"К сожалению, наш русский мат вырождается": откуда появились бранные слова и почему они нам так нужны

СЕГОДНЯ 20:11 2018-03-22T20:10:04+03:00

В языке происходит круговорот мата. Нам не дано предугадать, какое слово в будущем будут использовать наши пра-пра-правнуки, чтобы смачно выругаться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Жила-была одна женщина. Приличная женщина, что важно. Однажды она возвращалась с работы домой и случайно наступила на руку монтеру. Тот обложил ее матом. «Ну кто же так ругается», — вздохнула женщина и — сама обложила монтера отборнейшим трехэтажным. Внимание, вопрос, какова была профессия женщины.

Такой вопрос задали знатокам из Что?Где?Когда? Знатоки назвали не только профессию женщины, но и ее имя.

Конечно, это Евдокия Галкина-Федорук. Филолог по образованию, первый исследователь обсценной лексики, ставшая гуру русского мата. В МГУ, где преподавала Евдокия Михайловна, о ней ходили легенды. Якобы лифтеры ласково называли ее «наша галочка-матюгалочка» и специально останавливали лифты, чтобы послушать, как ругается их кумир. Что каждую лекцию профессор начинала фразой "лежим мы как-то с Галкиным". Что диссертация Галкиной-Федорук, посвященная обсценной лексике ужасно неприлична, хранится в спецхране Ленинки и добыть ее можно только по спецпропуску. И что якобы мат для диссертации Евдокия Федорвна собирала среди бойцов русской армии. Раззадоривала солдат неприличными анекдотами, просила поведать что-нибудь в ответ и вздыхала: "благодарю, но, ничего нового я не услышала".

Евдокия Михайловна Галкина-Федорук

Что здесь правда, а что нет — установить трудно.

25 марта Евдокии Галкиной-Федорук исполняется 120 лет. Хороший повод поговорить о теме ее исследования

Великая сила русского мата

Русский мат — штука легендарная и известная широко за пределами нашей страны. По-русски ругаются и на территории бывших союзных республик, и даже за рубежом. Скажем, после Олимпиады в Саппоро в обиход японцев прочно вошло волшебное русское слово «дахусим». Прославила слово заметка о лыжнике Вячеславе Веденине: «Сказав волшебное слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Что на самом деле сказал лыжник, понятно только русским, но проницательные японцы мыслили в правильном направлении. О том, что мат имеет сакральные свойства — впервые заявил соратник Лотмана, ученый Борис Успенский. Другими словами, мат – это не просто ругань. Это – языческие заклинания, сохранившиеся с древних времен. Потому, согласно фольклору, матом разговаривает нечистая сила и домовые. Потому магические ритуалы от сглаза советуют либо помолиться богородице, либо выругаться по матушке.

Как ругались наши прабабки и как ругаемся мы

В языке происходит круговорот мата. Нам не дано предугадать, какое слово в будущем будут использовать наши пра-пра-правнуки, чтобы смачно выругаться. Берем «Исповедь» протопопа Аввакума и убеждаемся: протопоп питал особую нежность к слову на букву «б». На каждой странице опального труда Аввакум употребляет его раз по пять, не боясь Роскомнадзора и божьего гнева.

Потому что в протопоповские времена слово на букву «б» считалось приличным и означало «ложь». И если Аввакум величал Никона «старой лядью», то он вполне политкорректно сообщал, что тот просто немолодой обманщик.

Филолог Алексей Плуцер-Сарно, который по степени опальности может конкурировать с протопопом Аввакумом, составил 12-томный словарь русского мата и в процессе работы сделал вывод о круговороте мата в языке. Может, лет через сто на смену слова из трех букв на Х придут «банан» и «перец».

А почему нет, учитывая, что, к примеру, неприличие на «х» происходит от существительного «хвой».

Очевидно, в допотопные времена словом «хвой» кокетливо назвали мужское достоинство. Со временем приличное значение еловой иголки исчезло из языка, а неприличное осталось. Какими еще кокетливыми выражениями мы называем срамный уд - то-то и оно.

Вокруг «уя»

Кстати, по поводу происхождения слова из трех букв ведутся споры. Согласно народной этимологии слово произошло как повелительное наклонение глагола «ховать», по аналогии с «совать». Что делай - «суй» ну и соответственно.

Однако, как рассказал лингвист Игорь Пильщиков, такое объяснение неверно.

