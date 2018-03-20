Саркози задержали за чемоданы денег от Каддафи

СЕГОДНЯ 13:15 2018-03-20T13:14:35+03:00

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Николя Саркози во вторник утром оказался в полицейской машине: бывшего президента Франции решили допросить по давнему делу о возможном финансировании его предвыборной кампании 2007 года покойным ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Как сообщает французская газета Le Monde, за решеткой его могут продержать 48 часов. А после этого ему должны предъявить обвинение. Политика, пытавшегося на последних выборах снова вернуться в Елисейский дворец (не удалось баллотироваться из-за провала на партийных праймериз), могут обвинить в коррупции, торговле влиянием, уклонении от уплаты налогов.

Все началось с того, что в 2011 году потерявший отца и страну старший сын Каддафи Сейф аль-Ислам рассказал, как Триполи финансировал будущего президента Франции Саркози. А тот после избрания "отблагодарил" спонсора, возглавив военную кампанию против Ливии. Последствия которой мир расхлебывает до сих пор.

Бывшего президента Франции решили допросить по делу о возможном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Муаммаром КаддафиФото: REUTERS

В 2012 году французское издание Mediapart опубликовало документы о пришедших в Париж 50 миллионов евро от Каддафи. После шумихи в прессе в 2013 году во Франции началось расследование. Бизнесмен франко-ливанского происхождения Зиад Такиеддин сообщил, что в 2006 - 2007 годах привозил тогдашнему министру внутренних дел Франции Саркози от Каддафи чемоданы с пятью миллионами евро. Один раз передавал лично в руки. В январе 2018 года в Лондоне задержали французского бизнесмена Александра Джури, которого считают одним из фигурантов этого громкого дела.

Сам Николя Саркози эти обвинения категорически отрицал, называя "гротеском". А его адвокат сейчас комментариев французским СМИ не дает.

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Дарья Платонова, политобозреватель портала Геополитика.ру, специалист по Франции:

"Саркози прижали, когда его партия задумала объединиться с Ле Пен"

- У всех политиков Франции есть какие-либо нарушения - финансовые, как у Эммануэля Макрона, или политические, как у Марин Ле Пен. Но проблема в том, что почему-то сам факт передачи средств был в 2007 году, дело завели в 2013 году,а разбирательство начато только сейчас. Республиканцы становятся более серьезной оппозицией. Депутат-республиканец Тьерри Мариани недавно заявил, что Национальный фронт меняет свою повестку и, возможно, республиканцы скоро объединятся с Марин Ле Пен. Это революционное заявление. Да, факт нарушения у Саркози был, но давайте обращать внимание на то, когда это стали раскручивать. Похожее произошло и с бывшим премьером Франции Франсуа Фийоном - о его нарушениях заговорили только в президентскую кампанию, когда он считался одним из лидеров гонки.

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