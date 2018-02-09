Депутаты от партии «Альтернатива для Германии»: «Крымчане сделали свободный выбор в пользу России»

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:41:03+03:00

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Шоссе к югу от Симферополя. На сколько хватает глаз, - земляные работы кипят на стройке трассы «Таврида» от Керченского моста до Севастополя. Рядом со мной - депутат Гуннар Линдеманн из берлинского городского парламента:

- В наших СМИ рассказывают, будто Крыму повсюду российские войска. Но пока из «военной техники» вижу только это, - он указывает на огромные экскаваторы и самосвалы, отсыпающие насыпь для автострады.

Мы едем по полуострову вместе с восемью депутатами от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Они избраны в ландтаги (региональные парламенты) - Берлина, Северного Рейна-Вестфалии, Баден-Вюртемберга.

ДЕРЗКАЯ ПАРТИЯ

АдГ - молодая партия, ей всего пять лет. Но на выборах в Бундестаг прошлой осенью она сенсационно сумела набрать13% голосов, получив 94 места. Среди ее требований - отменить бесконтрольный прием беженцев, снять антироссийские санкции и помириться с Москвой. Поэтому большинство русских немцев, коих в ФРГ под три миллиона, обеими руками голосуют за «альтернативщиков». А те, чтобы не подводить избирателей, решили поехать в Крым, из-за которого Запад так осерчал на Россию. Дабы своими глазами убедиться, действительно ли полуостров «оккупирован», как уверяют немецкие и другие западные СМИ.

Прорыв информационной блокады - конечно, хорошо. Но мало!

- Проекты какие-нибудь с собой привезли? - пытаю я гостей. - Ну, скажем, рейнские виноделы в судакские виноградники вложиться могут?

- Я не экономист, об этом судить не могу, - отвечает старейший член делегации, депутат ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия Гельмут Зайфен. - Но уверен, что без лишних барьеров русский и немецкий бизнес обязательно друг друга найдут. Именно поэтому мы выступаем за снятие антироссийских санкций из-за Крыма. Ведь крымчане лишь реализовали свое право на самоопределение (в ходе референдума о воссоединении с Россией в марте 2014 года. - Ред.).

Слова о «дружбе с Россией» слушать приятно - однако положения дел они не изменят, до парламентского большинства АдГ пока далеко. Но визит делегации неожиданно вызвал нервную реакцию не только на Украине (что предсказуемо), но и во многих европейских странах.

МЕДИА-ИСТЕРИКА

Пресса взорвалась громкими заголовками: «Украинская прокуратура возбудила уголовное дело - посетившим Крым депутатам грозит до трех лет тюрьмы», «Немецкие депутаты утверждают, что в Крыму хорошие дороги», «Посол Украины в Германии рассказал, как «вправил мозги» руководству АдГ в Северном Рейне-Вестфалии»...

Иные газеты и вовсе называли гостей полуострова «неонацистами». Видимо, требование «альтернативщиков» положить конец диктату США в Европе - это, с их точки зрения, фашизм… Зато сами немцы страшно довольны: «Гляди, даже словацкие журналисты о нас написали».

- От Крыма у вас какие впечатления? - хочу подвести итог.

- Девушки красивые. Погода хорошая. Перспективы для туризма огромные. Ведь тут безопаснее, чем в некоторых районах Берлина, - отвечают депутаты, намекая на мигрантские анклавы в мегаполисах Германии. Но, чувствую, что-то мне недоговаривают...

ДВОЙНОЙ ЕВРОСТАНДАРТ

К ночи сидим в гостинице, подводим итоги дня.

- В 2008 году косовские албанцы решают отделиться от Сербии. В Вашингтоне говорят «о’кей», в Берлине говорят «зер гут». В 2014 году крымчане хотят отделиться от Украины. И наши политики отвечают: «найн, найн»! Где логика? — задает риторический вопрос Гуннар Линдеманн. - Да, понятно, что нам тут на экскурсиях показывают все с правильных ракурсов. Но я каждый раз тихонько ухожу с маршрута, ловлю за углом обычных людей. И все в один голос: мы чувствуем себя свободными, никакого давления нет, при России жить стало лучше.

- Чем лучше?

- Ну, вот мне говорят - очереди в учреждениях уменьшились. Раньше любые вопросы - только через взятку...

Другой член делегации - наш экс-соотечественник Евгений Шмидт. Он координатор по работе с русскоязычными избирателями в земле Северный Рейн-Вестфалия, депутатского мандата не имеет. И может позволить себе больше откровенности, чем другие:

- Моя семья из ростовских немцев, в войну депортирована в Казахстан. Я переехал в Германию в 1999-м. Тогда это легко было. А сейчас если какой-нибудь русский немец решит вернуться в ФРГ - придется сдавать сложнейший языковой тест. Но беженцев к нам пускают безо всяких экзаменов. Абсолютно во всех рекламных роликах один и тот же образ: африканский (или в крайнем случае арабский) мужчина - и белокурая немка. По телевизору детям с малых лет показывают, что однополые браки - это нормально. А тут, в Крыму... я будто в советское прошлое попал. Здесь в людях чувствуется доброта, открытость!

ПОЛИТИКИ ПРИГЛАСЯТ БИЗНЕСМЕНОВ

А в последний день делегацию принял глава Крыма Сергей Аксенов. На этой встрече разговор уже шел конкретный. Обсуждали проекты переработки мусора, очистки воды, строительства дорог по западным технологиям. Депутаты готовы позвать немецких бизнесменов на ежегодный Ялтинский экономический форум. Еще - молодежные обмены, туризм, совместный фестиваль дружбы...

- Мы по каждому из этих направлений готовы организовать рабочие группы, - отметил Аксенов. - Приезжайте в любое время - увидите результаты!

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