– Слово «уй» этимологически родственно слову "хвоя". Эту этимологию предложил лингвист Педерсен в 1900-е годы, и она принята всеми лингвистами.

Тем, кто не верит, Плуцер- Сарно предлагает вспомнить старинное выражение «елки-палки, лес густой, ходит Ваня холостой» и подумать, при чем тут елки и какие там палки.

Что же тогда мат

Уж коли неприличиями в разное время считались разные слова, то что вообще можно считать матом? Ответ на этот вопрос дает Анна Михальская, профессор Литературного института имени Горького. Для начинающих писателей, профессор вела спецкурс по мату, что важно и нужно, согласитесь.

С точки зрения Михальской, мат — это не просто грубое слово. И даже не два грубых слова. И если вы думаете, что назвав четыре запрещенных Роскомнадзором корня – вы выругались матом, то вы просто дурак.

Мат — это особое выражение, в котором соединяются три элемента. Чтобы выматериться, нужно: во-первых, назвать детородный орган. Во-вторых — упомянуть самые святые предметов: бог, душа, гроб, смерть. И в-третьих, сочетать первое и второе так, чтобы получился эффект абсурда и галиматьи.

Именно таким образом мы достигнем сакрального смысла русского мата: призовем на помощь детородную силу наших предков.

Берегите наш мат, наш прекрасный русский мат

Мат в СМИ — прибыльная статья доходов Роскомнадзора. Как рассказали КП, сумма штрафов, наложенных на СМИ за использование ненормативной лексики, в 2016 году составила 688 000 руб., а в 2017 году — аж миллион семьсот двадцать три тысячи рублей. И на этом СМИ останавливаться не собираются. Однако филологи грустят. Согласно закона, в СМИ запрещено использовать слова на четыре буквы. Е, П, Б и Х. Это обидно. Ибо корней на самом деле гораздо больше.

Чтобы убедиться в этом — достаточно открыть роман Эртеля «Гарденины», живописующий будни завода орловских рысаков. На страницах романа описывается состязание в матерной ругани, которое происходит на конюшне после работы. Кузнец Ермил обрушил на мельника Демидыча сто тридцать восемь «безусловно сквернейших ругательств, между тем как Демидыч мог возразить ему только девяноста тремя и то не безусловно сквернейшими».

В общем, ругались деды, было время, не то, что нынешнее племя. Правда, как именно они ругались, писатель Эртель не уточнил.

Настоящий русский мат так сложен и так неприличен, что впервые его опубликовали лишь в 2005 году. В виде так называемых загибов.

Классические бранные ругательства, несущие сакральный смысл, традиционно назывались загибами. Существовали большой, малый, петровский, казачий загибы...

— Посмотрите, сколько корней соединено друг с другом. И про ежа, и про Алексашку вспомнили! А как поэтично, — радовалась профессор Михальская во время одной из лекций, высветив на экране один из вариантов малого петровского загиба. Несмотря на малость, текст занял весь экран.

В загибе упоминались особые квакалки, зарубки Алексашковой мотни, совокупление через семь пар потных портянок, а также крещение шматиной лейбгвардейского полка и ежом косматым против шерсти волосатым.

Воспроизвести эту красоту сегодня — нет никакой возможности.

Поэтому, доживи Евдокия Федорук-Галкина до своего стадвадцатилетия, она бы не сильно порадовалась. Наш мат безнадежно испорчен. И одним из первых это заметил Александр Солженицын, когда вернулся из Америки.

"Что значит "испорчен"? - возмутимся мы. У нас на улице только матом и разговаривают.

Но в том-то и печаль, что широко распространенная ругань — это всего лишь несколько корней. Как писал Солженицын в одной из публицистических работ — они выражают массу значений, но делают это примитивно и условно.

— К сожалению, наш русский мат как национально-специфическое явление - вырождается, — с грустью констатирует Анна Михальская. — Люди утратили то богатство творческого воображения, способность к языковой игре, победоностность в непристойных выражениях, которыми обладали. Несколько корней теперь выражают массу разных значений. Это все равно как перейти на язык жестов. И это не тот подлинный русский мат.

А уж за порчей мата следует и другое неприятное явление. Матом, и только матом, как говорил Пелевин, можно сообщить человеку окончательную правду.

Станет ли в нашем мире больше лжи? Это уже тема другого исследования.