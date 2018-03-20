Студентка, спортсменка, красавица и просто сутенерша! Финалистка конкурса «Миссис Россия» ввязалась в сомнительный бизнес

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-20T01:15:23+03:00

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«Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность», - темноволосая девушка сбивчиво, но при этом вполне спокойно произносит текст на камеру. Это оперативное видео.

На первых кадрах - крупным планом аэропорт «Домодедово», хрупкая фигурка в спортивном костюме, зябко переминающаяся на морозе. Здесь Ксению Старикову задержали две недели назад. Это она на видео. Ей 21 год. Вместе с Ксенией попалась студентка МАИ Таня Петрова, той 19. Третьей подруге - в данном случае она потерпевшая, поэтому имя не называют, - 18 лет. Вчерашняя школьница из подмосковного Серпухова. Клиент из интернета готов был выложить за девственницу 1,5 миллиона рублей. И вроде бы девица понятия не имела, для каких целей старшие подруги купили ей билет до Турции. Собиралась работать няней, а не секс-рабыней.

Всю нехитрую комбинацию разрушили полицейские. Под видом клиентов в течение нескольких недель с Таней и Ксенией через интернет общались оперативники.

Дело завели по статье «торговля людьми». Это до 6 лет реального срока. Петрову суд отправил под домашний арест. А вот Старикову - в изолятор, пока на два месяца. Ее считают главной в этом дуэте. И не исключают, что она могла быть причастна и к другим похожим эпизодам.

Ксения Старикова на конкурсе красоты заняла только 13-е место. Вот и подалась в «смежный» бизнес. Фото: ok.ru

«НАША ЗВЕЗДОЧКА»

Ксения Старикова к своему 21 году успела многое. Мастер спорта по художественной гимнастике, мама годовалой дочки. В Москву несколько лет назад перебралась из родного Владимира, училась в физкультурном институте, параллельно тренировала детей в частной подмосковной школе. В прошлом году стала финалисткой конкурса красоты «Миссис Россия». То есть все как-то складывалось у Ксении, все трудности преодолела, всего добилась сама. Но когда Старикову задержали, появилась информация, что на самом деле в столице она зарабатывала как эскортница. Вот этот диссонас и поразил общественность. Ну как так - гимнастка, победительница конкурса красоты - и вдруг почти проституция. А еще детей тренировала!

Во владимирском лицее № 14, где училась Ксюша Старикова, от всей этой истории в шоке. Обычно здешние учителя видят своих выпускников по телику совсем по другим поводам. В лицее уже много лет существуют спортивные классы - в них получают общее образование ребята из школы олимпийского резерва имени Толкачева (это метров двести дальше по улице). Специализация - художественная и спортивная гимнастика. Среди выпускников четырнадцатой были и будущие олимпийские чемпионы, и чемпионы мира.

- Ксению я прекрасно помню, - разводит руками директор лицея Валентина Мезина. - Мы уже после скандала поднимали ее дело - училась хорошо, на 4 и 5. Ни одной нехорошей истории у нее в школе не было. Знаете, бывают трудные подростки, которых вечно тянет на какие-то подвиги. Ксения не из таких.

Бывшая классная руководительница Стариковой (точнее, Овчинниковой - это фамилия Ксении в девичестве) Татьяна Владимирова раскладывает передо мной фото выпускного класса.

- Последний раз я видела Ксюшу в декабре прошлого года, - говорит учитель. - Она и еще несколько ребят приезжали поздравить меня с днем рождения. Хорошая девочка. Активная. На нее всегда можно было положиться в классе.

Ксюшу классная называет «нашей звездочкой». Рассказывает, что девушка в школьных праздниках участвовала, стихи хорошо читала.

- Вас не удивило, что Ксюша решила поучаствовать в конкурсе «Миссис Россия»?

- Я об этом в соцсетях прочитала. Мы все за нее в интернете голосовали. Меня смутило слово «Миссис». Ксюше ведь чуть-чуть за двадцать тогда было. Но она мне потом объяснила - «я же уже замужем, значит, миссис».

