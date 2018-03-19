Англичане научились без акцента выговаривать «Новичок»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-19T01:12:21+03:00

Наш спецкор Дарья Асламова возле ресторана, где незадолго до отравления английский шпион Сергей Скрипаль и его дочь отобедали. Полиция утверждает, что внутри заведения обнаружены следы яда, поэтому ресторан временно закрыт и огорожен. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Наш спецкор Дарья Асламова восстановила последний маршрут экс-офицера ГРУ Сергей Скрипала и его дочери и выяснила - отравить таинственным ядом их могли только в одном месте

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- Русская? - Голос английского пограничника звучит грозно и обвиняюще.

- Да, - блею я и почему-то чувствую себя виноватой. Все мои друзья, хорошо понимающие накал истерики в Великобритании, заклинали не говорить, что я русская журналистка.

- А если спросят? Врать - еще хуже будет, - отвечала я.

- А ты сделай так, чтоб не спросили. И вообще, езжай поездом из Парижа или Брюсселя. Там меньше придираются.

Пограничник внимательно просматривает все страницы паспорта. У меня их два: один «чистенький», для приличных стран, а другой - «грязный», с кучей сирийских и афганских виз.

- Что вы делали в Ираке? Причем дважды? - неожиданно спрашивает пограничник. О черт! Я совсем забыла про два маленьких штампа в Эрбиле. Что я делала в Ираке?! Ну, вот что? И тут меня осеняет. Собственно, то же, что и всегда. Боролась за права человека. За ущемленные права курдов. И это чистая правда. Я уже делаю это десять лет.

Я начинаю горячо рассказывать про Курдистан, и пограничник скучнеет на глазах. Борцов за права человека в Англии - хоть пруд пруди.

- Ладно, идите.

Я с облегчением сажусь в поезд до Лондона. Но на этом приключения не заканчиваются...

На вокзале Панкрас в Лондоне из вагонов валят сотни людей. Внезапно двое полицейских выхватывают меня из толпы. Вручают брошюрку «Акт о терроризме» (так меня знакомят с законом, который позволяет задерживать людей, если они выглядят подозрительно). Начинается долгий, изнурительный допрос. Я должна предоставить имена и телефоны местных граждан, которые могут за меня поручиться. Мимо меня неспешно плывут женщины в бурках, девушки в хиджабах, смуглые мужики с ваххабистскими бородками. Всю эту публику в два счета повязала бы московская полиция. А для местных полицейских - «бобби» - это нормальные законопослушные английские граждане. И попробуй останови какую-нибудь здоровенную бабу в хиджабе с усиками над губой и огромным животом. Она немедленно поднимет крик о дискриминации мусульман.

Наконец-таки и меня отпускают, так ничего толком и не объяснив.

СОЛСБЕРИ: ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ТИПИЧНОМ АНГЛИЙСКОМ ГОРОДЕ?

Поздно вечером я высаживаюсь на станции в городке Солсбери. В центре кипит развеселая ночная жизнь. По пятницам и субботам - священные вечера пьянства для англичан. Я долго плутаю по улочкам старого города с огромным чемоданом, пока меня не спасает пожилая супружеская пара. Предлагает подбросить меня до отеля. В машине мы ведем светскую беседу о последствиях шпионского скандала в городке.

- У нас прекрасная полиция, - говорит мужчина. - Самая лучшая в мире. Остались еще «запечатанные места» в городе, которые могут быть заражены газом «Новичок», но в целом Солсбери безопасен.

Слова «прекрасная полиция» я сначала сочла за английскую иронию и даже вежливо захихикала, но потом осеклась. Среднестатистический англичанин свято верит властям и никогда не ставит их слова под сомнения. Разве может английская полиция врать?! Конечно, нет! Это вам не Россия и не Восточная Европа, где люди обладают критическим мышлением и стойким иммунитетом к пропаганде и вообще следуют правилу «доверяй, но проверяй».

