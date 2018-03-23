Теория полтергейста: что за нечистая сила атаковала семью под Томском

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-22T21:52:22+03:00

Виктор Фефелов, исследователь полтергейстов. Демонстрирует ключ, который, по его мнению, человеку так не согнуть. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Случай, когда в деревенском доме стали летать вещи, оказался далеко не первым. Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда поговорила с исследователем аномальных явлений Виктором Фефеловым. Часть 2 [фото, видео]

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Окончание. Часть 1

С томским исследователем аномальных явлений Виктором Фефеловым я познакомилась ровно год назад, когда приехала в Томск писать о полтергейсте, бушевавшем в конце 90-х в поселке Светлый.

Там, в квартире водителя маршрутки Анатолия Кислякова, якобы тоже начали двигаться вещи, звучали стуки, от которых трясся весь подъезд, потом полетели записки богохульного и матерного содержания, и, наконец, зазвучал голос, который представлялся «духом, живущим 600 тысяч лет», но при этом говорил, что «использует голосовой аппарат» парализованного соседа Кисляковых Виктора Малышенко (мнения парализованного на этот счет никто не спросил).

Слава и Петя Кисляковы, в детстве пережили самый громкий в Томске полтергейст. Оба умерли в 30 с небольшим лет.

Голос мог курить сигареты (они висели в воздухе, «затягивались», разгораясь огоньком, и скрывались в облачке дыма), мог звонить по телефону - и звонил половине Томска, мог выйти на середину комнаты под простыней и плясать, прищелкивая констаньетами (такое классическое привидение: собака рычала и сдергивала простыню, под ней ничего не было).

МЧС Томска выделило Фефелову видеокамеру, Кисляковы писали заявления в милицию, журналисты ходили к голосу на интервью...

Казалось бы: десятки свидетелей, том записок, видеозаписи со звучащим голосом и пролетающими предметами (см. на kp.ru).

Записка, найденная в Светлом перед церковным Праздником, когда по квартире стали летать перевернутый крест и топор. Мы замазали матерное слово, но смысл понятен.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А по факту, доказательств столько же, сколько в Мараксе: записки - так, может, хозяева сами их написали, вещи на видео летают, но начинают движение не в кадре, и т. д.

Кто видел, тот верит. А остальные так и считают Кисляковых мошенниками, которые «хотели получить новую квартиру» (версия соседей, у которых, между прочим, тоже стучало так, будто по потолку били гирей, со стен падали вещи и творилось другое странное: например, одна старушка видела бегающую по дивану голову на паучьих ножках - дивный гофмановский образ, что-то из Иеронима Босха, классика чертовщины и ужасов)…

Поэтому, вернувшись из Мараксы, я сразу поехала к Фефелову:

- Объясните, что у вас происходит в Томске? Здесь какая-то аномальная зона? Почему детали историй так похожи: фразу «в лоб прилетело яйцо» я читала и в записках Анатолия Кислякова 1998 года, и в свежих интервью пенсионеров Жуковых. А, может, у вас газ какой-нибудь из-под земли выходит, и вызывает массовые галлюцинации?

РАЗУМНОЕ. НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Исследователь спокоен:

- Галлюцинация - одна из версий полтергейста, но она не объясняет всего. Тогда должен быть злоумышленник, который отводит людям глаза, а сам кидает предметы, говорит измененным голосом и так далее: ведь все это остается на пленке, плюс остаются материальные свидетельства! Мне, например, полтергейст в семействе Кисляковых «выдал» рабочую путевку: красная книжица с моей фотографией и цитатами из Ленина появилась в квартире в Светлом, причем это фото из моего архива, и как оно попало туда, я не знаю.

Свидетельство по сей день у меня, оно не рассыпалось и не растаяло. Точно так же полтергейст «принял » меня в ЛДПР: «выдал» мне партбилет №1, хотя ни в какую партию я не вступал...

Наша версия: полтергейст - некая разумная субстанция, потому что она общается, отвечает на вопросы, угрожает, шутит и так далее. В Таганроге восьмой год идет полтергейст «Затан»: это он так подписывается: «Затан», - также как в квартире Кисляковых подписывался: «Фотыма». Этот Затан общается с хозяевами квартиры смс-ками: «Иди в магазин, купи 11 литров пива и выпей». Смс-ка появляется на экране телефона, через несколько минут бесследно исчезает, я говорю хозяевам: «Фотографируйте!», - фотография остается. 11 литров - смертельная доза алкоголя, будет интоксикация организма - а если хозяин ослушается Затана, то он его бьет, здоровый мужик летает по квартире, как бабочка…

- Как?!

