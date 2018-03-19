2018-03-19T16:09:52+03:00
Политика

Прочитано в западных СМИ: «Нет сомнений, что Путин широко популярен среди россиян»

«Комсомолка» посмотрела, как реагировала зарубежная пресса на результат выборов в России
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир Путин одержал решительную победу на выборахВладимир Путин одержал решительную победу на выборахФото: REUTERS
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«Путин никогда не сталкивался с серьезной угрозой (в смысле с соперником. - Ред.) с тех пор, как пришел к власти. Пожалуй, самым большим сюрпризом стал его результат в Москве, где в 2012 году он получил только 47%. В воскресенье он взял 70% в одном из главных бастионов оппозиции», - удивляется британская газета The Guardian.

«Путин правит Россией уже 18 лет и усилил агрессию за границей для поддержания национализма внутри страны. Прибалтика и Балканы могут стать мишенями вредоносных действий, Запад должен быть начеку», - предупреждает американское издание The Wall Street Journal. (Вот так, к истерикам прибалтов о российской угрозе теперь приглашают присоединиться и ничего не подозревающих жителей Балкан. Видимо, для более стройного и убедительного хора. - Ред.).

«Ожидается, что он продолжит, с небольшими изменениями, попытки восстановить Россию в статусе глобальной державы с одновременным лимитированием экономических реформ. Голосование больше походило на референдум, но нет вопросов, что господин Путин широко популярен среди россиян. Его портреты и слоганы «Сильный президент, сильная Россия» по всей стране, и многие откликаются на это, - отмечает американская газета The New York Times и приводит мнение голосовавшего в качестве протеста за Ксению Собчак 26-летнего театрального звукорежиссера Андрея: «Если честно, я как будто пришел в дом престарелых». Избиратели были гораздо старше...».

А британская The Times еще до выборов выпустила карикатуру с бабушкой, которую на избирательный участок загоняет...танк. И вся эта лепота на фоне храма Василия Блаженного.

«Владимир Путин одержал решительную победу на выборах, явку в этой кампании, как утверждают, простимулировала конфронтация с Британией из-за дела отравленного Сергея Скрипаля», - пишет газета после выборов и выдает новую карикатуру: торжествующего Путина у раскрытого ящика с одним бюллетенем и подписью: «Один человек - один голос...».

«Очереди были не всегда по правильным мотивам... Участок N2204 (в Москве. - Ред.) привлек особое внимание невероятно большим числом избирателей. Позже выяснилось, что студенты зарегистрировались здесь, чтобы выиграть планшет», - пытается «разоблачить» причины высокой явки британская газета The Independent. (Ну хоть не танк! - Ред.).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Люди никогда не жили так хорошо, как при Путине

Евгений АРСЮХИН

Путин много голосов набрал. Почему? Главная и, наверное, единственная причина – люди никогда не жили так хорошо, как при Путине. Кому мои слова кажутся смешными, у того просто короткая память (подробности)

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А ведь – свершилось. Тот самый страшный кошмар наших западных «партнеров» стал явью – Владимир Путин избран президентом на новый срок не просто большинством, пусть и подавляющим участников голосования: а большинством всех россиян, имеющих право голоса. Давайте просто посчитаем. (подробности)

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