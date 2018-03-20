Савченко проводит последние дни на свободе, обвиняя украинские власти

СЕГОДНЯ 20:21 2018-03-20T20:39:54+03:00

А еще она потроллила своих коллег депутатов «Ба-бахом» и поинтересовалась состоянием их штанов после этого

Изменить размер текста: A A

В четверг должно состояться заседание Верховной Рады (ВР) Украины, на котором Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал выйти с предложениями лишить Надежду Савченко депутатского иммунитета и санкционировать ее задержание и арест в рамках уголовного дела по обвинению в государственной измене и подготовке государственного переворота. По словам Луценко, Савченко планировала бросить в стенах ВР две гранаты в правительственную и должностную ложи, обрушить купол потолка выстрелами из миномета, а потом добить выживших из автомата. Бредовость обвинения у депутатов сомнений не вызвала, они верят и не в такие «сказки» от Петра Порошенко. А тут, тем более, народный депутат ВР Ирина Луценко (от «Блока Петра Порошенко»), одновременно и представитель президента Украины, и еще, по совместительству, супруга Генпрокурора Юрия Луценко (ух, сколько совпадений!) пообещала депутатам продемонстрировать депутатам видео с участием Надежды Савченко, которое «шокирует все общество». Вряд ли речь пойдет о каком-нибудь «хоум видео», скорее, это будет видеозапись встреч Савченко с офицерами украинского спецназа, инициированных СБУ, на которых военные требуют у нее обеспечить их оружием из ДНР, чтобы взять власть.

Сама же Савченко, между тем, уже запустила в сеть видео, которым изрядно потроллила коллег по парламенту и украинскую власть. Даже два коротких и очень похожих ролика, которые различаются только концовкой. В обоих она стоит на фоне сессионного зала ВР, скрестив руки под грудью, камера наезжает на нее, звук наращивает напряжение и вдруг.

- Ба-бах! – говорит Савченко в одном ролике и спрашивает после мини-паузы. – Що, вср…лися? - после чего идут титры: «Надежда Савченко, депутат от народа».

А другой ролик немного отличается. Тот же фон, та же поза, тот же звук. Только Савченко говорит на этом дубле немного иные слова: «Бах! Страшно? А они нас боятся». А заключительные титры подписаны: «Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины». Представляете, как там всем икнулось на улице Банковой в Киеве, где размещается администрация президента Украины?

Между тем, Савченко демонстрирует, что не пойдет ни на какие уступки и соглашения, и делает одно за другим заявления, которые лишь усиливают ее конфронтацию с Порошенко и компанией.

- Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными, - опровергла она обвинения Луценко о якобы готовившемся теракте в парламенте, но так, что стало ясно – будь там только виновные, то, как говорила она раньше, что «на Украине только ленивый не думал взорвать администрацию президент или парламент». Но повторила еще раз. - Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана» и которой «было все равно, умирают виновные или невинные люди. А я не они. Никогда в жизни не взорвалась в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа.

На заседании суда по делу руководителя «центра освобождения пленных» Владимира Рубана она еще раз подтвердила, что готова поручиться за него и заявила: «Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть». Суд ее доводам не внял.

А чуть позже на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, Савченко сообщила журналистам, что администрация занимающего пост президента Украины Петра Порошенко отдала приказ о ее физическом устранении, и она получила, как минимум, три предупреждения о готовящейся ликвидации.

- Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от замглавы администрации Таранова, вскоре после чего он погиб, - рассказала Савченко и объяснила, почему решилась рассказать об этом. - Третий раз меня предупредили, что я также стою под ликвидацией с Банковой и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. И попыталась как можно ближе приблизить тех, кому была поставлено задание о ликвидации.

Не исключено, что речь как раз о тех офицерах спецназа, в сговоре с которыми ее сейчас обвиняют. Кстати, на брифинге прозвучало еще одно обвинение украинской власти.

- С помощью моих контактов мне стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины, - заявила Савченко и пояснила, что у нее есть информация по всем коррупционным схемам этой торговли, вплоть «до откатов при перевозке гуманитарного груза украинским пленным». А что касается выдвинутых против нее обвинений, то она считает их «абсурдно смешными».

Нелегко, наверное, придется судьям и прокурорам с такой подсудимой. Но и в том, что она ею вскорости станет, сомнений тоже нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Савченко рассказала, кто привел снайперов на Евромайдан

Вопреки ожиданиям своих недоброжелателей, депутат Верховной Рады Надежда Савченко вернулась из Страсбурга на Украину. И, как выяснилось, не для того, чтобы обороняться от обвинений, а чтобы нападать. (подробности)