- Как это происходит, мы не знаем: при полтергейсте как будто нарушаются известные законы природы. Велосипед хранится на балконе, вдруг начинает сам ездить по квартире, а на балкон никто не выходил. Картошка лежит в ведре на кухне, вдруг бьет человека в комнате: что, она через стены пролетела? Телепортация? Включаются и выключаются приборы, сами, это, кстати, одна из причин, почему полтергейст трудно снять: то батарейка сядет, то камера выключится, то объектив окажется закрытым, и так в ста случаях из ста, а на сто первый, когда что-то выйдет, камера тихо включится и запишет поверх снятого новое изображение…

Я видел арбуз внутри птичьей клетки: он не мог оказаться там, там дверца – пять на десять сантиметров, его приходилось вытаскивать по кусочкам, резать внутри клетки. Я видел, как упала межкомнатная дверь: плашмя, не снимаясь с петель, то есть железные крепления прошли сквозь железо. Человеку эти технологии пока не доступны, потому мы полагаем, что оператор полтергейста – сила нечеловеческая. Где уж она находится, в четвертом измерении или на Марсе, гадать преждевременно. Мы только фиксируем проявления.

В этом месте, заметив нехороший блеск в глазах вашего корреспондента, Фефелов быстро вынул справку из областной психбольницы: «На учете не состоит».

Заметив нехорошее выражение лица вашего корреспондента, Фефелов быстро достает справку от психиатра: "На учете не состоит".

ВРЕМЯ КАШПИРОВСКИХ

Явление полтергейста в Томском политехническом университете начали изучать в 1984 году: собралась группа физиков, химиков, геологов, геофизиков и биохимиков под руководством проректора, а Фефелов трудился нашим коллегой, в газете «Красное знамя».

В газету пришло письмо от инженера местной КЭЧ: «Каждую ночь у меня из-под кровати вылетает шаровая молния и взрывается в углу. Мы с женой не можем спать, все нас считают психбольными…».

Фефелов письмо - цоп, и бегом в университет:

- Одиннадцать человек пришли в квартиру к этим людям, их фамилия была Туркины: отодвинули кровать, увидели оплавленную дырку в линолеуме, откуда вылетали молнии. Участковый туда полез – его ударило током. Остались на ночь: звук писали на магнитофон, замеряли магнитное поле, взрыв я лично сфотографировал! По результатам дали рекомендации: снять линолеум и постелить под него металлическую сетку, то есть сделать заземление, Туркиных переселить. Они так благодарили...

В 1991-м при ТПУ был создан Сибирский НИИ Центр по изучению аномальных явлений в окружающей среде, который финансировался Генштабом Минобороны. Это было время Кашпировских, у государства был запрос на изучение летающих тарелочек, а ученые рвались измерить мистику алгеброй.

Группа ученых Томского политехнического университета в квартире Туркиных, где ночью вылетали из-под кровати шаровые молнии. Тогда, в 80-х, все были уверены: они быстро разъяснят этот феномен!

Недолго музыка играла: в 92-м Минобороны прекратило финансирование, люди разбежались. Остались несколько энтузиастов: зарабатывали геологическими изысканиями, тратили на изучение полтергейста.

Но в 99-м сокрушительный удар нанесла Академия наук: она создала Комиссию по лженауке, которая директивно объявила: полтергейста не существует, все, кто утверждает, что видел его - шарлатаны.

Теперь серьезные ученые отказываются даже посмотреть пленки, снятые Фефеловым в Светлом. Мы в «КП» пытались отдать их на экспертизу - нас отправляли к иллюзионистам.

- В Томске, - говорит Фефелов, - отношение иное. Люди помнят, что с нами имело официальный договор МЧС, что нас заслушивал губернатор Кресс, однажды он лично помог потерпевшим (интервью Кресса мы публиковали на kp.ru. - Ред.)… Жертвы у нас не так боятся сообщать о себе, поэтому создается видимость, что в Томске таких случаев больше.

А на самом деле, количество полтергейстов во все времена во всем мире одинаково: 1 случай на 1 миллион человек в год. Около 500-800 штук описано в Библии: Валтасаров пир, когда на стене появилась огненная надпись: «Мене, Текел, Упарсин», - это полтергейст, мы видели сотни таких надписей: на стене, на стекле, на внешней стороне стекла на восьмом этаже.

