Президент поручил жить до 80, в хороших квартирах и без грабительских налогов
Для того, что бы ежегодное Послание федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил 1 марта, не осталось красивой декларацией, а начало воплощаться, президент раздал конкретные поручения. И теперь у чиновников никак не получится отвертеться от работы по достижению целей, поставленных в Послании. Какие же поручения раздал Путин и кого назначил ответственным за их исполнение?
Администрации президента Путин поручил обеспечить до 15 апреля разработку Указа, определяющего цели развития России. В том числе:
1. Повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2014 году. А к 2030 году — до 80 лет.
2. Рост уровня пенсий выше инфляции и снижение в 2 раза уровня бедности в стране.
3. Вхождение в «пятерку» крупнейших экономик мира и обеспечение роста ВВП выше среднемирового.
4. Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей в год.
5. Определить план модернизации и расширения дорог и магистралей.
Ответственным за это назначен глава Администрации президента Антон Вайно.
Правительству поручено до 15 июля обеспечить внесение изменений в законы, предусматривающих:
6. Изменить порядок определения кадастровой цены домов и квартир, что бы она не превышала рыночную и людям не приходили за них дикие налоги.
7. Закрепить правовой статус самозанятых граждан;
8. Усовершенствовать механизмы социальной помощи населению, чтобы она предоставлялась исходя из справедливости, адресности и нуждаемости.
9. Вместе с бизнес-сообществом подготовить предложения по улучшению условий предпринимательства.
За это ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.
Так же правительству и Центробанку до 15 июля поручено:
10. Разработать план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.
Тут ответственные — Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, Верховному суду и рабочей группе по анализу правоприменения в бизнес-сфере поручено до 1 декабря:
11. Дать предложения по переводу отдельных нарушений бизнесменов, которые они совершили, занимаясь предпринимательством, из уголовных в административные. То есть, за них не должны будут сажать в тюрьму.
Отвечать за этот фронт работы будут Вайно и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
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