельный участок и 2 млн. - на дом. Как утверждают адвокаты Владимира Фриске, долг Шепелева перед их семьей составляет 19 миллионов рублей. Дмитрий не комментирует эту тему. Тем более, что на продажу должны выставить имущество Жанны, а не его.

Представители Ольги и Владимира Фриске в суд не явилисьФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, летом 2013 года у популярной певицы Жанны Фриске диагностировали рак мозга. Два года она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Благотворительная организация «Русфонд» и 1-й канал собирали деньги на ее лечение. В результате фонд перечислил на счета Жанны около 25 миллионов рублей. Договор с Русфондом предусматривал целевое расходование средств и отчет за каждый потраченный рубль на лечение. А также обязательство вернуть в Русфонд неизрасходованные деньги. После смерти певицы в 2015 году фонд получил отчёт только о 3 миллионах 370 тысячах рублей. До сих неизвестно, куда подевались оставшиеся 21 633 214 руб. Ни объяснить, где деньги, ни подтвердить расходы документами, родители Жанны не могли. После этого фонд написал заявление в Следственный комитет РФ и подали иск в суд. В мае прошлого года Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск Русфонда к наследникам Жанны Фриске о возврате 21 633 214 рублей.

В ТЕМУ

Как тратили деньги на лечение Жанны Фриске

- Ситуация по суду с Русфондом, безусловно, нам очень неприятна, - рассказал «КП» отец Жанны Владимир Фриске. - Не ожидали, что после смерти дочери окажемся втянутыми в эти дрязги. Мы для суда собрали чеки о тратах - то, что смогли найти. Если бы знали, что придется вот так отчитываться, конечно, сохранили бы больше. Во время болезни дочери было не до чеков... И все же отчет о трате 25 миллионов рублей у нас есть (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русфонд раскрыл детали договора с Жанной Фриске

В ответ на утверждение родителей певицы, что договор с благотворительной организацией их дочь не подписывала (подробности)

Дмитрий Шепелев: Как, видя умирающую дочь, можно идти в банк опустошать ее счета?!

Чтобы снять вопросы, касающиеся исчезнувших миллионов, собранных на лечение Жанны Фриске, ее гражданский муж прошел детектор лжи (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сын Жанны Фриске забыл родных и не узнал собственную бабушку

В декабре юристы семьи Жанны Фриске добились очередной встречи клиентов с сыном певицы. Напомним: Платону сейчас 4 года, он живет со своим отцом - телеведущим Дмитрием Шепелевым. По суду Шепелев обязан разрешать семье Фриске раз в месяц видеться с ребенком. Но он постоянно находит причины переносить общение мальчика с родней. Предпоследнее свидание Платона с семьей его мамы прошло в сентябре - тогда мальчик общался с дедушкой Владимиром Фриске - отцом певицы (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Продюсер о сборе денег на спасение Жанны Фриске: Никто ничего не сделал, когда Вицин, Брондуков, Пуговкин в нищете умирали

Евгений Фридлянд высказался о публичных скандалах в семье умершей певицы, за что получил угрозы от ее отца и теперь намерен идти в полицию(подробности)