И случай «у черта на Кулишках», когда в 1666 году в Москве, в богадельне при церкви Троицы на Солянке, поселился «демон», кричал непристойности и сбрасывал старух с полатей, - это классический полтергейст, и мы очень благодарны церкви за тщательное документирование событий… А мы, за свою практику, изучили порядка двадцати острых полтергейстов.

И, разумеется, вывели некоторые закономерности.

ЗАКОНЫ ТЕМНОЙ СИЛЫ

- В 80 процентах случаев полтергейст происходит в домах, где есть подростки.

- И именно их обвиняют, что они все подстраивают. Только что в «Комсомолке» было расследование о полтергейсте в Красноярске: там журналистка краем глаза увидела, что внучка хозяев совершает неуловимое движение перед полетом предмета. Сама девочка, она уже взрослая, говорит, что ничего не помнит: память как стерта.

На каждый полтергейст составлялись официальные научные доклады (на фото папка: "Красноярский полтергейст "Гоша"). И только в 1999-м году Академия наук постановила: этого явления в природе нет.

- Все очень характерно. Полтергейст, действительно, происходит вокруг детей, с детьми, и это дает повод для ложных обвинений. В Омске к такой же девочке приехала съемочная группа, при них ничего не происходило, и журналисты дали девочке швабру: «Кинь, а мы заснимем», - постановочная съемка. Девочка не знала, что они сняли не только пролет по коридору, но и ее саму в момент броска. Вышел репортаж: «Мы поймали мошенницу».

- На самом деле от ребенка ничего не зависит?

- Ребенок понимает, что стал центром какой-то активности, ребенок перепуган, он боится. В 96-м году в Томске был полтергейст «Женя», мы его назвали по имени жившего в квартире мальчика 11 лет: там шифоньер прижимал ребенка к стене, двери блокировались, стационарный телефон летал по квартире, так что нельзя было позвонить. В Барнауле у ребенка за обедом вдруг набивался полный рот гальки, ее выковыривали ложкой…

- ?!

- А в Северске, у девочки, появлялся большой кусок льда. Шла из школы: «Ой!», - и выплюнула лед на ладонь. При полтергейсте, похоже, предметы могут материализоваться в любой полости тела.

- А контингент? Одного из героев материала о Светлом судили за групповое изнасилование, а еще там были шизофрения, алкоголизм, далее везде…

- В ряде случаев алкоголизм прослеживается. В Томске на улице Советской был полтергейст: отец алкоголик, мать бросила ребенка, 11-летнего Егора воспитывали пожилые бабушка и дедушка, такие же, как опекуны Игоря Яковлева (видео из этой квартиры – на kp.ru). Потом дедушка умер от рака, причем полтергейст предрекал ему это, и умерла от онкологии родная тетя мальчика…

- Какая-то инфернальная воронка...

- После полтергейста в Светлом мы насчитали пятнадцать несчастных случаев и смертей, включая чиновников, к которым жертвы обращались за помощью, и любопытных, которые приходили поглазеть: людей арестовывали, они тонули, один сгорел в своей постели…

Если сформулировать коротко, при полтергейсте происходит все, что может напугать и шокировать человека. Перевернутые иконы, записки: «Пей пиво, или умрешь от рака». А в той самой семье, где был мальчик Егор, а полтергейст называл себя «Алеша»: «Я Алеша, которого убили в 1939 году, и теперь моя душа ходит неприкаянная», - с потолка, кружась, падали доллары, и все семейство их ловило…

- Сцена из Булгакова, из «Мастера и Маргариты». А желание напугать – это «Корпорация монстров», где чудища питались человеческим страхом… В Светлом полтергейст начался через год после того, как на крыше подъезда покончила с собой девочка, в Красноярске - после того как в доме две недели лежал труп человека. В Мараксе, по версии местных жителей, в избушке Жуковых раньше принимала клиентов колдунья-целительница. Какой-то дьявол в средневековой деревне…

- Есть еще ряд закономерностей. Чаще всего рядом с ребенком, вокруг которого начинают вертеться события, живет инвалид: больной диабетом, шизофренией или лежачий паралитик. Он умирает - и полтергейст затихает. Дома, где разворачиваются события, стоят в геопатогенных зонах: над георазломами, погребенными руслами рек и так далее. Происходит геомагнитный импульс из-под земли, электромагнитный шум фиксируется приборами, так что нет никакой мистики… Но самое интересное не это.

