Лунный календарь на апрель 2018 года: благоприятные дни и фазы Луны
1 апреля, воскресенье
16-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Не предпринимайте активных действий. Постарайтесь без остатка посвятить себя отдыху.
Положительное влияние окажут поездки за город, общение с природой.
Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Матрона, София.
2 апреля, понедельник
17-й лунный лень. Убывающая луна в Скорпионе.
Необходим положительный настрой на все дела. Впрочем, за серьезные проекты пока браться не стоит. А вот развлечениям, напротив, зеленый свет.
Хороший день для огородных работ.
Именинники: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей.
3 апреля, вторник
18-й лунный день. Убывающая луна в Скорпионе.
День желательно провести без излишних эмоций. Прежде чем принять решение, выслушайте все мнения.
Постарайтесь не юлить, не вводить в заблуждение партнеров, коллег. Обман обязательно вскроется и будет иметь неприятные последствия.
Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
4 апреля, среда
19-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце
Стоит усилить внимание. Этот день - своеобразная проверка на прочность. Ошибки чреваты травмами и серьезными размолвками с близкими. Не принимайте важных решений.
Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.
5 апреля, четверг
19-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце
Сегодня необходимо четко понимать свои цели и распланировать маршрут к ним буквально по шагам.
Наведите порядок в самых «забытых» и захламленных местах. Продуктивным будет разбор важных бумаг.
Именинники: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.
6 апреля, пятница
20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге
Удачный день! Сейчас можно наладить связи, которые в последнее время ослабели. Завести важные знакомства. Вероятны неожиданные приятные встречи и известия.
Именинники: Артемий, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.
7 апреля, суббота
21-й лунный день. Убывающая луна в Козероге
Если правильно распределить силы, можно достичь существенного прогресса в работе, завершить давно «пробуксовывающее» дело. День необходимо провести в активных действиях. Лень сейчас — главный враг.
Именинники: Савва, Тихон.
8 апреля, воскресенье
22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Не предпринимайте в этот день активных действий. Отложите судьбоносные встречи на более позднее время.
А вот для усвоения новой информации — идеальный момент.
Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля, понедельник
23-й лунный день. Убывающая луна в Водолее.
Новые дела не начинайте, пока не завершены старые.
Сейчас можно исправить ошибки и помириться с теми, с кем произошла ссора, а также завести новые связи, они окажутся весьма полезны в работе.
Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
10 апреля, вторник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
День наполнен энергией и радостью. Будут неожиданные встречи и решения.
Идеальный день для творчества, изобретательства.
Благоприятный день для медицинских процедур.
Именинники: Василий, Иван, Илья, Николай, Савва, Спиридон, Степан.
11 апреля, среда
25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Благоприятный день для начала новы дел. Особенно для тех, которые связанны с образованием, установлением новых связей, строительством.
А вот с поездками и путешествиями лучше повременить.
Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.
12 апреля, четверг
26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Стоит четко придерживаться своей жизненной позиции. Вероятно, потребуется сделать выбор, который будет не слишком приятен окружающим. Но, скорее всего, именно он и позволит двигаться дальше, прогрессировать.
Именинники: Иван.
13 апреля, пятница
27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
А вот сейчас не надо форсировать события, следует положиться на их естественное течение и следовать заданным курсом.
Не вступайте в споры и не участвуйте в сплетнях, иначе неприятные последствия неизбежны.
Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков.
14 апреля, суббота
28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День необходимо провести в духовном поиске, заняться самосовершенствованием.
Будьте аккуратны в своих поступках: и добро, и зло обязательно вернутся.: у нынешнего дня эффект бумеранга.
Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля, воскресенье
29-й лунный день. Новолуние в Овне.
Сложный, противоречивый день. Обещания, данные сейчас, скорее всего, не будут выполнены. Так что не стоит испытывать иллюзий.
Нужно постараться наладить гармонию в своей душе.
Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
16 апреля, понедельник.
1-й и 2-й лунный день. Новолуние в Тельце.
День стоит провести в созидании, умиротворении и созерцании. Хорошо строить планы на будущее, заключать договоренности. От активных быстрых действий надо воздержаться.
Именинники: Никита, Феодосия.
17 апреля, вторник
3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Стоит полагаться только на собственные силы. И не нужно забывать золотое правило «если хочешь сделать хорошо, сделай сам». День будет весьма продуктивным. Можно строить грандиозные планы!
Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.
18 апреля, среда
4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Редкий день, когда удается увидеть события в истинном свете. А значит, можно внести корректировки! Доверяйте интуиции и делайте выводы. Еще не поздно кардинально поменять курс.
Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.
19 апреля, четверг
5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
День сулит большую удачу в делах. Из самых сложных ситуаций удастся выйти победителем.
Если приложить все усилия, то возможно совершить большой скачок в развитии.
Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.
20 апреля, пятница
6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
День со спокойной энергетикой. Следует провести его расслабляясь, в спокойном общении или в чтении книг.
Есть ограничение: не стоит давать деньги в долг.
Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.
21 апреля, суббота
7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Самый подходящий момент для душевных разговоров. Удастся докопаться до истины, узнать тайны. Также при помощи бесед можно сгладить обиды, разрешить разногласия, утешить и вселить надежду.
Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.
22 апреля, воскресенье
8-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Не надо бояться перемен. Встречайте их смело, с открытым сердцем.
День не подходит для увеселительных мероприятий. Лучше уделить внимание себе и близким.Займитесь домашними хлопотами.
Именинники: Вадим, Гавриил.
23 апреля, понедельник
9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Возможно поступление важной информации, которая повлияет на дальнейший ход событий. К ней необходимо прислушаться и сделать необходимые выводы.
Стоит соблюдать осторожность — у дня довольно сильная энергетика, справиться с которой совсем непросто.
Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля, вторник
10-й лунный день. Растущая луна в Деве.
День под знаком семьи. Именно ее интересы сегодня ставим на главное место. Проводим время с родными, строим совместные планы.
Для поездок неподходящий момент. А вот для закладки фундамента грандиозного события — напротив наилучший момент.
Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.
25 апреля, среда
11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Сконцентрируйтесь на достижении поставленных целей. В этот день не стоит «надевать маску»: естественность может быть главным оружием на этом пути.
Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля, четверг
12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Есть опасность в погоне за материальными ценностями упустить важные духовные аспекты. А ведь этот день как нельзя лучше подходит для удовлетворения духовных треб. Не отказывайте в помощи ближним и она вернется сторицей.
Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.
27 апреля, пятница
13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Плодотворный день, творческий. Не упускайте возможность проявить себя с неожиданной стороны. Действовать сегодня стоит решительно и настойчиво. Удача сейчас за смелых!
Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.
28 апреля, суббота
14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
День обновления, пополнения жизненных сил. Найдите свой источник силы и воспользуйтесь им. У каждого он свой. Кто-то черпает жизненную энергию в природе, кто-то в общении с мудрыми.
Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.
29 апреля, воскресенье
14-й, 15-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.
«Задиристый» день. На каждом шагу — противоречия. Не думайте даже решать их силой, авторитетом. Действовать надо при помощи уговоров и убеждений. Поверьте, это единственно верный путь.
Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля, понедельник
15-й, 16-й лунные дни. Новолуние в Скорпионе.
Неблагоприятный день. Стоит опасаться интриг, наветов, сплетен.
Благоразумнее будет хранить молчание и полностью погрузиться в рабочий процесс.
Впрочем, в конце дня наступит явно облегчение: напряженность спадет и уступит место покою.
Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.