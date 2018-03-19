2018-03-19T14:39:31+03:00
Телевизор

Не стреляйте в ИГОиста

Наш колумнист - о сериале «Золотая Орда» на Первом канале
Глеб ГУБАРЕВ
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Не стоит затягивать древнюю песнь о просветительской функции телевидения - телевизор должен людей развлекать, а не сажать за партыНе стоит затягивать древнюю песнь о просветительской функции телевидения - телевизор должен людей развлекать, а не сажать за партыФото: кадр из фильма
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Буквально накануне старта «Орды» Первый канал показал «Викинга» - прошлогоднюю кинокартину, которая, по задумке авторов, должна была стать большим творческим событием, но в итоге стала объектом для достаточно резкой критики. Претензий звучало много, не все, конечно, выглядели справедливыми, но основной посыл был очевиден: стремясь не ударить в грязь лицом и максимально соответствовать исторической фактуре (события, взаимоотношения персонажей, прически, костюмы и т.д.), авторы позабыли о необходимости снабдить всю эту дорогостоящую реконструкцию внятным сценарием. В итоге фильм получился громоздким и неповоротливым. Следом в эфире появилась «Орда», в которой, кстати, по счастливому совпадению солирует игравший в «Викинге» Александр Устюгов. И снова раздолье для критиков, только на сей раз шпыняют они создателей фильма именно за недостаточно почтительное отношение к истории. Оно и впрямь уважением не отличается, с этим спорить сложно. Но нужно ли вообще дискутировать на эту тему? И много ли среди зрителей тех, кто защищал диссертации по Татаро-монгольскому игу? Большинству из нас, будем откровенны, захватывающий сюжет с четко прорисованной интригой и яркой любовной линией милее дословного пересказа учебника истории. И не стоит здесь затягивать древнюю песнь о просветительской функции телевидения - телевизор должен людей развлекать, а не сажать за парты. Впрочем, если кто-то после просмотра «Золотой Орды» «заболеет» этой темой и полезет в учебники, чтобы узнать, как всё было на самом деле, можно будет и о просветительской функции всерьез поговорить.

Первый, «Золотая Орда», 21.35, по будням

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