2018-03-16T17:11:10+03:00
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Праздник театра и искусства в «Этномире»

24 и 25 марта в «Этномире» гостей ждет фестиваль театрального искусства!
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На Улице Мира, в павильоне «Вокруг Света», гости смогут познакомиться ср разными театральными жанрамиНа Улице Мира, в павильоне «Вокруг Света», гости смогут познакомиться ср разными театральными жанрами
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В интерактивной форме можно будет познакомиться с мировыми театральными традициями, их национальными особенностями и колоритом.

На Улице Мира, в павильоне «Вокруг Света», гости смогут познакомиться с разными театральными жанрами: драматические постановки по мотивам рассказов Чехова и Тэффи, театр пантомимы и пластики, театр танца, отрывки из мюзиклов и представления, в которых гармонично сочетаются танцы, поэзия и музыка. Для самых маленьких гостей фестиваля в программе множество кукольных спектаклей и детских театральных представлений по мотивам известных произведений, а также Театр Петрушки и Раёк! На творческих мастер-классах опытные мастера актерского мастерства раскроют секреты ораторского искусства, сценического движения, стильной импровизации и познакомят с загадочным театром теней. На фестивале пройдут творческие встречи и выступления Федора Осипова и Романа Графова — звёзд всемирно известных мюзиклов «Граф Монте-Кристо», «Преступление и наказание», «Кентервильское приведение» и «Ромео и Джульетта».

В рамках фестиваля 25 марта в Доме Италии состоится открытие барельефа «Ромео и Джульетта» — подарок известного итальянского скульптура Серджио Пазетто. Скульптурное панно — это символ переосмысления шекспировской трагедии в соответствии с духом времени и творческого начала в «Этномире».

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