ПРОКАЖЕННЫЕ ОДЕРЖИМЫЕ

Фефелов ставит мне пленку, на ней полный мальчик бьет пожилую женщину и отдергивает руку: «Думаете, это я сам, свою любимую бабушку?».

Другая пленка, и другой мальчик катается по полу, пытается встать, но не может: нечто гонит его пинками, валит… Фефелов наклоняется над несчастным с камерой.

Детям кажется, что ими кто-то управляет, и это, к сожалению, тоже часть полтергейста, которая в православии называется одержимостью (не говоря уж о классической психиатрии). Дети начинают говорить другими голосами, могут избить кого-то и не помнить об этом…

Дети подчиняются полтергейсту.

- По нашей версии, - говорит Фефелов, - в этот момент они могут приобретать аномальные способности. Яркий пример – Ванга. В детстве ее подхватил вихрь, запорошил глаза, ослепил – классическое полтергейстное событие, и после этого девочка стала прорицать не своим, мужским голосом. Или медиумы, которые берут деньги за то, что в их доме говорят голоса и сама собой крутится мебель…

У меня в памяти всплывает страничка Игоря Яковлева: «Кем из магов ты хочешь быть? Гарри Поттером…».

- Постойте, - осеняет меня, - под одной крышей умирающий и ребенок, все ходит ходуном, и ребенок получает аномальные способности? Это же давно описано в народных поверьях: «умирает старый колдун, не может умереть, пока не передаст кому-то свою силу»!

- Если ты веришь в колдунов, нам не о чем говорить!!! - свирепеет ученый.

А я, конечно, верую в Господа, который порицает любое общение с бесами. Недаром народ относится к жертвам полтергейста как к прокаженным.

И я бы, конечно, оставила это дело церкви.

А в кино полтергейст выглядит так.Фото: кадр из фильма

От Редакции:

Мы в «КП» долго думали, как публиковать этот текст, потому что, в массе, стоим на материалистических позициях. Если бы о непонятном рассказывал один ребенок, мы бы решили, что ему кажется, или он врет.

Но странное видели и сотрудники полиции, которые не отличаются душевной трепетностью. И видели, надо сказать, не в первый раз: в 90-е милиционеры целыми нарядами докладывали журналистам, как дежурили в «шевелящихся» квартирах и снимали пострадавших с окон 6-го этажа пожарными лестницами (двери квартир открыть не получалось). С честью мундира тогда было проще, поэтому служивые не скрывали ни званий, ни фамилий.

Что, их всех загипнотизировали? А кому такое под силу? Даже лучшие экстрасенсы и гипнотизеры выбирают себе пациентов, не берутся обработать 100 процентов.

Жильцы квартир неведомым образом мошенничают, устраивают иллюзион? А зачем? Соседи относятся к жертвам полтергейста с брезгливым ужасом: до смерти боятся, что ЭТО перейдет к ним...

Логичнее скрывать такой позор.

Мы делаем вывод, что ЧТО-ТО есть, тем более, что одинаковые истории описаны в исторических источниках. Но ЧТО это, мы не знаем.

Томский политехнический университет попытался выяснить и измерить в джоулях, но не смог.

Мы, кстати, не приняли рассказ Фефелова на веру: пришли в ТПУ, и бывший член группы по исследованию аномальных явлений Григорий Токаренко подтвердил, что сам выезжал на места полтергейстов и замерял их геолого-физические характеристики, что во главе группы стояли ядерщики, а параллельно работали еще Кемеровская, Новосибирская и Красноярская группы ученых, но все, в итоге, отступились, потому что: «Это страшно, там один шаг до сумасшествия. Люди, которые соприкасаются с этим, гибнут непонятной, ужасной смертью, там нарушаются законы физики. И надо бы, конечно, изучать, и материальная база сейчас изменилась: появилась аппаратура, которой не было в 80-90-х, но государству это не нужно...».

Молодой Григорий Токаренко в квартире у Кисляковых за изучением физических характеристик полтергейста.

С неизвестно откуда идущим голосом в Светлом Токаренко общался лично, тот звал его «Токареночка».

Что нам оставалось? Мы обратились к последнему исследователю и попытались вычленить общие места и повторяющиеся черты полтергейстов.

