Гараж для автомобиля: для чего он нужен в настоящее время?

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-20T13:13:04+03:00

Подорожание гаражей от года к году - это миф из прошлого десятилетия, надеяться, что для детей и внуков это станет сказочным наследством, не приходится. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Лет сорок или тридцать назад этот вопрос так не стоял: гараж был нужен - и точка. Теперь мало кто ремонтирует машины самостоятельно, от угона защищаются сигнализацией и страховкой, далеко идти или ехать за машиной лень, да и дорогое это удовольствие - свой гараж. Морозная Якутия или собственный бокс в подвале элитного дома - это исключения, а при обычных условиях, может, гаражи уже стали пережитком прошлого? Итак, для чего сегодня нужен гараж для автомобиля.

Есть же бары!

Раньше ведь как было: в межсезонье каждую субботу мужик уходил в гараж. Алиби было железное: чтобы потом летом машина исправно ездила на дачу, на картошку, к теще или даже на море. В гаражах собирался консилиум из знающих людей по ремонту и обслуживанию каждого из автомобилей, а для стимуляции инженерной мысли использовались соленья из расположенного рядом со смотровой ямой погреба, которые, ежу понятно, нужно было чем-то запивать. Возвращались по домам такие ремонтники нередко после полуночи и на бровях. Но жены ведь понимали, что мужикам просто нужно где-то выпить, обсудить свои мужицкие дела, поспорить, кто лучше в железе разбирается. Машины здесь были прикрытием, а гараж - крышей над головой.

Что сейчас? С друзьями можно легально пойти в бар или в паб. И, даже если спор пойдет о машинах, неполадки и пути их устранения можно определить по фото на мобильном. А для всерьез вовлеченных в ремонт существуют клубы, форумы и даже специализированные соцсети в интернете, общение теперь перетекло туда.

Сарай для хлама

Вспомните, как выглядел двор вашей многоэтажки четверть века назад. Машин перед домом было - раз-два и обчелся. Теперь же ни пройти ни проехать, каждый норовит припарковать авто как можно ближе к подъезду, никто не хочет и шагу лишнего ступить. Из дворов гаражи, наставленные по принципу «нахаловки», много где убрали, а до кооператива уж точно тащиться лень. Так что гараж теперь - это склад для сезонного хранения колес, а также лыж, ледянок, бубликов и прочего хлама. В итоге гараж превращается в сарай, и единственное его автомобильное назначение - хранение колес. Дороговато для колес получается.

Что сейчас? Шины теперь, если лоджия или дача не позволяют, можно хранить на специальных складах, стоит это куда дешевле - от одной-двух тысяч за полгода.

Это неприбыльно

Подорожание гаражей от года к году - это миф из прошлого десятилетия, надеяться, что для детей и внуков это станет сказочным наследством, не приходится. Конечно, если вам удается сдавать свой гараж в аренду кому-то для хранения машины или просто под склад - тогда это капитал. Несколько тысяч в месяц никому не помешают, но это если вы уже получаете эти деньги или ваш гараж расположен настолько удачно, что можете их иметь. Бокс где-то на задворках вряд ли будет потенциально интересным хорошим арендаторам, а с годами он будет только ветшать и терять ценность.

Что сейчас? Изучите этот вопрос, хотя бы проанализируйте объявления о продаже. Не исключено, что уже пора избавляться.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

И ВСЕ-ТАКИ

А если «ласточка» сломалась?

Даже при наличии привычки что-то сделать своими руками отсутствие гаража препятствием не является. Попроситься к кому-то из товарищей на постой, соорудить навес на даче, арендовать гараж на месяц для какой-то сложной процедуры - вариантов всегда было много.

Что сейчас? Во многих городах появились СТО самообслуживания, где вы недорого платите за время в мастерской и получаете не просто теплый светлый бокс, но и инструменты, а иногда и подъемник в свое распоряжение. Стоит подобное 200 - 400 рублей в час, у некоторых возможны и годовые абонементы. Понятное дело, при почасовой оплате накладно лясы точить с соседями, зато приехал и все по-быстрому сделал - в комфорте.