ПАПА - ПОЛКОВНИК, МАМА - МАЙОР

В школе олимпийского резерва тональность рассказа про Ксюшу Старикову меняется. Говорят, что в спорте Ксения так и не стала звездой даже местного масштаба.

- Ксения не проходила ни в одну нашу сборную, - рассказывает сотрудница школы. - Она решила выступать за команду Коврова (райцентр во Владимирской области). Выиграла первенство в Сибири. За него звание не давали. Но потом пришел отец Ксении, поскандалил, забрал отказ из Минспорта. И мы узнали, что Ксения все-таки стала мастером спорта...

Родители Ксении - серьезные люди, не последние во Владимире. Папа Юрий Овчинников - полковник МВД в отставке. Мама Татьяна Овчинникова в звании майора уже много лет возглавляет местный отдел Интерпола. После скандала на работе у нее начались проблемы, идет служебная проверка.

Родители стойко держат позицию защиты.

«Моя дочь - не монстр, она загнанный в угол человек! - написала нашему корреспонденту в соцсетях Татьяна. - И статья, которую ей вменяют, притянута за уши».

- Да когда ей было тем эскортом-то заниматься? - заявил «Комсомолке» Юрий Овчинников. - Дочь четвертый год в Москве. На первом курсе были проблемы с ногами, ходила на костылях. На втором вышла замуж и готовила борщи мужу, на третьем забеременела и родила ребенка. Беременная эскортница - смешно даже! Она хорошая дочь, хорошая мать. С пяти лет занималась художественной гимнастикой, всегда мечтала тренировать детей. И в прошлом году наконец устроилась на работу, готовила юных гимнасток. Ей как ни позвонишь: «Детей везу». Все сама, одна, никогда не жаловалась и денег не просила. Муж ее давно бросил, деньгами не помогал. Он дочку увидит - даже не узнает. Сейчас мы забрали внучку к себе во Владимир. Это все большое потрясение для нашей семьи.

Кстати, родители юных гимнастов, с которыми занималась Старикова, написали коллективное письмо в ее защиту.

Антон Стариков сначала женился на Ксении вопреки воле родных. А потом бросил ее с младенцем на руках. Фото: instagram.com

«ДВА ГОДА НЕ ОБЩАЛИСЬ С СЫНОМ»

Про совсем другую Ксению рассказывает ее свекровь Елена Старикова. Ситуация классическая. Родственники мужа невестку не жалуют, щедро награждают нелестными эпитетами. Антон Стариков родом из села Боголюбово под Владимиром. В доме на двух хозяев на окраине живут его мама, отчим и сестренка. Сам Антон - курсант Военной академии ракетных войск в подмосковном Серпухове.

- Что Ксюша за человек и чем она занимается, нам с самого начала говорили очень многие. Но сын женился без нашего согласия, - заявляет свекровь Елена. - Из-за этой девицы мы два года фактически не общались с ним. Я рада, что в итоге он одумался. И меня нисколько не удивило, что Ксения оказалась замешана в продаже девушки в секс-рабство.

Свои подозрения по поводу нехороших занятий Ксении Стариковы подкрепляют убойным аргументом.

- В деньгах Ксюша последние годы не нуждалась, хотя родители ей почти не помогали. Она им помогала. Они сами об этом нам говорили, что она в Москве очень хорошо зарабатывает. Извините! Тренер без диплома, без особых спортивных титулов приезжает в Москву и зарабатывает так, что отсылает маме с папой во Владимир и покупает себе машину? Не верится как-то. Антон однажды залез к ней в телефон и нашел переписки, которые развеяли все сомнения - Ксюша работает в эскорте. После этого он и ушел. Хотя на самом деле официально они до сих пор не в разводе.

- С дочкой Антон встречается?

- Нет. У нас, кстати, вообще сомнения, что это его ребенок. Предлагали Антону тест ДНК. Он пока отказывается...

