Вдова Евстигнеева разбила голову из-за переживаний о дележе ее четырех квартир и дома

СЕГОДНЯ 15:47 2018-03-21T15:54:46+03:00

Артистка была замужем за Евгением Евстигнеевым, затем за Георгием Пусепом, после сыграла свадьбу и венчалась с бизнесменом Александром Благонравовым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Судебная история с наследством от третьего мужа актрисы Ирины Цывиной, больше известной в качестве вдовы Евгения Евстигнеева, не прекращается. В конце прошлой недели журналисты получили рассылку с приглашением на пресс-конференцию о том, как 54-летняя артистка «поставила точку в скандальном деле о наследстве». Журналисты были уверены, что за несколько часов до очередного закрытого заседания суда [оно назначено в этот же день] им сообщат, что стороны договорились о мировом соглашении, которым и закончатся все судебные тяжбы. Однако случилось то, чего никто не ожидал. Актриса не явилась на встречу с журналистами.

Что произошло, рассказывали адвокат Ирины Юлия Вербицкая-Линник и доверенное лицо Цывиной Денис Сердюков, которого представили как актера и ее нового возлюбленного.

- Мы планировали пресс-конференцию по иному информповоду и в ином составе. На прошлой неделе адвокат нашего оппонента Александра Благонравова-младшего предложила заключить мировое соглашение. Хотя условия были отнюдь неидеальны, Ирина Константиновна приняла решение сделать шаг на встречу Александру и принять его. Но в последний момент вчера поздно вечером стало известно, что Александр дезавуирует свое предложение, он на эти условия не согласен, - объяснила адвокат.

irina_tsyvina Холодно, но на душе весна Надо себя саму радовать иллюзиями хотя бы #irinatsyvina #вопреки #вожиданиичуда #актрисы #актрисытеатраикино #всебудетхорошо

А дальше, по словам представителей Цывиной, случилось несчастье.

- Мы вчера вместе с Ирой и группой актеров вернулись с Сахалина, где давали концерты в рамках президентской кампании, - взял слово Денис Сердюков. - У нее было прекрасное настроение в связи с решением пойти на мировую. Был прекрасный солнечный день, она радовалась… Но произошли юридические изменения, последствия которых мы сейчас обсуждаем. Александр отказался идти на мировую, у нее всю ночь было давление, она не спала, была в жуткой депрессии. Сегодня утром, когда мы собирались приехать к вам [журналистам] на встречу, она сказала: «Бог с ним! Семья есть семья! Я готова». Нужен консенсус в конце концов. Но так как даже на этих условиях она услышала отказ, сегодня, собираясь приехать, садясь в такси, она потеряла сознание, упала и ударилась головой о бордюр. Мы вызвали «Скорую». Она настояла, чтобы я был здесь. Потому что у нее есть сообщение, которое она хотела бы передать.

Сообщение имело две части. Часть первая:

- Мы приняли условия, которые предложил нам Александр, - продолжает адвокат Юлия Вердицкая-Линник. - Если одна сторона злоупотребляет своим правом, мы будем судиться до конца. И если нашего оппонента Александра устраивает пользование объектами недвижимости в долях, значит, мы будет пользоваться ими в долях. Если наш оппонент не хочет себе выделить имущество и избегать конфликты, значит эти конфликты будут. И мы к ним готовы. И все эти конфликты мы будем решать в судебном заседании.

Александр Благонравов

Вторую часть озвучил «доверенный человек» Ирины Константиновны:

- Ирина Константиновна просила передать, что если в течении 10 дней он не предпримет какое-либо решение, желательно мировое, то она обещает опубликовать, обнародовать сенсационные данные, касающиеся ее покойного мужа. Александр, вы знаете, о чем идет речь, - рассказал актер Денис Сердюков.