Чаще всего присутствует пара: подросток + инвалид. Квартира номер 11 - и это не нумерология, а просто статистика. Не самый благополучный, скажем так, социальный слой.

А в остальном мы не претендуем ни на какие выводы.

ВСЕ ПОЛТЕРГЕЙСТЫ ТОМСКА*

1996 год, «Женя», Томск. В обычной хрущевке жила семья Медведевых: отец – инженер, мать – библиотекарь, больная псориазом бабушка и Женя, мальчик 13-ти лет. Внезапно диван встал на попа, телефон стал летать, трехлитровая банка солений разбилась об потолок. Ребенка отвезли в психбольницу, где, на вопрос: «Ты можешь этим управлять?», - ребенок ответил: «Да», - и получил диагноз. Сведений об этом полтергейсте меньше всего: когда Женя вырос, он категорически отказывался вспоминать о происшествии.

1997 год, «Фотыма», поселок Светлый. В квартиру водителя маршрутки Анатолия Кислякова кто-то стучал. Водитель злился, дежурил в прихожей с собакой, выбегал на лестничную клетку – там никого не было. Тогда он резко распахнул дверь и сказал: «Ну, п…дарас, заходи…».

И сразу зазвонил звонок, лежащий на телевизоре и отрезанный от проводов. Оно зашло.

В квартире жили два мальчика: Петя, 12 лет, и Слава, 17 лет, с которыми стали происходить разные странные вещи. Они оказывались в другом городе или избивали кого-то – и не помнили об этом, а некто «Фотыма» сообщала в сыпавшихся по квартире записках, что управляла подростками. Также странности происходили помимо детей: по квартире, со слов свидетелей, летали топоры и т. п. Этажом выше жила чета инвалидов: парализованный старик и его психбольная жена, жаловавшаяся на псориаз. Заговоривший мужским голосом полтергейст заявил, что использует тело этого инвалида, Виктор Малышенко, а портрет психбольной кто-то рисовал на окнах Кисляковых с внешней стороны (квартира находится на 8-м этаже).

Полтергейст гремел на весь Томск, о нем писали и снимали сюжеты.

Все прекратилось, когда инвалид умер. Оба мальчика дожили до тридцати с небольшим. Смерть была скоропостижной: от наркотиков или от внезапной остановки сердца. Петя умер этим летом, уже после выхода в «КП» материала о Светлом. По ссылке – много видео.

Петя Кисляков погиб этим летом, перед смертью он выглядел так.

2002 год, «Алеша», Томск. В старом дореволюционном доме на интеллигентное семейство Вороновых с потолка стали сыпаться черви. Залезали на чердак, проверяли перекрытия – источника гнили не было. Резко зашевелилась мебель, жильцов кто-то пихал, выкладывал устрашающие надписи из предметов, раскладывал по дому пачки денег… Наконец, зазвучал голос, это был голос маленького картавого ребенка, который назвался «Алеша», но все вместе было так похоже на Светлый, что соседи Вороновых стали звать нечистого духа «Фотыма»: «Фотимочка, иди отсюда, у нас здесь колдунов нет» (см. видео).

Вороновы: бабушка Галина Сергеевна и внук Егор (фото из архива В. Фефелова).

Дело было в этой развалюхе на улице Советской.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На крыльце с исследователем полтергейста Фефеловым.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Полтергейст, как следует из записок, составленных учеными для подачи в органы власти, «научился полностью подчинять себе поведение внука Вороновых Егора (12 лет)». Некто говорил изо рта ребенка, пел по-французски (мальчик не знал этого языка). Егора приводили в монастырь, игуменом которого был Силуан, нынешний епископ Колпашевский, но голос не исчезал. В соседнем подъезде, в квартире через стенку, лежал парализованный.

Потерпевшие искали защиты у мэра Томска.

Представитель администрации: "Специалистами коммунального отдела проведен осмотр квартиры, имели место проявления полтергейста: речь, движение стола и т. д. Но терзают смутные сомнения...Как видите, рапорт из Колпашево - не первый официальный документ.

Полтергейст закончился, когда губернатор Кресс лично приехал в подъезд, голос послал его по матери, и чиновник из своего кармана дал семье денег, чтобы вывезти ребенка в другой регион.

Соседка Вороновых Туркасова Валентина Федоровна показывает корреспонденту "КП", как через стенку общалась с полтергейстом.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Мы попытались связаться с Егором, но он отреагировал резко. Судя по странице в соцсети, у него все хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644098" frameborder="0"></iframe> Полтергейст в семье Вороновых: с потолка падали белые черви.

