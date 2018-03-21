Советники умоляли Трампа не поздравлять Путина с победой

СЕГОДНЯ 12:23 2018-03-21T12:27:54+03:00

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Обычную процедуру звонка лидеру другого государства после его переизбрания американские чиновники превратили в детектив похлеще дела о мифических «связях Белого дома с русскими». Итак, 18 марта президент России Владимир Путин триумфально побеждает на выборах, с чем его и поздравляют крупнейшие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

19 марта официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сообщает:

— Поздравлять Путина президент США Дональд Трамп не намерен, телефонный звонок (в Москву — Ред.) в его графике не запланирован.

20 марта находящийся с визитом в Саудовской Аравии Трамп неожиданно рассказывает: Путину он звонил, обсудили возможность встречи. После чего в Штатах начинается форменная истерика.

— Американский президент больше не лидер свободного мира, если он поздравляет диктаторов. Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных выборах, — заявил одиозный сенатор-«ястреб» Джон Маккейн. (Оставим такие утверждения на совести 81-летнего русофоба, страдающего раком мозга в четвёртой стадии). А влиятельная газета New York Times и вовсе выставила «наезд» Маккейна на Трампа как главную новость дня. Ну-ка ты, «лидер свободного мира» посмел дружески переговорить с Кремлём и даже не попрекнул его «делом Сергея Скрипаля» (недавнее отравление российского шпиона-перебежчика в Англии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву). Демократия в опасности, нет ли здесь измены?

— Беседа с Путиным — часть протокола, обычный рабочий процесс, — словно оправдываясь, сообщила пресс-секретарь госдепа США Хизер Нойерт. Видимо, даже для американских дипломатов звонок собственного президента в Москву стал неожиданностью.

А ларчик открывался просто: оказывается, советники Трампа требовали ни в коем случае не общаться с российским коллегой. Подкладывали в папки с документами, которые ежедневно идут на стол первому лицу, надпись «НЕ ПОЗДРАВЛЯЙ» (именно так, прописными буквами). И были уверены, что президент их совету внемлет. Но крылья и когти американского орла вновь оказались не в ладу с его головой.

— Советники Трампа (и в госдепе, и в администрации США) из кожи вон лезли, чтобы не допустить его встречи с Путиным, — комментирует американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. — А когда в прошлом году две таких встречи произошли, окружение Трампа делало всё, чтобы тот не остался с российским лидером наедине. Ведь примирение с Москвой и совместное решение мировых проблем усилит президента, одновременно выбивая почву из-под ног оппозиции. Например, Демократической партии США, от которой два года назад неудачно баллотировалась Хиллари Клинтон. Впрочем, врагов у Трампа хватает даже в его собственной Республиканской партии, взять хоть того же Маккейна. Поэтому американские либералы и продолжают раздувать «русскую угрозу», надеясь на этой волне взять реванш на предстоящих выборах в Конгресс в ноябре-2018.

КСТАТИ

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