И все же я решила действовать, как Глеб Жеглов, который советовал слушать маленьких людей. Ведь в любом деле «всегда отыщется человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, что-либо знает, помнит или догадывается».

КАК ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ ШПИОНА

Утром я завтракаю в кафе «Билл» прямо напротив прогремевшего на весь мир ресторана «Зиззи», в котором якобы покушались на русского шпиона. Ресторан закрыт, рядом дежурят двое полицейских. Шустрая официантка приносит мне огромный чайник и молоко.

- И не страшно вам тут работать? Прямо напротив места отравления? - сочувственно спрашиваю я.

- Вовсе нет, - фыркает она. - В «Зиззи» их точно не могли убить.

- Почему вы так решили? - удивляюсь я.

- Ну, посудите сами. Закрытое небольшое помещение. Воскресенье. Полный зал народу. Якобы кто-то проходил мимо и брызнул на них газом? Во-первых, это невозможно сделать незаметно. Во-вторых, Скрипалям сразу бы стало плохо. В-третьих, потравили бы заодно кучу народа. Официантку, убиравшую тарелки, посудомойку, людей за соседними столиками, гостей, которые бы пришли позже. А так все живы и здоровы. У меня знакомая девушка там работает, я точно знаю. - Но ведь в газетах писали, что пострадали 20 человек, - замечаю я.

- Впервые слышу, - удивляется официантка. - Пострадал только офицер полиции, который подошел к этому русскому господину и его дочери сразу после отравления.

- Так где же по-вашему на них брызнули газом?

- Да прямо в проходе между домами, куда они завернули после ресторана. Там почти никогда нет народу. А уж воскресенье днем точно никого. Им сразу стало плохо, они вышли из прохода в парк и тут же упали на скамейку. Сходите сами посмотрите. Эту скамейку теперь накрыли тентом.Версию о чемодане с ядом, который дочка Скрипаля Юлия якобы привезла из Москвы, жители Солсбери восприняли недоверчиво.

- Бред! Любая женщина, приехав на место, сразу открывает чемодан. Наверняка и подарки папочке привезла. Да они сразу бы на месте оба умерли. А тут целые сутки прошли, - говорит энергичная хозяйка моей гостиницы Кэролайн, веселая аппетитная толстушка в годах. - При чем тут газ «Новичок», от которого впадают в кому через десять минут?! (Странно слышать, как англичане научились четко, почти без акцента выговаривать слово «новичок». - Авт.). И заметьте, если бы она привезла из России какой-то долгоиграющий газ, они бы умерли в разное время. Люди разные, реакция организма разная.

- Да все в Солсбери уверены, что единственное место, где Скрипалей могли отравить, длинный крытый проход между домами, ведущий в парк, где детская площадка, - с азартом продолжает Кэролайн. - Это же очевидно, что яд подействовал мгновенно. Из «Зиззи» они вышли вполне здоровыми. А после прохода едва смогли добраться до скамейки.

- А что случилось с офицером полиции? - спрашиваю я.

- Да все просто. Офицера, дежурившего неподалеку, позвали прохожие. Мол, людям плохо. А что делает полицейский, когда находит людей без сознания? Сначала пытается привести их в чувство. Наверняка потряс мужчину за плечо: «Сэр, вы в порядке?» Или пытался нащупать пульс на шее. И готов!

Кладбище в Солсбери, оцепленное полицией, и вскрытые могилы жены и сына Скрипаля. Полиция хочет перепроверить, естественными ли были причины их смерти.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А зачем оцепили кладбище?

- Это уж совсем кино про Джеймса Бонда! Все эти люди в скафандрах, выкапывающие тела жены русского шпиона и его сына. У меня на этом кладбище похоронены мать и дочка. А сейчас туда никого не пускают. Ну, я прошла в воскресенье через боковую калитку на могилки. Тут меня поймал офицер полиции и стал стыдить: вы же взрослая женщина. Вы можете отравиться! Глупости, говорю я. Включите мозги! Эти люди умерли несколько лет назад, а все кладбище огромный парк. Там живут белки, кролики, птички. Если б там была отравленная земля, никакой живности бы не осталось.

