Осторожно, мошенники: Что делать, если незнакомый человек просит у вас чек после покупки в магазине

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-20T15:44:50+03:00

Если вы оплачиваете покупку наличными, то в чеке не будет никакой вашей личной информации Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Вера в чудо-баллы

Хожу в «Охотном ряду», купила себе майку у известного бренда. Иду по торговому центру, в руке пакет с обновкой. Подходит паренек лет 20, прилично одет.

- Извините пожалуйста, можете мне чек отдать? - говорит молодой человек.

- Зачем вам? - удивилась я.

- Я собираю баллы, немного для бонусной карты не хватает, - объясняет тот.

Но я отказала.

Через полчаса на этом же этаже ко мне подходит с той же просьбой, но уже другой парень. Снова говорю - нет. И без всякой задней мысли возвращаюсь в магазин с вопросом о чудо-скидках и баллах, может, и мне такое надо.

- Опять эти мошенники, - ругается кассир. - Ни о каких баллах и скидках тут речи нет.

- Ого, - напряглась я. - А что было бы, если бы я отдала чек?

- Они попробовали бы вынести от нас точно такие вещи, как в вашем чеке. Или потребовать денежный возврат — опять же украли бы именно такие.

Открываю интернет, а там подобных историй тьма тьмущая. Люди пишут, что в торговых центрах «Мега» вообще висят объявления «Не отдавайте свои чеки посторонним людям!» Знатоки объясняют: «имея чек, зайдет парниша в торговый центр, возьмет такую же куртку, попытается вынести, его остановят охранники, а он заявит, мол, я ее уже купил сегодня и предъявит чек».

А сыр-то с дырками

Подобные махинации проводят не только с одеждой, но и с продуктами. Несколько месяцев назад я даже не придала значения, когда на кассе в «Перекрестке» ко мне подошел парень и попросил пробить баллы на его бонусную карту. А я как раз свою дома забыла. Про себя думаю: «Нынешние бонусы мне точно никак не пойдут на карту, так хоть незнакомому парню?» Но все же отказала.

- Правильно-правильно, ходят тут зарабатывают, - сказала тогда кассир.

Оказывается, на интернет-форумах рассказывают, что самое безобидное, если люди просто плюсуют баллы, а потом оплачивают ими свои покупки. Но некоторые в соответствии с вашим чеком воруют в магазине самые дорогостоящие товары — твердый сыр, красную рыбу, алкоголь. И на выходе либо предъявляют чек, либо требуют компенсацию, предварительно вспарывая вакуумный пакет с моцареллой или слабосоленой семгой.

- Возврат ему сделают, если вы платили наличкой. Если оплата была банковской картой, то возврат средств делают именно на нее, но при этом она должна быть в наличии, - обсуждают на форумах.

Сразу же заблокировать карту

«Вроде бы в отношении меня ничего преступного, но в то же время такое ощущение, что хотели развести», - беспокоится на форуме Анна Пармезова.

В Роспотребнадзоре говорят, что нарушения прав потребителей в таких ситуациях нет. Это некий «слом системы». Не хотите — никому не отдавайте свои чеки. Будут вымогать — вот это уже нарушение, которое нужно фиксировать в полиции.

В одном из крупных банков столицы сказали, что взломы карт у клиентов происходят редко, но не уточнили, может ли это быть связано с историями передачи чеков неизвестным лицам.

- У нас нет информации, какие данные нужны мошенникам для проведения мошеннических действий, - рассказали в «Сбербанке». - В чеке обычно указывается только сумма снятия и последние четыре цифры номера карты. В чеке в целях безопасности не указаны ваши персональные данные. Если у вас есть подозрения, что у вас могут произойти мошеннические действия, вы можете заблокировать карту и в дальнейшем обратиться в контактный центр банка для уточнения возможности ее разблокировки.

И это, если у вас не именная карта. Иначе даже при покупке хлеба с молоком на чеке будут ваше имя и фамилия латиницей и последние цифры номера банковской карты. А вот здесь уже и опасения: вдруг мошенникам достаточно этой информации для похищения ваших денег?

Мнение юриста Олега Павловича

- Если вы оплачиваете покупку наличными, то в чеке не будет никакой вашей личной информации. С картами сложнее — там может быть ваша фамилия и номер карты (пусть и не все цифры). Вполне вероятно, что такой идентификации может быть достаточно для взлома карты. Мы живем в век технологий, и то, что вчера казалось нереальным — сегодня может работать. Поэтому лучше никому не передавать свои чеки, не выбрасывать их в урны рядом с банком или магазином. Если же человек все же передал чек незнакомцу, а потом заподозрил в этом мошенничество, то доказать в полиции что-либо он вряд ли сможет: кого искать, может, человек никак чек и не использовал? Рассматривать заявление будут только по факту пропажи денег со счета.