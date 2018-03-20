“Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте”

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-20T17:49:21+03:00

Сегодня все больше детей переходят на надомное обучение. Не каждый ребенок сегодня выдерживает школьную нагрузку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Читать первую часть беседы “Нужно ли заставлять детей быстро читать и красиво писать”

Школа: труд или удовольствие?

- Марьяна Михайловна, чуть ли не главный спор сегодня в обществе по поводу образования: учеба – это тяжкий труд или удовольствие? Бабушки с дедушками говорят: вот мы ходим на работу и вкалываем, а у детей школа – это такая же работа. С ними спорят: учеба – это часть детства, ребенок должен быть счастлив. Но, знаете, на сайте kp.ru всякий раз больше откликов от тех, кто считает, что школой нечего детей баловать – пусть привыкают к суровой жизни!

- Да, к сожалению, очень многие считают, что через школу таким образом приучают к труду. Но это не так. Есть особенности физиологии ребенка, его психического развития. А этих знаний у взрослых нет. Зато есть желание жестко требовать, чтобы ребенок соответствовал определенным нормативам. Но нормативы-то неадекватны!

Вместо обучения используется система жесткого давления. Приведу пример. На прошлой неделе у меня на консультации была мама – ребенок отказывается ходить в школу. Что такое? Он не может учиться? Нет! И мама показывает мне тетрадь ученика третьего класса. Перечеркнуты красными чернилами математические вычисления, выполненные без единой ошибки. Перечеркнуты потому, что он не отступил нужное количество клеток от края тетради!

- Классическая ситуация…

- Двойка! За что?! Это сделал учитель, который не понимает особенностей детей. Он не профессионал. А у ребенка невроз.

- Что вы посоветовали?

- Уйти.

- И?..

- Будут учиться дома. Все больше детей уходит на надомное обучение. Не каждый ребенок сегодня выдерживает школьную нагрузку.

Беда в классе

- Откуда берутся такие учителя? Ну это же элементарно: нельзя девятилетнего ребенка так мучать!

- Курс возрастной физиологии в педагогических вузах, по-моему, 12 часов. Это вообще ничего. Возрастной психофизиологии нет вообще. По стандарту обучения есть курс высшей нервной деятельности, который был разработан полвека назад.

- Отлично. Вы сказали, что все излишние или неправильные требования собираете, анализируете. А дальше что? К вам прислушивается министерство образования, Российская академия образования, ведущие педагогические вузы?

- Рассказываем на лекциях.

- Но это капля в море – сколько на ваши лекции педагогов ходит? Нужно менять отношение учителей к школьникам.

- Я уже давно не бьюсь за изменение системы. Считаю, что система должна в конце концов осознать, что ей это необходимо.

- Вы в это верите?

- Хочу верить. Я не могу сказать, что в министерстве образования на совещаниях, на обсуждениях нас не слушают. Очень внимательно слушают. Но дальше – тишина.

- Почему?

- Вопрос не ко мне. Это вопрос к министерству. А вот то, как ведет себя Российская академия образования (РАО) по отношению к нашему институту… У меня просто нет слов. Мы находимся сегодня в здании, принадлежащем РАО, хотя это здание строилось для нашего института в 60-х годах. Несколько лет назад руководство академии велело нам освободить 3 и 4 этаж здания. А на третьем этаже у нас были расположены наши очень важные лаборатории. От нас потребовали за неделю освободить эти лаборатории, для того, чтобы там поселить архив библиотеки Ушинского… Мы ушли на отдых в выходные дни, а в понедельник оказалось, что лаборатории разгромлены и содержимое вывезено на свалку. В том числе, вытяжные шкафы, биохимические приборы, столы, специальные реактивы.

- В общем, у нас развитие системы образования происходит по сути без учета мнения физиологов, специалистов по психологии, по раннему детству?

- К сожалению, так.

“Меня дрючили и я буду”

- Знаете, меня в последние годы мучает одна загадка – вот молодые родители, школу закончили лет 10 назад… Они же должны помнить, как им в школе некомфортно было. Но они тоже давят на своих детей…

- Их измучили и они точно так же мучают своих детей.

- Почему?

- Негативный опыт транслируется. К сожалению, из семьи, в которой бьют детей, потом вырастают люди, которые тоже бьют своих детей. У меня недавно был такой папа, который мне сказал: «Меня дрючили, я вырос… И я буду сына дрючить».

- А задуматься хорошо ли тебе было, когда «дрючили»?

- Это культура общества. Общества, где насилие не пресекается. Ребенок сейчас испытывает давление с двух сторон. Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте.

- Давят ради чего?

