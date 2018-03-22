2018-03-22T15:21:47+03:00
Звезды

Из группы «ВИА Гра» уходит одна из солисток

Спустя пять лет в группе случилась первая «замена состава
Светлана ХАМАЕВА
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Миша Романова (справа) пришла в группу в 2013 году, победив в финале шоу «Хочу к Меладзе»Миша Романова (справа) пришла в группу в 2013 году, победив в финале шоу «Хочу к Меладзе»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все мы помним историю с первым составом группы «ВИА Гра» - в коллективе постоянно ретировались девушки, после чего проект себя изжил. Его создатели - Константин Меладзе и Дмитрий Костюк рассорились, после чего каждый создал свой новый проект под старым именем. Но прижился лишь тот, что придумал грузинский продюсер. Пять лет система работала бесперебойно. И вот, шокирующая новость - из группы уходит Миша Романова.

В музыкальной тусовке об этом говорят уже как о случившемся факте, а менеджмент коллектива в своих социальных сетях намекает на изменения в группе, анонсируя "неделю с новостями".

В 2014 году уже ходили слухи о том, что Романова уходит из коллектива, якобы певицу выжили ее коллеги по сцене. Однако тогда новость оказалась фейковой, директор коллектива Артур развеял слухи, назвав Романову "деликатной и тонкой девушкой", а отношения между девочками - дружескими. Это подтверждают многочисленные совместные фото девочек не только в работе, но и в неформальной обстановке.

Что стало причиной очередной ротации в коллективе - начало сольной карьеры или личные обстоятельства - ни одна из сторон пока не комментирует. Вполне возможно, что артистка отправится в заслуженный декретный отпуск, но это станет понятно лишь спустя время.

Напомним, что Миша Романова пришла в группу в 2013 году, победив в финале шоу «Хочу к Меладзе», став полноценной участницей группы вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. Наташа Могиленец (настоящее имя артистки) приняла участие в записи 7 успешных синглов и клипов. Фанаты полюбили Романову, отмечая ее сексуальный тембр и сумасшедшую энергию на концертах. 27-летнюю артистку долгое время подозревали в романтических отношениях с популярным певцом Максом Барских, но слухи не нашли серьезных подтверждений. Говорят, что артистке уже нашли замену, но кто станет новой «ВИА Герой» - пока не известно.

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3 сентября 2000 года была основана российско-украинская женская поп-группа ВИА Гра. За всю историю группы солистками ВИА Гры были 13 девушек. Состав участниц популярного проекта Константина Меладзе и Дмитрия Костюка менялся 16 раз. Мы решили сделать подборку самых любимых поклонниками группы солисток этого коллектива (подробности)

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