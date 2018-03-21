Борис Джонсон сравнил ЧМ по футболу в России c нацистской Олимпиадой-1936

СЕГОДНЯ 22:13 2018-03-21T23:00:26+03:00

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Великобритания всё увереннее теснит США и даже Украину с поста главного генератора антироссийских заявлений. В среду руководитель Форин-офиса (МИДа Соединённого Королевства) Борис Джонсон покрыл аристократической бранью предстоящий Чемпионат мира по футболу в РФ:

— Я думаю, что сравнение [ЧМ-2018] с 1936 годом абсолютно верно, — заявил эксцентричный политик на слушаниях в британском парламенте, имея в виду печально знаменитые Олимпийские игры в Третьем рейхе. — Это вызывающая тошноту перспектива: думать о славе Путина на этом спортивном мероприятии.

На слова Джонсона ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

— Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений? — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Формальный повод у гнева Форин-офиса, впрочем, есть: 4 марта при неясных обстоятельствах в Солсбери был отравлен перебежчик Сергей Скрипаль с дочерью. Сейчас оба находятся в коме, а Лондон бездоказательно обвиняет в покушении Москву.

— Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства, — подводит итог Захарова.

— Исходя из сути слов господина Джонсона, ему не нравится, что наша страна хочет укрепить свой международный имидж, проведя чемпионат мира по футболу. Интересно, а ХХХ летние Олимпийские игры в Лондоне-2012 проводились не с целью поднятия международного престижа страны? Что же тогда их отличает от летних Олимпийских игр в Берлине-1936? — говорит кандидат исторически наук, специалист по истории XX века Дмитрий Суржик. — И сравнение России, где проживает около 150 народов и этносов, с национал-социалистическим режимом Гитлера просто смехотворно. У нас идеи расизма на государственном уровне никогда не высказывались и никогда не претворялись в жизнь.

Так в чём же причина таких, говоря дипломатическим языком, инсинуаций со стороны британцев?

— Повод для обострения между Москвой и Лондоном — далеко не только «дело Скрипаля» (кстати, отнюдь не первое подобного рода: в 2006 году в Москве поймали британских агентов, использовавших для передачи информации прибор, замаскированный булыжник — знаменитый «шпионский камень»), — комментирует политолог Наталия Елисеева. — Истинная причина разногласий — геополитика. Англия довольно долго являлась колониальной морской империей. Россия же — держава континентальная, что предполагает совершенно другой тип экономического развития и принципиально иные взгляды на справедливое (с нашей точки зрения) мироустройство. И в данный момент вновь решается, какая сверхдержава будет иметь наибольший вес, а какая, напротив, сойдёт с арены. Так что все заявления Джонсона — лишь попытки подорвать растущее влияние России в международных делах.

P.S. Поскольку недавно журналисты приписали «Борису несдержанному» ряд несуществующих русофобских цитат, приводим первоисточник новости — сообщение информагентства Reuters.

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