«ПОЧЕМУ РОССИЯ? ПОТОМУ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ».

Если хочешь в Англии собрать информацию, надо идти в местный паб.

В Солсбери каждый житель теперь - сам себе полицейский. В субботу вечером в местных пабах - дым коромыслом. Англичане пьют шумно, с треском и гамом. В туалете распахнуты двери, и я вижу двух мужчин, которые, извините, писают и соревнуются, кто из них громче пукнет. Атмосфера совершенно безумная.

Местный житель по имени Пол рисует мне на салфетке схему.

Путь Сергея и Юлии Скрипалей из ресторана Zizzi через длинный крытый переход Market Walk к роковой скамейке в парке.Фото: Рушан КАЮМОВ

- Вот смотри. 4 марта, в день покушения стояла отличная погода. Тепло, деревья зацвели. Скрипали, отец и дочка, сначала пошли выпить в «Милл паб». Это здесь самое популярное место с открытой террасой.

- Видела! Очень красивое. Река, водопад, старинные дома. Только сейчас там все оцеплено.

- Точно. Они там посидели, выпили. Традиция тут такая по воскресеньям. Отлично себя чувствовали. Потом дошли до ресторана «Зиззи», там пообедали. И вот потом свернули в этот роковой проход между домами, где их попытались убить.

- А чего вы все в Солсбери такие спокойные? И паники никакой.

- Ну, знаешь, англичане вообще не склонны паниковать. И потом: не забывай, где мы живем. Между двумя крупными военными объектами. В Портон Дауне недалеко отсюда находится военная лаборатория, где наши специалисты опознали газ «Новичок». А в Винтербурне (это деревенька всего в нескольких милях) центр Министерства обороны, где тренируют специалистов для защиты от химической, биологической и ядерной угрозы. Знаешь, в Солсбери вечно сплетничают, если кто-то вдруг заболеет странной болезнью. Мол, это утечка из Портон Дауна. Только я в это не верю. Так, местные мифы.

- Однако, как это удобно, - замечаю я. - Покушение на убийство, редкий газ, и тут же под боком военная лаборатория для расследования.

- На что это ты намекаешь? - хмурится Пол.

- Просто я не верю в совпадения. Кто же по-твоему пытался убить Скрипаля?

Пол широко раскрывает глаза.

- Конечно, Путин. Это все знают. Тут двух мнений быть не может. Он хотел напугать англичан. Смотрите, я могу убивать прямо в сердце Англии. Пойми: ведь это целое шоу! Убить человека, в сущности, очень легко. Ну, дорожное происшествие, или пищевое отравление, или остановка сердца. Существует множество ядов, не оставляющих следов. А тут редкий яд! Все демонстративно! И старинный английский город, где даже мигрантов нет.

- А зачем это Путину? В России выборы, чемпионат мира по футболу. Нужна стабильность. Зачем российским властям громкие скандалы, убийства, санкции, шум на весь мир? Могли бы, знаешь, и подождать. И потом никто и нигде не одобряет убийство невинных людей. Ни в России, ни в Англии. При чем тут дочка, которая приехала в гости?

- Это специально! - с жаром говорит Пол. - Мол, мы никого не пощадим. Все родственники шпионов в аду будут гореть.

Тот самый переход между рестораном и парком. Место безлюдное, очень удобное для нападения. По крайней мере все местные так считаютФото: Дарья АСЛАМОВА

- И это надо сделать прямо перед выборами?

- Конечно! Русским нравятся наказания предателей.

- Ну, а доказательства? Вы же англичане. И вдруг такие обвинения! Против президента России и причем сразу, на второй день, без расследования?

Пол задумывается и вдруг выдает:

- Да потому что только русские и могли это сделать!

Продолжение следует.

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