2006 год, «Пупси», Томск. В частном доме пенсионерки Евдокии Вихоревой стал звонить телефон: десятки раз в день баба Дуся снимала трубку, а ее спрашивали, кто она и почему она им звонит. Стала включаться и раскаляться плита, вода заливала диваны и платяные шкафы, на бабу Дусю кто-то мог сзади вылить целое ведро воды, а однажды вылил на голову бутылку шампуня (который пришлось смывать в бане, ведь это частный сектор). Голос бубнил глухо и неразборчиво, на вопрос: «Как тебя зовут-то?», - написал на стене: «Пупси».

У бабы Дуси был сын, психбольной парализованный инвалид, и квартирантка, 11-летняя Марина (с родителями). С Мариной стали происходить непонятные вещи: в школьном походе она уронила в озеро телефон, а потом он появился у нее в кроссовке.

Полтергейст закончился, когда баба Дуся умерла, а дом снесли. Судьба Марины неизвестна.

Евдокия Вихорева и дочь ее квартирантов Марина подробно рассказывали о перенесенном по телевизору. ФОТО - из фильма телекомпании РЕН ТВ

2008 год, «Кактус», Томск. В квартире жили мать-коммерсантка, бабушка и мальчик восьми лет (фамилию не указываем по этическим причинам). Ковры стало заливать водой, они были целиком мокрые, но высыхали через 10-15 минут. В квартире появились чужие вещи: игрушки, деньги, однажды появилось строительное бетонное кольцо. В другой раз кто-то перевернул кактус: посадил его в цветочный горшок корнями вверх.

Никакого голоса не звучало, но ребенок писал в тетрадках странные вещи вроде: «Залью квартиру», «Все сожгу» - и не мог управлять своими движениями: его как будто кто-то подкидывал, валил на пол, пинками заставлял идти не в ту сторону, в которую он хотел.

По просьбе Фефелова власти Томска переселяли семью в гостиницу на время обострения, но это не помогло. От интервью семья категорически отказалась. По нашим данным, мальчик не учится и не работает, в армию не пошел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644100" frameborder="0"></iframe> Полтергейст «Кактус». Ребенку кажется, что им управляют (осторожно, видео может шокировать).

2012, «Кузя», Северск. В коммунальной квартире жили мать, Волкова Габриэль, ее 11-летняя дочь Валерия и соседка, ведущая нетрезвый образ жизни. Дочь алкоголички, наркоманка, незадолго до этого умерла, а еще раньше третий сосед задохнулся в машине.

Это Валерия Волкова из Северска. По словам Фефелова, в его присутствии на лице девочки моментально появлялись рисунки ручкой и штрихом...

"Сидит, делает уроки, вдруг: "Ой!", - поворачивается изрисованная".

Рисунок ручкой на ноге девочки.

На глазах у женщин загорелось лежащее на холодильнике полотенце, упало вниз, прямо на проводку, кто-то стал «съедать» в холодильнике продукты из закрытых упаковок (вскрывают, а салат съеден), прищелкивал шортики девочки степплером к майке (только разогнут скрепки, как они снова появляются на самом интимном месте), разрисовывал лицо штрихом, выбрасывал из ванной.

А еще, по словам ученого, полтергейст "ел" продукты из холодильника семьи...

...писал "страшные" записки...

...скреплял шорты и маечку подростка степлером...

..устраивал поджоги.

Перепуганная мать отвезла дочку к бабушке, и там случился пожар: загорелась копия картины Крамского «Незнакомка», спальня выгорела полностью, при этом никто не чувствовал запаха дыма, а в кухне, куда огонь не дошел, появились круглые оплавленные дырки в занавесках.

Однажды пожар случился в дальней комнате, спальня выгорела полностью. А прожженные дырки на занавесках почему-то появились на кухне.

Полтергейст написал на стене: «Кузя». Поскольку полтергейсты с таким именем уже проходили в Москве и Ленинграде, этот назвали «Кузя-Северский».

Мы написали Валерии в соцсети, она не ответила.

*Еще два полтергейста в Томске происходили без детей. Один, в семействе Туркиных, подробно описан в материале, второй назывался «Никон».

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<…> Жильцы дома рассказали, что в течение двух суток в доме происходит необъяснимое: летают книги, столовые приборы, падают шкафы. (подробности)