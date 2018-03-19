Рыцарский аркан

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-19T14:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Создатели фильма - ребята ушлые. Чтобы снять с себя все обвинения в исторических ляпах, они заявили, что и ханы у них придуманные, и князья несуществующие, и событий таких не было. Казалось бы - сгиньте, критики. Но как-то так вышло, что и Золотая Орда существовала, и русские княжества, и о XIII веке в нашей истории написано множество томов великими историками и отличными писателями. Но зачем их читать авторам, если «фильм не основан на реальных событиях»? Нахлобучили шлемы с бунчуками, одели массовку в косоворотки и твори что хочешь...

В итоге ханы из Золотой орды сидят за столом с русскими князьями и ведут диалоги в стилистике романов Вальтера Скотта. Мол, сударь хан, передайте вина и специй.

Увы, отношения наших княжеств с Ордой никогда не строились на равноправии и взаимоуважении. Унижения, причем на уровне ритуалов, были обычным делом. И ничего рыцарского, в европейском понимании этого слова, в поведении ордынцев не мелькало.

XIII век - отвратительное, грязное средневековье. И уж точно то время не заслуживает романтического ореола. И печать этих времен много веков преследует Россию. Возможно, и до наших дней... Фильм «Золотая орда» - красивая сказка, которую грех было бы обвинять, если бы и Орда была вымышленная, а на месте Руси оказалось какое-нибудь Синегорье. Но раз уж век обозначен, стоит помнить, что это было страшное, трагическое время. И выбрать его декорацией для мелодрамы - это все равно что снять мюзикл про Освенцим.