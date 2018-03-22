Как научить ребенка обращаться с деньгами: 4 эксперимента, которые помогут воспитать финансовую грамотность

СЕГОДНЯ 16:45 2018-03-22T16:51:12+03:00

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В школьной математике полно задач на синусы и интегралы. А вот таким простым вещам, как расчет процентов по кредиту в банке, наших детей почти не учат. Неудивительно, что конторы по микрозаймам процветают.

Вместе с Евгенией Блискавкой, автором книги “Дети и деньги”, мы подобрали четыре несложных эксперимента, которые помогут научить ребенка обращаться с деньгами. Многим взрослым такие эксперименты тоже будут полезны.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда начинать говорить про деньги?

- В пять-шесть лет у ребенка закладывается отношение к деньгам, - говорит Евгения Блискавка. - Тут надо рассказать, что такое деньги, объяснить, что они не берутся из ниоткуда, что родители их зарабатывают.

Кстати, именно это поможет избавиться от истерик по поводу не купленной игрушки в магазине. Так что не надо бояться разговоров о деньгах — к шести годам дети и так понимают, что рубли растут не на елках. Но разговоры должны быть подкреплены практикой. Пусть ребенок купит очередной киндер-сюрприз сам, а не получит его в подарок.

Эксперимент №1

Сравните с ребенком, кто сколько зарабатывает. Откройте сайт поиска вакансий, и посмотрите, сколько в месяц получает врач или рабочий. Пусть ребенок 5-6 лет сам выберет себе профессию на день — например, лечить плюшевых зверей или ремонтировать машинки. И конечно, получит за это зарплату.

В этом же возрасте родителям пора вписать в бюджет еще одну статью расходов — карманные деньги для ребенка. Надо просто сесть и подумать, сколько вы сможете давать ему ежемесячно. Сумма должна быть фиксированная — никаких штрафов за двойки и немытую посуду.

- Карманные расходы — это не средство для поощрения или наказания, - считает эксперт. - Так может сформироваться нездоровое отношение к деньгам. Нельзя лишать денег за двойку, ребенок может плюнуть на всё и вообще перестать учиться.

А вот за поцарапанную машину соседа можно предложить заплатить частично из детских денег. Все как во взрослой жизни: не осторожен или нарушаешь правила — плати штраф!

- Тут важно дать ребенку свободу, на что тратить, - продолжает Евгения Блискавка. - Пусть он сам решит, купить ли булочку в буфете, оплатить новый уровень в игре на планшете. И если он спустит все на ерунду, ничего страшного — вы сможете сесть и вместе это обсудить. Потом умнее будет!

Пусть лучше ребенок будет получать меньшую сумму, но регулярно. Зато тут могут быть другие источники дохода — например, денежные подарки на дни рождения. И подработки.

- Платить надо не за то, что ребенок выполняет свои домашние обязанности, а за дополнительную работу, - уточняет эксперт. - Например, моя дочка достаточно подросла, чтобы гулять с собакой. Обычно в семье этим занимается папа. Но иногда мы просим сделать это дочку, и даем ей какую-то сумму — потому что для нее это труд, ей надо изменить свое расписание и потратить дополнительное время. Иногда она за деньги гуляет с соседской собакой — потому что у ее хозяев мало времени, а им хочется, чтобы с псом побегали и поиграли подольше.

Эксперимент №2

Возьмите малыша с собой в магазин. Заранее составьте список продуктов и подсчитайте, сколько вы планируете потратить. Пусть ребенок поможет выбрать продукты со скидкой или по акциям. Посмотрит, как разложены продукты в магазине: на верхних полках подешевле, на уровне глаз - подороже. И пусть все деньги, которые ребенок поможет вам сэкономить, пойдут ему в копилку! А вы что хотели — консультации платные...

Кстати о копилках. Когда ребенок станет чуть постарше, хорошо бы объяснить ему, что совсем не обязательно спускать все деньги на куклы и конфеты.

