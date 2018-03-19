2018-03-19T14:22:37+03:00
В мире

Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» поздравили Путина с победой

Президент России — гарант европейской стабильности, полагают немецкие политики
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Объявлены предварительные результаты выборов президента в России. Согласно этим данным, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетенейОбъявлены предварительные результаты выборов президента в России. Согласно этим данным, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетенейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сразу после объявления итогов президентских выборов в РФ целый ряд зарубежных лидеров поздравил Владимира Путина с победой. В числе первых — президенты Сербии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы.

Нашёл тёплые слова и глава Китая Си Цзиньпин: «В последние годы русские люди сплотились на пути роста национальных сил, обновления и развития, достигнув выдающихся успехов в экономической и социальной сферах, а также играя важную конструктивную роль в международных отношениях», — сказано в заявлении китайского государственного информагентства «Синьхуа».

В другом важном внешнеторговом партнёре РоссииФРГ - одними из первых Владимира Владимировича поздравили представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — оппозиционной политической силы, которая выступает против бесконтрольного приёма мигрантов и за потепление отношений с Москвой.

«АдГ по-прежнему будет стремиться к диалогу с Россией лицом к лицу и отмене санкций», — говорится в официальном заявлении партии. Кстати, о настроениях в РФ «альтернативщики» могут судить по собственному опыту — в феврале восемь депутатов от этой политической силы посетили Крым, что широко освещалось «Комсомолкой».

«Мой недавний визит в Крым показал: президент Путин является государственным деятелем, который много делает для своего народа и, несмотря на межгосударственные проблемы, стремится к созданию партнёрского сотрудничества с европейскими странами, — сообщает депутат берлинского регионального парламента от АдГ Гуннар Линдеманн в пресс-релизе, поступившем в редакцию «КП». — Очень хотелось бы, чтобы Запад наконец прекратил политику блокады против России и перешёл к дружеским отношениям».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Западная пресса о выборах: Всё было честно!

Газеты и телеканалы США и Западной Европы давно выработали свой стиль освещения политических процессов, происходящих в России. Большая часть прессы Старого и Нового Света заранее считает, что в нашей стране власти контролируют все и вся и без их указания нельзя пойти даже на маленькое отступление от "генеральной линии партии". И в эти президентские выборы светила западной демократии прошлись по избирательному процессу в России, но в отличие от прошлых голосований, практически никто из них не говорил о "каруселях", подтасовках и иных формах "накрутки" голосов (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора и "курильский вопрос"
Джонсон заявил, что Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена»
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери
Президент Германии поздравил Путина с переизбранием
Президент Казахстана Назарбаев поздравил Путина с переизбранием
Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут Лондон спецрейсом
Песков: обострение отношений с Западом не влияет на формирование нового правительства
Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов
Парламент Китая изменил состав правительства
Песков рассказал, легко ли ему было сбрить усы
СМИ сообщили новую версию отравления Скрипаля
Песков: У Путина есть понятный и впечатляющий план по развитию России
Патриарх поздравил Путина с победой
Пушков высмеял призыв Климкина к ЕС ввести санкции против Шредера
В Кремле призвали Лондон подкрепить антироссийские заявления по делу Скрипаля доказательствами или извиниться
Вслед за Британией Польша собралась выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Путин встретится с другими кандидатами в президенты
Верховная Рада собирается признать президентские выборы в России нелегитимными
СМИ: В Стамбуле на три часа задержали вылет самолета из-за шутки пассажиров о бомбе
Эксперт: Маловероятно, что Германия поддержит Климкина по вводу санкций против Шредера