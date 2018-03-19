Изнасилованная Британия: Мигранты 40 лет похищали несовершеннолетних англичанок для сексуальных утех

СЕГОДНЯ 21:50 2018-03-19T22:17:08+03:00

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- Меня избивали и мучили каждый день. Так продолжалась четыре с лишним года.

Невозможно спокойно слушать эту блондинку лет тридцати с изможденным морщинистым лицом. Она просит называть ее Холли: не хочет, чтобы знали настоящее имя. В то же время женщина решилась выступить на британском телевидении. По ее словам, нельзя молчать о чудовищных событиях, которые происходили в Телфорде (городе к западу от Лондона, в нем 170 тысяч жителей). Там около сорока лет (!) безнаказанно действовала банда педофилов – мигрантов.

И другая фантасмагорическая цифра: палачи и извращенцы надругались в Телфорде над тысячей с лишним детей. Некоторым из них было всего одиннадцать лет.

Садисты из Азии

Холли говорит, сбиваясь, вытирая слезы:

- Когда мне было четырнадцать, меня изнасиловали двое пакистанских парней. Они продавали мой телефонный номер старикам, и те тоже делали со мной жуткие вещи.

Однажды ее привезли в загаженное здание, которое преступники называли «домом изнасилований». Какие только садисты и извращенцы не надругались там над девочкой. Двое суток подряд ее насиловали 14 или 15 парней.

- После этого я пыталась покончить с собой, - признается Холли. – Я мечтала умереть, потому что не видела выхода.

Кто были членами банды? В основном выходцы из азиатских стран, прежде всего из Пакистана.

Полицейские снимки задержанных по обвинению в организованных изнасилованиях в Ротерхэме.

Дети не убегали из города потому, что боялись. Ведь мучители угрожали убить родителей, спалить дом. И это были не пустые слова. В августе 2000-го года погибла 16-летняя Люси Лоу. Водитель такси Ажар Али Мехмуд, который был вдове старше школьницы, поджег ее вместе с матерью и сестрой в их доме, когда узнал, что Люси хочет уехать из Телфорда. Еще в 1997 году девочка родила от него дочь.

По словам жертв, смерть Люси была предупреждением для других. Всего же в Телфорде от рук педофилов погибли пять человек.

Ажар Али Мехмуд поджег дом, в котором проживала Люси (на фото) с матерью и сестрой, когда узнал, что девочка хочет уехать из Телфорда.

«Вершина айсберга»

Так на днях назвал отвратительный скандал в Телфорде бывший прокурор Назир Афсал, который вел это дело. Еще трагичнее, по его словам, ситуация, связанная с сексуальным насилием, в Блэкпуле и Ротерхэме.

В Ротерхэме, где почти полторы тысячи подростков оказались жертвами секс-джихадистов, я был дважды. Одной из жительниц города сейчас двадцать четыре года, но она уже совершенно седая. И тоже все время плачет, когда рассказывает свою жуткую историю:

- Два раза мне ломали ребра, у меня было сотрясение мозга. Как-то пакистанец Аршид Хуссейн, который больше всех истязал меня, привез меня в какую-то грязную комнату. Сорвал одежду, бросил на пол и стал лить на ноги бензин. Там было еще пять или шесть мужчин. Они хохотали, грозили сжечь меня и насиловали всю ночь.

На суде Аршид, его младший брат Башарат и другие участники банды ухмылялись, шутили друг с другом. Даже здесь они не скрывали, что те дети для них «белый мусор». Подсудимые ни разу не надругались ни над одной пакистанкой. А школьниц не только насиловали, но и накачивали наркотиками, учили обращаться с оружием, чтобы уничтожать «неверных». Руками белых девочек это лучше всего делать: кто на них подумает...

Лагерь для беженцев из стран Ближнего Востока во Франции. Все его обитатели мечтают поскорее попасть в благополучную Британию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Толерантность превыше всего

Трагические события, которые происходят в вотчинах педофилов в разных частях Альбиона, очень похожи. Везде преступники бесчинствуют десятилетиями и остаются безнаказанными. Как сообщила Холли, ее страдания никто не хотел замечать: ни полиция, ни социальные службы, ни врачи.

- Сама я боялась подать голос, но сколько раз взрослые могли поднять тревогу, - говорит Холли. – Как-то полицейские остановили машину, в которой очередной старик домогался меня. И не задали никаких вопросов. То же самое в больницах и поликлиниках, которые я посещала. Даже когда мне делали аборты (их было два), врачи не интересовались, почему я шла на такое.

В Телфорде сеть извращенцев возникла еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, но лишь через четверть века полиция начала расследование. Однако оно, по мнению газет, оказалось «совершенно непродуктивным». В 2013 году семерых членов банды, наконец, арестовали, а остальные по-прежнему на свободе.

В Ротерхэме блюстители законности тоже, практически, бездействовал, причем десятилетиями! Как позже выяснилось, они проигнорировали 53 (!) заявления от потерпевших и их родителей. Почему? Вот какой вывод сделан в докладе независимой правозащитной организации: «Власти не хотели связываться с молодыми пакистанцами из соображений толерантности и опасаясь, что это будет угрожать общественному спокойствию, поскольку может привлечь внимание экстремистских мусульманских групп».

ИТОГО

Во всем виноват... Кремль?

Депутат парламента Сара Чэмпион на днях возмущенно заявила: «Как можно замалчивать бесчинства азиатских педофилов!» Однако ее негодование повисло в воздухе. Ведь в «добропорядочной демократической» Британии такие безобразные скандалы изо всех сил прячут от рядовых граждан. Вдруг посыпятся обвинения в расизме и ксенофобии?

Но нужна ли терпимость по отношению к тем, кто нетерпим к тебе? Не приведут ли «толерантность» и «политкорректность» к тому, что в Соединенном королевстве не останется ни следа от традиций, которые были веками? Не ждет ли европейцев жестокая «расплата» за их феминизм, гей-парады, свободный секс и тому подобное?

Власти боятся таких вопросов как черт ладана. Тем более что в последнее время у официального Лондона сплошные беды и проблемы: труднейшие и чуть ли не провальные переговоры о выходе из Евросоюза, полный раздрай в правительстве, шаткое положение самой премьерши Терезы Мэй... Прямо политический и медийный кошмар. И тут так вовремя отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль...

Разве сейчас кто-нибудь в Британии осмелится вспомнить о каких-то там педофилах. Надо же сосредоточиться на главном – происках «ужасного Кремля».

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