- Школа — это отличная среда для того, чтобы у ребенка сформировался навык сберегательства, - комментирует эксперт. - У ребенка расширяются потребности, появляются новые расходы — на журналы, на подарки ко дням рождения одноклассников. И тут надо научить ребенка ставить долгосрочные цели.

Научить — очень просто. Хочешь игрушку — копи! Ради этого можно и отказаться от вредных шоколадок. А можно сэкономить на журналах, скинувшись на него с остальными ребятами из класса.

- Детям шести-семи лет не интересно откладывать деньги на что-то подолгу, - предупреждает Евгения Блискавка. - Им нужны небольшие цели, на которые можно накопить за месяц. А вот в 11 лет можно начать копить и по полгода.

Но принцип "накопили и забыли" здесь не подходит. У ребенка должны появляться все новые и новые цели, и они тоже должны расти. Например, после кукол начать откладывать деньги на велосипед или игровую приставку.

Эксперимент №3

Поиграйте в банк. Накопил нужную сумму ко дню Х? Получи прибавку в 15-20 процентов!

Также можно составить с ребенком схему его расходов. Ребята постарше могут использовать приложение для смартфона, малышам хватит и тетрадки. Кропотливо записывать все траты из месяца в месяц не надо — с этим-то и взрослые не справляются. А вот разово сесть и составить список расходов за один месяц может быть полезно. Сразу станет понятно, на чем можно сэкономить. Если экономить не на чем — сумму пора поднимать!

Кстати, школа — это место, где ребенок впервые сталкивается с безналичными расходами. Сейчас в большинстве столовых дети расплачиваются за обед специальной карточкой, так что родителям не надо ежедневно выдавать деньги на еду. Это хороший повод рассказать ребенку о том, откуда берутся деньги на карточке, показать интернет-покупки и познакомить c онлайн-услугами. А заодно можно рассказать о том, как можно преумножить его доходы, вместе сходить в банк и выбрать депозит, сравнить проценты...

- Детям лет с 11 и подросткам это уже становится интересно, - считает эксперт. - Пора рассказывать про инвестиции! Можно купить одну акцию какой-нибудь компании и следить за ее курсом. Тут надо объяснить, что влияет на рост и падение акций.

Да что там — многим взрослым и самим не помешает в этом разобраться. Вот и сделайте это вместе с ребенком.

Эксперимент №4

Подросток может уже брать на себя часть расходов по подготовке к школе. Нужны модные кроссовки? Составьте вместе таблицу характеристик и сравните эту "хотелку" с другими вариантами. Какие кроссовки более удобные, а какие - более красивые? Сколько что стоит? Какое качество? Пусть школьник учится делать осознанный выбор.

А что же тогда остается школам? Чему учителя смогут научить детей без практики? Теоретизировать про инвестиции и фондовые рынки в пятом классе — это будет похлеще колыбельной.

- Немногое, что в школах действительно смогут делать — это рассказывать о финансовой безопасности, - уверена Евгения Блискавка. - Вот о мошенниках и махинациях дети действительно будут слушать с интересом. Но я не думаю, что этому должен быть посвящен отдельный факультатив, и что на это надо выделять дополнительные часы в неделю.

Про то, что не надо оставлять где попало пин-код от карточки и про безопасность покупок в интернете, могли бы рассказывать и в рамках других уроков. Например, обществознания и ОБЖ. В конце концов, с банками и кредитками мы имеем дело куда чаще, чем с землетрясениями.

КСТАТИ

По международным меркам, российские школьники вполне неплохо подкованы по части финансов. В международном исследовании финансовой грамотности PISA наши дети занимают 4 место, уступая Китаю, Бельгии и Канаде.

Полностью неграмотными в денежных вопросах оказались лишь 11 процентов 15-летних школьников в России. Для сравнения, в Китае финансовых "двоечников" лишь немногим меньше — 9 процентов. А вот в Бразилии дела совсем плохи. Там финансово неграмотными оказались больше половины учеников.