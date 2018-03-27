Почему торговые центры чаще всего горят в России и странах третьего мира

СЕГОДНЯ 16:05 2018-03-27T17:25:30+03:00

Негорючие отделочные материалы, хорошая сигнализация, средства тушения стоят дорого. Провинциальный магазин часто не может себе все это позволить Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы.

- Что с нашими торговыми центрами не так? Мы их строим как-то неправильно? Почему у нас пожары редко обходятся без смертей? – вопрос вице-президенту Международной академии архитектуры Михаилу Хазанову.

- Сейчас практически все ТЦ проектируются по схожим архитектурным решениям. Архетипы идеального торгового центра были придуманы достаточно давно, и сейчас все стараются на них ровняться.

- То есть планировка магазина в Вене, Москве или Дели не будет принципиально отличаться?

- Да.

- Тогда почему у нас ТЦ чаще горят, чем на западе?

Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мираФото: Кирилл ЧАЩИН

- Есть две причины: менталитет и технологии. Как проектировщик может спланировать эвакуацию людей, если собственники здания потом закрывают на ключ выходы и отключают сигнализацию? Мне страшно за все общественные объекты. Ведь такая же ситуация повторяется много где. При сдаче здания надо проводить учения служб по эвакуации людей. Сейчас такого требования нет. Все это менталитет людей.

Да и реальный объект зачастую отличается от утвержденного проекта. В мелочах, но эти нюансы иногда приводят к трагедиям.

- Существующие у нас противопожарные нормы достаточно жесткие, – уверен архитектор Сергей Заграевский. - На стадии проектирования они соблюдаются неукоснительно — если этого не будет, то и проект здания не будет принят. Нарушения начинаются уже на стадии строительства. Например, здание должно быть поделено на отсеки для того, чтобы можно было локализовать огонь. Так вот металлическую термоизолирующую дверь между такими отсеками могут заменить на деревянную. И тогда в случае пожара огню уже ничего не помешает распространиться по зданию. Нарушения возможны и в ходе эксплуатации здания. Возьмите те же противопожарные щиты. Везде ли они есть? А там где есть, может не быть огнетушителей, топора, лома — из опасения, что посетители растащат.

По этой же причине горят ТЦ в странах третьего мира. Например, 1 августа 2004 года в Парагвае, в торговом центре Ycua Bolanos сгорели 396 человек – охранники заперли двери, чтобы не допустить возможных краж. Можно себе такое представить в Германии или Франции?

- Еще противопожарная безопасность зависит от технологий, - говорит Хазанов. – Негорючие отделочные материалы, хорошая сигнализация, средства тушения стоят дорого. Провинциальный магазин часто не может себе все это позволить. Поэтому при строительстве используются самые дешевые двери, облицовочные панели, датчики. На Западе у бизнеса больше финансовых возможностей инвестировать в безопасность.

По словам архитектора, по западным стандартам все развлечения для детей в ТЦ должны быть на первом этаже. В случае чего, их оттуда проще всего эвакуировать. В Кемерово же детские развлечения были на самом верху.

При сдаче здания надо проводить учения служб по эвакуации людей. Сейчас такого требования нетФото: Кирилл ЧАЩИН

Вот как это прокомментировал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин, в эфире «Радио «КП»:

Конструктивные особенности торгово-развлекательных центров были разработаны еще в 80-е годы в США и Западной Европе. И мы придерживаемся тех же стандартов. Потолок кинотеатра должен быть высоким — чтобы разместился экран. Поэтому кинозалы удобнее располагать на последних этажах. На первом этаже, как правило, размещается продовольственный сетевой магазин, посещаемость и проходимость там выше. Требования к системе безопасности разрабатываются с учетом специфики каждого объекта. Проблема в том, как они соблюдаются.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРХИТЕКТУРЕ

Торговый центр – западня без окон?

Современный торгово-развлекательные центры — порой, как бетонный ящик, без окон. Были бы окна — к ним лестницы можно выдвинуть, спасти больше людей. Разве это правильно?

Архитектор Сергей Заграевский:

- Есть окна или нет — это не имеет большого значения, - объясняет архитектор Сергей Заграевский.- В зданиях общественного назначения для эвакуации применяются пожарные выходы. При правильной организации они должны быть эффективны. Должны работать таблички-подсветки с автономным электропитанием, указывающие направление выхода. При пожаре в таких зданиях срабатывает фактор неуправляемой толпы — вот что опасно. Начнут все беспорядочно выбрасываться из окон. Кроме того, даже в квартирах при пожарах рекомендуют держаться, не открывать окна до последнего. Потому что как только откроешь — пожар от притока воздуха начнет распространяться еще быстрее.

КСТАТИ

Запасные выходы требуют запирать

Комментируя трагедию в Кемерово, многие специалисты обращают внимание, что противопожарные требования не редко противоречат нормам антитеррористической безопасности.

- Вспомним известную историю с запретом на установку решёток со стороны пожарных и требование к их наличию со стороны вневедомственной охраны, - заявил «КП» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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ПАМЯТЬ

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