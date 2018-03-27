ТЦ «Зимняя вишня» маскировался под малый бизнес

СЕГОДНЯ 18:11 2018-03-27T18:17:50+03:00

Большой бизнес разделили на несколько малых. Магазинов много, тысячи посетителей, а по бумагам у коммерсантов и людей почти нет Фото: Кирилл ЧАЩИН

Как малое предприятие он был освобожден от плановых проверок

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С 2016 года, когда как раз в «Зимней вишне» прошла последняя проверка пожарная безопасности, в России действуют так называемые «надзорные каникулы». Это трехлетний мораторий на плановых проверки малого бизнеса. Чтоб его лишний раз не кошмарили. Сейчас мораторий планируют продлить до конца 2022 года. Может быть, его наоборот вообще отменить – вернуть проверки по полной программе?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что повальными внеочередными проверками коммерсантов делу не помочь.

- Не надо обрушивать на предпринимателей новый вал проверок, - заявил «КП» Борис Титов. - Нельзя допускать, чтобы большой бизнес маскировался под малый, как произошло с кемеровским ТРЦ. Если смотреть в данных Росреестра, то окажется, что у здания (перестроенный корпус Кемеровского кондитерского комбината) как минимум четыре совладельца, плюс еще часть площадей принадлежит невыясненным лицам.

Большой бизнес разделили на несколько малых. Магазинов много, тысячи посетителей, а по бумагам у коммерсантов и людей почти нет, и оборот маленький.

- Нужно ввести обязательное страхование ответственности предпринимателей, чтобы они сами были заинтересованы в реальном отсутствии нарушений, - заявил Титов. - Страховая компания, которой придется компенсировать ущерб, найдет способы сделать так, чтобы застрахованный соблюдал требования безопасности. А в этом случае и проверки МЧС будут все чаще заканчиваться тем, что инспекторы не найдут нарушений.

СПРАВКА «КП»

«Зимняя вишня» считается малым предприятием (под эту категорию подходят те, кто зарабатывает меньше 150 млн. рублей в год). Выручка у «Зимней вишни» за 2016 год составила 68 млн. рублей.

Примечательно, что компания работала в убыток. За 2016 год расходы превысили доходы на 24 млн. рублей. В предыдущие годы прибыль была символической - около миллиона рублей.

Кстати, в 2016 году МЧС проводило плановую проверку развлекательного центра - как раз на тему пожарной безопасности. 20 дней инспекторы провели на объекте. И нарушений тогда не нашли.

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

«Вопиющие нарушение кто-то согласовывал»

По слухам, в региональные управления МЧС уже спускают распоряжения о массовой внеплановой проверке общественных мест на предмет противопожарной безопасности. Коммерсанты готовятся к массовым поборам.

- Да, у нас такая реальность: чем больше проверок, тем больше взяток требуют, - рассказал «КП» владелец ресторана «Мясо и рыба» Сергей Миронов. – И все равно, проверки должны быть. Я уверен, что взятки требуют за некритичные нарушения. Если будет что-то серьезное, то коммерсанту не получится откупиться. Хотя должен признаться, что я часто вижу заведения, работающие с очень большими просчетами.

Миронов рассказал случай из личной жизни. Ресторатор хотел арендовать помещение на Кутузовском проспекте, где раньше много лет работало кафе.

- Мне сказали, что кухня приспособлена для готовки на открытом огне. Но у плиты с пламенем обязательно должна быть отдельная вытяжка. Что же я увидел в том помещении, которое хотел арендовать? Вытяжку открытого пламени подключили к общей вентиляции дома! Там же искры, высокая температура. Чудом не произошел пожар. А ведь это вопиющее нарушение кто-то согласовывал…

Коммерсант надеется, что хотя бы сейчас, после кемеровской трагедии, пожарные инспекторы не станут пропускать такие грубые нарушения.

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Почему торговые центры чаще всего горят в России и странах третьего мира

Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы.

- Что с нашими торговыми центрами не так? Мы их строим как-то неправильно? Почему у нас пожары редко обходятся без смертей? – вопрос вице-президенту Международной академии архитектуры Михаилу Хазанову.

- Сейчас практически все ТЦ проектируются по схожим архитектурным решениям. Архетипы идеального торгового центра были придуманы достаточно давно, и сейчас все стараются на них ровняться (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

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