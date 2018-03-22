Лунный календарь на апрель 2018 года: благоприятные дни и фазы Луны

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-22T14:13:36+03:00

Публикуем лунный календарь на апрель 2018 года

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1 апреля, воскресенье

16-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Не предпринимайте активных действий. Постарайтесь без остатка посвятить себя отдыху.

Положительное влияние окажут поездки за город, общение с природой.

Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Матрона, София.

2 апреля, понедельник

17-й лунный лень. Убывающая луна в Скорпионе.

Необходим положительный настрой на все дела. Впрочем, за серьезные проекты пока браться не стоит. А вот развлечениям, напротив, зеленый свет.

Хороший день для огородных работ.

Именинники: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей.

3 апреля, вторник

18-й лунный день. Убывающая луна в Скорпионе.

День желательно провести без излишних эмоций. Прежде чем принять решение, выслушайте все мнения.

Постарайтесь не юлить, не вводить в заблуждение партнеров, коллег. Обман обязательно вскроется и будет иметь неприятные последствия.

Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

4 апреля, среда

19-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце

Стоит усилить внимание. Этот день - своеобразная проверка на прочность. Ошибки чреваты травмами и серьезными размолвками с близкими. Не принимайте важных решений.

Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.

5 апреля, четверг

19-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце

Сегодня необходимо четко понимать свои цели и распланировать маршрут к ним буквально по шагам.

Наведите порядок в самых «забытых» и захламленных местах. Продуктивным будет разбор важных бумаг.

Именинники: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

6 апреля, пятница

20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге

Удачный день! Сейчас можно наладить связи, которые в последнее время ослабели. Завести важные знакомства. Вероятны неожиданные приятные встречи и известия.

Именинники: Артемий, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.

7 апреля, суббота

21-й лунный день. Убывающая луна в Козероге

Если правильно распределить силы, можно достичь существенного прогресса в работе, завершить давно «пробуксовывающее» дело. День необходимо провести в активных действиях. Лень сейчас — главный враг.

Именинники: Савва, Тихон.

8 апреля, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Не предпринимайте в этот день активных действий. Отложите судьбоносные встречи на более позднее время.

А вот для усвоения новой информации — идеальный момент.

Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

9 апреля, понедельник

23-й лунный день. Убывающая луна в Водолее.

Новые дела не начинайте, пока не завершены старые.

Сейчас можно исправить ошибки и помириться с теми, с кем произошла ссора, а также завести новые связи, они окажутся весьма полезны в работе.

Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

10 апреля, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День наполнен энергией и радостью. Будут неожиданные встречи и решения.

Идеальный день для творчества, изобретательства.

Благоприятный день для медицинских процедур.

Именинники: Василий, Иван, Илья, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

11 апреля, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Благоприятный день для начала новы дел. Особенно для тех, которые связанны с образованием, установлением новых связей, строительством.

А вот с поездками и путешествиями лучше повременить.

Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.

12 апреля, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Стоит четко придерживаться своей жизненной позиции. Вероятно, потребуется сделать выбор, который будет не слишком приятен окружающим. Но, скорее всего, именно он и позволит двигаться дальше, прогрессировать.

Именинники: Иван.

13 апреля, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

А вот сейчас не надо форсировать события, следует положиться на их естественное течение и следовать заданным курсом.

Не вступайте в споры и не участвуйте в сплетнях, иначе неприятные последствия неизбежны.

Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков.

14 апреля, суббота

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День необходимо провести в духовном поиске, заняться самосовершенствованием.

Будьте аккуратны в своих поступках: и добро, и зло обязательно вернутся.: у нынешнего дня эффект бумеранга.

Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

15 апреля, воскресенье

29-й лунный день. Новолуние в Овне.

Сложный, противоречивый день. Обещания, данные сейчас, скорее всего, не будут выполнены. Так что не стоит испытывать иллюзий.

Нужно постараться наладить гармонию в своей душе.

Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

16 апреля, понедельник.

1-й и 2-й лунный день. Новолуние в Тельце.

День стоит провести в созидании, умиротворении и созерцании. Хорошо строить планы на будущее, заключать договоренности. От активных быстрых действий надо воздержаться.

Именинники: Никита, Феодосия.

17 апреля, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Стоит полагаться только на собственные силы. И не нужно забывать золотое правило «если хочешь сделать хорошо, сделай сам». День будет весьма продуктивным. Можно строить грандиозные планы!

Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.

18 апреля, среда

4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Редкий день, когда удается увидеть события в истинном свете. А значит, можно внести корректировки! Доверяйте интуиции и делайте выводы. Еще не поздно кардинально поменять курс.

Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День сулит большую удачу в делах. Из самых сложных ситуаций удастся выйти победителем.

Если приложить все усилия, то возможно совершить большой скачок в развитии.

Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.

20 апреля, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День со спокойной энергетикой. Следует провести его расслабляясь, в спокойном общении или в чтении книг.

Есть ограничение: не стоит давать деньги в долг.

Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

21 апреля, суббота

7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Самый подходящий момент для душевных разговоров. Удастся докопаться до истины, узнать тайны. Также при помощи бесед можно сгладить обиды, разрешить разногласия, утешить и вселить надежду.

Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.

22 апреля, воскресенье

8-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Не надо бояться перемен. Встречайте их смело, с открытым сердцем.

День не подходит для увеселительных мероприятий. Лучше уделить внимание себе и близким.Займитесь домашними хлопотами.

Именинники: Вадим, Гавриил.

23 апреля, понедельник

9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Возможно поступление важной информации, которая повлияет на дальнейший ход событий. К ней необходимо прислушаться и сделать необходимые выводы.

Стоит соблюдать осторожность — у дня довольно сильная энергетика, справиться с которой совсем непросто.

Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля, вторник

10-й лунный день. Растущая луна в Деве.

День под знаком семьи. Именно ее интересы сегодня ставим на главное место. Проводим время с родными, строим совместные планы.

Для поездок неподходящий момент. А вот для закладки фундамента грандиозного события — напротив наилучший момент.

Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля, среда

11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сконцентрируйтесь на достижении поставленных целей. В этот день не стоит «надевать маску»: естественность может быть главным оружием на этом пути.

Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

26 апреля, четверг

12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Есть опасность в погоне за материальными ценностями упустить важные духовные аспекты. А ведь этот день как нельзя лучше подходит для удовлетворения духовных треб. Не отказывайте в помощи ближним и она вернется сторицей.

Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

27 апреля, пятница

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Плодотворный день, творческий. Не упускайте возможность проявить себя с неожиданной стороны. Действовать сегодня стоит решительно и настойчиво. Удача сейчас за смелых!

Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.

28 апреля, суббота

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День обновления, пополнения жизненных сил. Найдите свой источник силы и воспользуйтесь им. У каждого он свой. Кто-то черпает жизненную энергию в природе, кто-то в общении с мудрыми.

Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.

29 апреля, воскресенье

14-й, 15-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.

«Задиристый» день. На каждом шагу — противоречия. Не думайте даже решать их силой, авторитетом. Действовать надо при помощи уговоров и убеждений. Поверьте, это единственно верный путь.

Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля, понедельник

15-й, 16-й лунные дни. Новолуние в Скорпионе.

Неблагоприятный день. Стоит опасаться интриг, наветов, сплетен.

Благоразумнее будет хранить молчание и полностью погрузиться в рабочий процесс.

Впрочем, в конце дня наступит явно облегчение: напряженность спадет и уступит место покою.

Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.