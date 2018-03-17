Выборы-2018: Каждый голос защищен!

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-16T23:25:31+03:00

Каждый российский избиратель может быть уверен - его голос никто не подделает и не похитит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Выборы Президента Российской Федерации в это воскресенье станут, по всей видимости, самыми прозрачными не только в нашей истории, но и во всей мировой. И причина тому - не только желание властей достичь максимально объективных результатов, но и целый ряд технических новшеств, и уровень участия отечественных и зарубежных общественных институтов. Про комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) все уже слышали, пользовались ими на предыдущих выборах. Но к этому голосованию их количество выросло в разы.

1. Видеонаблюдение в ТИКах

Мало того что, как и на предыдущих выборах, на всех избирательных участках будет вестись видеонаблюдение с записью происходящего, так этим способом фиксации охватят все территориальные избирательные комиссии (ТИКи). По сообщениям гражданских активистов на прошлых выборах, в ТИКах были попытки фальсифицировать итоги голосования. Теперь такой возможности ловкачей лишили. А все желающие смогут наблюдать не только за голосованием, но и за вводом данных протоколов в автоматизированную систему ГАС «Выборы».

2. Наблюдатели

На выборах будет работать рекордное количество наблюдателей. Из 86 стран мира и 14 международных организаций приедут 1455 официальных представителей зарубежных общественных институтов и организаций. Свыше 100 тысяч наблюдателей придут в комиссии различного уровня в качестве представителей гражданского общества России. Еще более 400 тысяч будут следить за процессом волеизъявления граждан в качестве представителей самих кандидатов и политических объединений и партий. На каждую избирательную комиссию в среднем придется более пяти человек.

3. «Мобильный избиратель»

Более 5,6 млн. избирателей выразили желание проголосовать по технологии «Мобильный избиратель». То есть на избирательном участке не по месту регистрации. Раньше для таких избирателей выпускали открепительные удостоверения, дававшие поводы для различного рода злоупотреблений, организации так называемых каруселей и использования тому подобных технологий. Регистрироваться в этой системе можно было где угодно по территориальному признаку. И некоторые граждане уже хвалятся в сети, что зарегистрировались в нескольких местах - и проголосуют по нескольку раз. Разрушим их наивные мечтания: электронику обмануть невозможно. И проголосовать они смогут лишь единственный раз.

4. QR-код

Все протоколы избирательных комиссий получат так называемый QR-кодирование. Те, кто покупал билеты на подмосковные электрички или пользовался услугами авиаэкспрессов, могут вспомнить странную на первый взгляд графику на своих билетах, сканируя которую они получают возможность выхода с платформы. Эта технология была изобретена в Японии пару десятилетий тому назад и зарекомендовала себя отлично. Каждый протокол получит индивидуальный код, который невозможно подделать, и изменить его уже никто не сможет. После любой попытки внести изменения система ГАС «Выборы» уже не примет такой протокол!

5. Ответственность

И еще немаловажное обстоятельство. Законом предусмотрена уголовная ответственность за попытки фальсификации итогов голосования. Но до сих пор виновные в этом отделывались, как правило, мягким наказанием, условным сроком, а то и вовсе незначительными приговорами. Есть все основания полагать, что в этот раз любителям подмахнуть и подкрутить придется ответить по всей строгости. То есть и лишением свободы на срок до 4 лет.

Так что защищен будет не только каждый протокол, но и каждый голос.

ВОПРОС ДНЯ

У вас в семье спорят о кандидатах?

Мария АРБАТОВА, писатель:

- Один из сыновей не собирается идти на выборы, другой - наблюдатель на избирательном участке, и они - близнецы. У всех разные политические позиции. За обеденным столом не бьем друг другу морды из-за разногласий. Я проголосую за Бориса Титова. Игнорирование выборов - инфантилизм.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер, муж певицы Валерии:

- Была у нас бабушка, царствие ей небесное, она отдавала голос за Зюганова. Но я свой выбор никому не навязывал и детей не уговариваю. Они знают, что мы голосуем за Путина. Когда я был молод, у меня были «иллюзии о демократии». Теперь понимаю, что на Западе это ширма. Я видел членов Политбюро, которые говорили еле-еле. А Путин говорит открыто и понятно, он спортивный. Нам за него не стыдно.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- О выборах дома говорим. Но все обошлось без споров. Мы с женой давно определились, за кого будем голосовать. Но фамилию не назову.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- По вечерам с друзьями рубимся из-за этого. Один мой знакомый хочет голосовать за коммунистов. Я же объясняю, что это тупиковый путь. Нужно отдавать предпочтение бизнесменам. Порой ругаемся даже.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Все вокруг неискренние, у меня веры нет никому. Говорят одно, а руки сделают другое. Я и сам-то не знаю, за кого проголосую. Ведь актер должен работать для всех.

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Спорю с друзьями. Они спрашивают, зачем мне это нужно. Но даже мой четырехлетний сын уже понял, почему я проголосую за Грудинина.

Николай СВАНИДЗЕ, историк:

- Ломать копья на эту тему бессмысленно. Мы не дети, чтобы уговаривать: этот лучше, а твой хуже. Я пока выбираю между Явлинским и Собчак.

Инга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Жаль, нет графы «против всех». Наверное, солью голос за Сурайкина или Бабурина.

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