- Почему-то взрослые считают, что ребенок потом выйдет в большую жизнь, где его будут давить – и он должен к этому привыкнуть. Но невротик не справится с давлением. Я объясняю это родителям. Если ребенок со здоровой психикой выйдет в общество, уверенный в себе…

- …то и общество ему ничего не сделает, он будет выстраивать свою жизнь.

- Конечно! А задерганный невротик, какими и заканчивают сегодня многие дети школу – нет. Да еще и часть из этих детей обременена знаниями, а часть не обременена…

Как получать удовольствие от учебы

- Хорошее словосочетание – «обременена знаниями». Так все-таки давайте про удовольствие от учебы. Что нужно сделать, чтобы ребенок в школе не чувствовал себя тяжело, не был унижен, а получал удовольствие от обучения?

- Учеба это труд интеллектуальный, эмоциональный, физический. Поэтому правильнее говорить не про удовольствие, а про удовлетворение, радость познания, достижения и даже преодоления. Мотивация и поддерживается радостью достижения и интересом.

Для того, чтобы не было тяжело, не должно быть стресса: ограничения времени, сидения за уроками, когда слипаются глаза, психологического «битья» и угроз «не сдашь», «не поступишь», унижения от неудач и сравнения с более успешными сверстниками. Не должно быть всего того, что есть не только в школе, но и дома – бесконечного давления и недовольства взрослых. Я не знаю, как остановить эту карусель стресса, делающего жизнь современных детей очень сложной, а порой – невыносимой.

Нужно изменить «методу преподавания»

- На ваш взгляд, насколько нужно разгрузить школьную программу, чтобы детям было комфортно? Сколько часов в день - на круг, включая уроки в школе и домашние задания - были бы посильны ученику?

- Дело не только и не столько в количестве часов, а в том как занимается ребенок, что от него требуют, имеет ли он право не понять, не успеть, не мочь и - о, ужас! - не хотеть? Ну и в сутках всего 24 часа - для малышей обязательно 10 часов сна, для подростка – 8. Даже 15 минутный недосып снижает работоспособность и повышает утомляемость. А дальше плюсуем часы в школе – от 5 до 8 - и уроки дома от 1 до 4 часов, два часа на еду и гигиенические процедуры, плюс время на дорогу в школу, из школы, на секцию. Впрочем, на секцию часто времени нет, а если выкраивается, то за счет сна или отдыха. Ну а если еще и репетиторы – все, жизни нет.

Не случайно у нас бум семейного (надомного) обучения и не только для детей, которым это необходимо по состоянию здоровья. Просто можно более рационально и с пользой распределить время.

Для того, чтобы снизить нагрузку, нужно изменить «методу преподавания», как писал еще Ушинский. А для этого нужно перестать готовить «предметников». Замкнутый круг? Не думаю, нужно не придумывать инновации, а решать насущные задачи системы образования. Системы, а не школы!

О “надомниках” и социализации

- То есть вы считаете, что надомное обучение спасет ситуацию?! Нет ли опасности, что просто ребенок в таком случае не будет социализирован и потом просто ему будет труднее вливаться в общество?

- Я знаю много примеров, когда надомное обучение позволяет ребенку одновременно учиться и в обычной школе, и в музыкальной, серьезно заниматься спортом или языками. Главная проблема не социализация, а самоорганизация, но этому можно и нужно учить любого ребенка. Возможностей для социализации у «надомников» не меньше, чем у их сверстников в школе. Причем «ближний круг» сверстников возникает по интересам, а не по принадлежности. А это для подростков самое важное и самое ценное. Правда стоит заметить, что роль и ответственность родителей в этой ситуации много выше, и не все к этому готовы и не все это осознают.

Для беспокойных пап и мам

- Что посоветовать родителям почитать, чтобы понимать, как в вашем примере с учительницей младших классов, - если ребенок не хочет идти в школу, это беда и нужно срочно ему помогать. В Москве можно прийти на прием к специалисту, а где найти помощь в небольшом городке?

- В интернете можно найти десяток моих лекций о детях разного возраста (например, вот здесь - Ред.). Они помогут понять хотя бы основные закономерности, основные проблемы, на которые родители должны обратить внимание. Мы готовим электронную библиотеку для педагогов и родителей, в ближайшие дни в свободном доступе будет 20 пособий о детях разного возраста, о разных сторонах развития.

На сайте есть все новые публикации о том, как наблюдать за развитием ребенка, как развивается мозг дошкольника. Есть моя книга «Трудности обучения в начальной школе. Причины, диагностика, комплексная помощь». Есть возможность бесплатно задать вопрос специалистам института www.ivfrao.ru по любому вопросу.