2018-03-20T19:04:11+03:00
Политика

Загадочная смерть летчика Волошина: могла ли капитана погубить его совесть

«КП» продолжает анализировать гибель военнослужащего украинских ВВС, обвиняемого в гибели гражданского рейса МН17
Дмитрий СТЕШИН
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В 2014 году под селом Грабово рухнул сбитый "Боинг" Малайзийских авиалиний, все находившиеся на борту 298 человек погибли.В 2014 году под селом Грабово рухнул сбитый "Боинг" Малайзийских авиалиний, все находившиеся на борту 298 человек погибли.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У психологов существует десяток классификаций суицида. В истории с летчиком Волошиным, если принять на веру версию «самоубийство», подходит одна: «аномическая, спровоцированная полным распадом морально-ценностной системы индивидуума». Кстати, во время войны по аномическим причинам счеты с жизнью не сводят. Не до того. И лишь в мирное время, когда у человека появляются время и запас моральных сил для вдумчивого анализа своей жизни, картина мира вдруг начинает распадаться. И жизнь теряет смысл.

Первый надлом

Во время диких авиаударов по Луганску летом 2014-го мало кто знал, что за штурвалом одного из самолетов сидел уроженец этих мест капитан Волошин. Он доверял госпропаганде и в тот момент, скорее всего, не испытывал жалости к тем, кто был на земле. Летчик на своем боевом посту боролся за целостность Украины с «российскими террористами» и «сепаратистами». В конце июля Волошина сбили из ПЗРК «Игла», добытого ополченцами на украинских военных складах. В разбитом доме на окраине Старобешева он переоделся в гражданку. На блокпосту оказались ополченцы-земляки. Сбитого летчика приняли за своего и пропустили в село Раздольное - там стояла украинская армия.

Летчик Волошин родился на Луганщине, а в 2014 году бомбил её...

Летчик Волошин родился на Луганщине, а в 2014 году бомбил её...

Второй надлом

В гибели 298 пассажиров «Боинга» летчика обвинил не чужой человек - бывший военный техник Евгений Агапов. Обвинил в студии «Комсомольской правды», в присутствии четырех журналистов (см. сайт kp.ru). Потом его показания перепроверили на полиграфе Следственного комитета.

Именно «секретный свидетель» Евгений Агапов снаряжал летчика в тот полет ракетами Р60 «воздух - воздух». Он и встречал его на земле, уже без ракет на пилонах. И услышал первые слова Волошина: «Самолет не тот». По сути, этими словами Волошин превратил себя в мишень, в желанного гостя любого международного трибунала. Сложно жить с такими мыслями.

Третий Надлом

С конца лета 2014 года украинская штурмовая и истребительная авиация не применялась в Донбассе. Летчик Волошин оказался на земле с такими же, как он, ветеранами. И это не могло не спровоцировать тяжелейшую психотравму - афганский, чеченский синдромы. Все они изучены врачами. Летом 2017-го, уже демобилизовавшись из ВВС, в открытом письме Волошин жаловался на невостребованность. А нищета лишь усугубляла клиническую картину: «Почему я ушел из армии… «Специалисты» утверждают, что условия в авиации «шоколадные». Что ж… У меня была зарплата в 12 611 грн. (1 гривна - 2 рубля. - Ред.). + за поднаем жилья 1699 грн... Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание + ребенок (а потом и второй) + кредиты».

Сбивчиво летчик перечисляет все ужасы постсоветской армии Украины. Сидение на земле, в то время как молодые курсанты летают. Хамство начальства и заявления о том, что ветеранов-летчиков есть кем заменить. И самое циничное - летный шлем, комбинезон и навигаторы GPS летчику пришлось закупать во вражеской России через волонтеров.

Летчик заканчивает неожиданно: «Я остаюсь, как и прежде, ЛУГАНСКИМ патриотом своей страны». Такой раздрай творился у него в душе.

Четвертый Надлом

Волошину нашли работу летом прошлого года. Если бы не 298 сгубленных душ только в рейсе МН17, это стало бы сюжетом для анекдота. Вдумайтесь на секунду: летчик, которого не без оснований подозревают в гибели гражданского самолета, становится начальником в гражданском аэропорту Николаев. Причем натуральным козлом отпущения, который вдруг оказался крайним в самом центре старого коррупционного скандала, связанного с реконструкцией аэропорта. После проверки аэропорта государственной аудиторской службой Украины Волошин пытается подать в отставку. Но глава администрации Николаева ее не принимает и продлевает контракт. В телефонной переписке с другом за несколько дней до смерти капитан в отставке Владислав Волошин пишет: «Суицидальные мысли меня уже неделю не покидают».

На самом деле эти мысли были с Волошиным давно. Они не приходят внезапно. Они вызревают.

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Впервые фамилия летчика Владислава Волошина прозвучала 22 декабря 2014 года в телестудии «Комсомольской правды». Журналисты КП почти два часа беседовали с бывшим техником Днепропетровского аэропорта Евгением Агаповым, уехавшим с Украины. (подробности)

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