«НАША ТЕЛЕЗВЕЗДА»

Пока идет следствие, Ксения Старикова сидит в СИЗО № 6 в Печатниках. Здесь ее несколько дней назад навещали правозащитники.

- Ксения сидит в большой камере, рассчитанной на 40 человек, - рассказывает «КП» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - В основном здесь находятся женщины, которые проходят по серьезным статьям - убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, организация преступных сообществ. Никаких особых жалоб на содержание у Ксении нет. В камере большой холодильник и два телевизора. Заключенные его смотрят целыми днями. Одно время по ТВ постоянно крутили сюжеты про эту историю. Сокамерницы в шутку называют Старикову «наша телезвезда». Сама Ксения себя виновной не считает. Рассказывает, что работала тренером, занималась воспитанием дочери, ни на что другое у нее времени не было. Переживает, что ее отправили в СИЗО, а не под домашний арест - скучает по дочери, переживает, что у родителей из-за нее теперь неприятности...

Таня Петрова, подельница Ксении, тоже засветилась в модельном бизнесе. Фото: instagram.com

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

«На конкурсах полно желающих погреть руки на хорошеньких дурочках»

Такая на первый взгляд удачная судьба Ксении Стариковой оказалась не такой уж удачной. Несостоявшаяся спортсменка, звание для которой пришлось выбивать влиятельному папе. Брошенная жена. Одинокая мама. Финалистка конкурса красоты, занявшая лишь тринадцатое место. Несчастливое.

Зачем Ксения вообще пошла на этот конкурс? Обычно девушек посылают модельные агентства. Но Ксения заявилась сама.

Мы поговорили с бывшей моделью, экс-участницей конкурсов красоты Светланой Т. Сейчас Светлана знакомит победительниц всевозможных «Мисс» с богатыми дяденьками. Другими словами, занимается сводничеством.

- Давайте без иллюзий, короны и титулы не выигрываются, а продаются, - говорит Светлана. - Платят, как правило, богатые ухажеры, которым очень льстит, что их любовницами будут «Мисс» или «Миссис». За это они готовы выложить кругленькую сумму. Взятка за победу может доходить до миллиона долларов.

- То есть наивных и невинных там совсем нет?

- Почему же, есть. Я говорю о том, что без денег выиграть нереально. Есть у меня одна знакомая, красивая девушка из Ялты. На своем первом конкурсе она прошла первый тур, второй. А в финале ей сказали прямо: или ищи, кто за тебя заплатит, или до свидания. Помогли найти человека с деньгами. А что делать? Чтобы за собой следить и хорошо выглядеть для всех этих конкурсов красоты, нужны деньги, нужен кто-то, кто тебя будет содержать. Как правило, спонсоры находятся очень быстро, сразу после победы. Девочкам поступают предложения о встрече. Часто из Арабских Эмиратов, Турции, Египта. Билеты, отели - за счет приглашающей стороны. Аванс высылается заранее, как гарантия. Пока 2 - 3 тысячи евро не упадут на карту, никто никуда не поедет.

- То есть за всеми этими титулами «Мисс» изначально эскортницы приходят? Не проще ли деньги спонсора не отдавать организаторам, а себе взять?

- Любая девушка вместо короны предпочла бы взять миллион, но олигархи платят за свое тщеславие. Чтобы все знали, что он спит с «Мисс Россия». С другой стороны, такая корона сразу повышает ставки. Одна моя знакомая, взявшая престижный титул, тут же после конкурса бросила своего спонсора и пошла в те круги, где устраивают отношения с очень богатыми. На нее был большой спрос, и она в итоге пять лет встречалась с влиятельным олигархом. Потом они расстались, но он очень хорошо ее обеспечил.

- Про дело Ксении Стариковой вы ведь слышали?