Напомним, что вообще случилось. В феврале 2017 года умер последний муж Ирины Цывиной Александр Благонравов. Артистка была замужем за Евгением Евстигнеевым, затем за американцем русского происхождением Георгием Пусепом, после развода с которым через несколько лет сыграла свадьбу и венчалась с бизнесменом Александром Благонравовым. От второго брака у артистки двое детей: дочь осталась с отцом, сын — с матерью. Сына Евгения (названного в честь Евгения Евстигнеева, - ред.) усыновил последний муж актрисы Александр Благонравов, у которого от прежних отношений есть старший сын Александр (в их семье всех мужчин зовут Александрами, - ред.). И вот этот самый Александр Благонравов-младший, спустя полгода после смерти отца, через суд заявил свои права на наследство. Это стало шоком для Ирины Цывиной. По закону все, что нажито в браке, делится в равных долях между супругами, поэтому сын последнего мужа Ирины Цывиной претендует на часть из этой половины.

Делят все, что есть у 54-летней актрисы. Вот что имеет Цывина: три квартиры в центре Москвы, одна ипотечная на севере столицы и дом с участком в Подмосковье (земля досталась от Евгения Евстигнеева, - ред.). Также в спор включили и автомобиль, который, как выяснилось, уже продан. На все, что есть у артистки, ее пасынок заявил свои наследственные требования.

Впервые за многие месяцы этой тяжбы прозвучали цифры. Все, что есть у вдовы Евстигнеева и Благонравова, по словам ее адвоката, грубо оценивается в 45 миллионов рублей. Мировое соглашение пытались заключить такое — одна из квартир в центре Москвы полностью переходит во владение Александра Благонравова-младшего. Цена этой квартиры около 13 миллионов рублей. Но стороны не договорились.

Мы созвонились с адвокатом пасынка Цывиной с просьбой прокомментировать ситуацию:

- О том, что она упала, я ничего не знаю, вчера она была жива-здорова. Не понимаю, какая связь с тем, что она потеряла сознание и с нашим делом. По поводу мира мы обсуждаем. Мы свои условия предлагаем, они нам свои, - говорит Ирина Петрова.

- Вы действительно согласились на мировое и вчера отказались?

- Это у нас обычный процесс переговоров. Они на что-то соглашаются и отказываются. Мы договариваемся, но пока не договорились. Вот что происходит.

- В итоге суды продолжаются?

- Суд состоялся бы в любом случае. Мы с адвокатом Ирины Цывиной пытаемся уговорить своих доверителей. Но я бы сказала, что требования Ирины Константиновны по мировому соглашению завышены и несправедливы.

- На пресс-конференции прозвучала цифра в 13 миллионов, что это?

- Никаких денег не обсуждалось. Денег у Ирины Константиновны нет. Так совпало, что она зарабатывала хорошо именно тогда, когда была замужем за Благонравовым. Речь шла о том, чтобы не дробить всю собственность, которая у нее есть, а отдать целиком какую-либо из квартир. Поскольку в квартире по улице Фадеева [центр Москвы] живет сама она, еще одна квартира в ипотеке [на севере, куплена сыну Евгению], остается две квартиры на улицах Садовая-Самотечная и Чаянова. Выбор пал на последнюю двухкомнатную квартиру [в районе метро Новослободская]. Но она просила еще плюс 3 миллиона рублей. Естественно, это ни в какие расчеты никак не влезало. Поэтому торг идет по поводу этой суммы. Мы в результате согласились доплатить ей еще 500 тысяч и снять остальные требования. Но ее этот вариант не устроил.

- Тогда откуда эти 13 миллионов?

- 13 миллионов стоит та самая квартира на улице Чаянова. Его [Александра Благонравова-младшего] доля в денежном выражении даже дороже. Но если бы она отдала эту квартиру, где и так его половина, мы бы давным-давно договорились. Мы вообще не понимаем, почему мы должны что-то еще платить.

- Что вы скажите о последних заявлениях о том, что они намерены судиться до конца и обнародовать некую информацию об отце вашего доверителя, если вы не пойдете на мировую?

- Это обычное дело. Я вчера Юлии [адвокат Цывиной] сказала, что это мы будем судиться до вынесения решения. А по-поводу Александра Добронравова-старшего, даже не знаю, что сказать. Она и так кристально чистого человека полила такой грязью… Кто ее слушает? Каждый выбирает свои способы, чтобы добиться цели.