Художник перерисовал в стиле аниме советские и голливудские кинохиты

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-22T18:14:00+03:00

Артов (так автор называет свои рисунки) уже больше сотни, и каждый день художник выдает новые в своем паблике Ahriman aka Дмитрий Грозов. Выкладывает кадр, а народ дружно угадывает, что за фильм, некоторые даже кадры-исходники находят. Такая себе угадай-ка. Через его «аниме-призму» уже прошли «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «В бой идут одни старики», «Пятый элемент», «Убить Билла», «Рокки», «Чужой», «Охотники за привидениями»…

«Бриллиантовая рука». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

Картинки сделаны остроумно и смотрятся очень круто. Подписчики аж захлебываются от восторга и просят добавки. А Грозов – человек отзывчивый. Тем более, что число примкнувших к паблику растет как на дрожжах – еще вчера было 5 тысяч, а сегодня уже за 20 тысяч перевалило. «Я счастлив!» - не скрывает художник. Вот она, слава.

Художник Дмитрий Грозов собирается делать и полноценные аниме-фильмы. Фото из личного архива.

Хотите узнать побольше об авторе? Пожалуйста. Информация из первых уст. Грозов живет в Челябинске. Отвечая на вопрос о возрасте, напустил туману: «Я застал продукты по талонам, но не помню их». Работа мечты развилась из детского увлечения – рисовать комиксы. Уже в четыре года Дима сотворил собственную комикс-интерпретацию «Черепашек-ниндзя». Потом выучился на специалиста в графическом дизайне и рекламе. А когда понял, что профессия дизайнера далека от творческой работы художника, ушел в иллюстраторы. Всего, что умеет, добился самостоятельно.

«В бой идут одни старики». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- Дмитрий, читала о вашем проекте про «Черепашек-ниндзя», которых вы стилизовали под советских партизан. Правда ли, что копию у вас купил создатель «зеленых ниндзя» - писатель Кевин Истмен?

- Он их не купил. Они со своим другом, художником комиксов о «Черепашках-ниндзя» Джимом Лоусоном попросили подарить им по паре моих работ, когда посещали мою выставку в Петербурге, приуроченную как раз к теме «Черепашек».

"Черепашки-ниндзя" Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- Создатели или актеры фильмов, которых вы уже нарисовали в стиле аниме, не отзывались случайно? Такой всплеск интереса к вашим артам в интернете. Наверняка и до них докатилось…

- После эфира на ТВ очень лестное мнение высказывали режиссеры и друг ныне покойной Людмилы Марковны Гурченко. Очень приятно было слышать их мнение насчет моего творчества и пожелания на будущее.

«Любовь и голуби». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- С чего начался аниме-проект?

- Первой была сцена из «Терминатора» Джеймса Кэмерона. За ней шли работы на тему «Робокопа» и «Чужих». На них изначально все и должно было закончиться. Это просто была шутка для моих друзей. И вот уже четвертый месяц как меня затянуло. Я не ожидал такого взрыва!

«Терминатор-2» Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- В интервью четырехлетней давности вы рассказывали одному изданию о «черной страничке биографии» - как в юности рисовали порно-комиксы с персонажами диснеевских мультфильмов. И лишь благодаря какому-то сайту для художников вам удалось найти первую серьезную работу и адекватные заказы.

- Боже, где вы это нашли! Да, это была моя первая официальная работа в качестве художника, когда я только закончил школу. Мои первые заказы на арты. Кошмар какой…

«Кавказская пленница». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- С кем ни бывает. А что за псевдоним у вас – Ahriman?

- Ариман - это имя шумерского божества. Творческий псевдоним еще со времен студенчества, привязался, так с ним и живу.

«Парк Юрского периода». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- В комментариях к аниме многие просят вас сделать «мульты целиком» – возможно ли такое продолжение?

- Да, это возможно, и более того, это можно назвать конечной целью в моем творчестве. Все упирается в финансирование и время, как и всегда.

«Пятый элемент». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- Аниме-кадры – часть авторского проекта Animotion. Что это за проект?

- Это серия, посвященная культовой классике кино в целом. И включает в себя советскую и зарубежную классику, так любимую мной.

«Пятый элемент». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman

- Кто из близких ваши главные ценители?

- Мои друзья, мама и моя любимая муза. Кто бы меня ни хвалил или ни критиковал - их мнение для меня всегда останется главным.

«Человек-паук». Автор рисунка Ahriman aka Дмитрий Грозов vk.com/public.ahriman