- Да, конечно. Эта история в нашей среде бурно обсуждается. Но так грязно никто не работает - чтобы через какие-то форумы вести переписку о продаже девственности арабскому олигарху... Все это делается гораздо проще и через давно проверенных людей.

- Бывает ли, что «жертва» не знает, к кому и зачем едет?

- Нет. Все абсолютно добровольно и прозрачно. Хотя девчонок в итоге часто обманывают. Недавно одна поехала по приглашению в Эмираты. На встрече стало ясно, что она не подходит. Мужчина пообещал, что ее завтра же отправят обратно в Россию, оплатив все расходы за проживание и перелет. Но в итоге за все пришлось ей расплачиваться самой. Кинул ее, одним словом.

- А кто все эти посредники?

- Ой, да в этой сфере полным-полно желающих подзаработать на хорошеньких молоденьких дурочках. Бывшие участницы конкурсов, экс-модели, подруги красавиц и друзья олигархов.

«МОЖНО ОСТАВИТЬ ТОВАР В ТУРЦИИ НАСОВСЕМ?»

В общем, если не удалось самой пробиться на призовые места и заполучить богатого спонсора, можно попробовать себя в другой сфере деятельности. Тем более товар сам просится в руки. Как все было на самом деле, «Комсомолке» рассказал Петр Фадеев, следователь по особо важным делам московского следственного отдела СК на воздушном и водном транспорте.

- Потерпевшая увидела в новостях сюжет, как кто-то пытался продать девственность. В разговоре с подругами она упомянула, что с мужчинами еще никогда не встречалась и за большие деньги была бы не прочь продать такой «товар».

Среди подруг оказалась та самая Таня Петрова. Она рассказала об этой истории своей знакомой по модельному бизнесу Ксении Стариковой, а та начала искать покупателя.

- Подозреваемая состояла в специальных группах в мессенджерах, где общаются менеджеры девушек - по сути, те же сутенеры, и менеджеры клиентов, - продолжает Фадеев. - Случайных людей там нет. Поэтому мы полагаем, что задержанная и раньше занималась сводничеством, а если нет, то основательно готовилась к этому бизнесу. Именно там она и нашла «покупателя из Турции», от имени которого на самом деле писали оперативники.

Полтора миллиона рублей договорились поделить на троих: девственнице - миллион, помощницам - по 250 тысяч.

- При этом ни у кого из них не было особых материальных проблем, - продолжает следователь. - У всех есть родители, приличные семьи. Мы полагаем, что потерпевшей деньги вообще не достались бы: подозреваемые обещали их перечислить только по окончании «брачной ночи».

Но как показывает переписка, возвращения жертвы в Россию никто не ждал.

«А если товар понравится, можно его оставить в Турции насовсем?» - спрашивает в мессенджере «помощник шейха».

«Конечно, забирайте», - отвечает Ксения.

- Сама потерпевшая изначально не хотела ехать за границу, но подруги ее убедили. Мол, все безопасно, мы не раз так делали. Конечно, с нравственной точки зрения и сама жертва, возможно, не права. Но если бы она искала покупателей на свою девственность самостоятельно, ей максимум грозила бы административная ответственность за проституцию. Но если посторонний человек берется «помогать» в таком деле - это уголовная статья за торговлю людьми.

ДРУГИЕ ПРАВИЛА

После командировки во Владимир история Стариковой выглядела как перевернутый сюжет о Золушке, такая семейная драма с родителями, бившимися за дочку, свекрами, обвиняющими во всех тяжких. Можно было искать оправдание в обстоятельствах, стремлении заработать и выжить. Можно рассуждать о нравственности и бесстыдстве. Так видится сюжет тем, кто смотрит на него с той стороны. А изнутри, из жизни, в которую вошла финалистка конкурса, - все иначе.

В этом бизнесе все нравственные планки сбиты. Люди просто существуют в мире купли-продажи, назначают цены, ищут покупателей повыгоднее.

Возможны варианты? Наверное, да. Но зачем выбирать другую судьбу, когда так легко играть по новым правилам.