В Дамаске выбирали президента России

СЕГОДНЯ 18:41 2018-03-16T19:34:24+03:00

Александр Коц досрочно проголосовал на выборах президента на избирательном участке в посольстве России в Сирии в Дамаске Фото: Александр КОЦ

Наш спецкор Александр Коц наблюдал за тем, как в столице Сирии прошло досрочное голосование. И отдал свой голос сам

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Пятница в арабском мире — день выходной. И потому дату выборов президента России — для российских граждан, проживающих в столице Сирии — сместили на два дня. Как рассказал «КП» председатель участковой избирательной комиссии Эльбрус Кутрашев, проголосовать досрочно за будущего президента страны уже имели возможность граждане России в Латакии, а также россияне на одном из объектов в провинции Хомс. Выездная избирательная комиссия работала там неделю назад.

А в минувшую пятницу участок был развернут на территории посольства России в Дамаске. И это, пожалуй, в прямом смысле слова одна из самых горячих точек планеты. Всего в четырех километрах от нашей дипмиссии хозяйничают (пока) террористические группировки в огромном пригороде - Восточной Гуте. Хотя некоторые ее районы буквально врезаются в центр Дамаска. Часть проходит практически по границе со старым городом, часть — как район Джобар — аппендиксом врезается в кварталы столицы. Именно оттуда боевики периодически обстреливают территорию российского посольства. А в 2013 году в ходе дерзкой вылазки террористы подорвали начиненный взрывчаткой микроавтобус на подъезде к дипмиссии. Поэтому меры безопасности в день плебисцита были повышенные. Впрочем, они здесь такие всегда. И на процесс волеизъявления никак не влияли. В этом я убедился на себе.

Первый избиратель приходит на участок через 15 минут после открытияФото: Александр КОЦ

Еще до командировки на сайте «Госуслуги» я в течение пяти минут оформил заявку на голосование по месту пребывания. Раньше было необходимо получать открепительное удостоверение. Теперь же достаточно сделать несколько нехитрых манипуляций в Интернете. И вуаля, я получаю бюллетень для голосования в центре Дамаска. Для российских граждан, проживающих в стране, не нужно было делать и этого. Потому что полных списков избирателей здесь просто нет.

- Тут с этим всегда проблема, - прокомментировал мне Эльбрус Кутрашев. - Не все наши граждане встают на учет, поэтому точную цифру избирателей назвать сложно. А для того, чтобы проголосовать, достаточно прийти к нам с российским паспортом.

Первый избиратель приходит на участок через 15 минут после открытия. Обычный житель Дамаска, имеющий и российское и сирийское гражданства. Типичная история по местным меркам. Смешанные браки, в которых россиян становится больше. Как у нашего переводчика Назира Саиди, который пришел на участок с женой и дочкой.

- В последние годы Россия принимает в жизни моей страны такое активное участие, что я просто не могу стоять в стороне, - улыбается он. - Я просто считаю своим долгом прийти и поставить галочку за...

Тут он, конечно, выпалил фамилию, но по закону о выборах мы назвать ее не можем.

А около 10 утра на избирательный участок приехал командующий российской группировкой в Сирии Александр Журавлев. По-военному быстро и четко он получил бюллетень, скрылся в кабинке, вышел со сложенной анкетой и опустил ее в урну.

- Поздравляю вас. Удачи, - пожал генерал руки членам избирокма и уехал.

Точную цифру проголосовавших назовут после закрытия участка. Однако уже ясно, что в этот день в посольство приехали несколько сотен россиян, пожелавших реализовать свое право.

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