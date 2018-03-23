Подумать только! 10 звезд с маниакально–депрессивным психозом

СЕГОДНЯ 19:35 2018-03-23T19:48:45+03:00

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Не так давно модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого теннисиста, во всеуслышание призналась в своем биполярном расстройстве. Или, иначе, маниакально–депрессивном психозе.

Об этом девушка рассказала, объяснив тем самым свое странное поведение. «Проанализировав сегодня все свои переписки, эмоциональные скачки, используемые смайлы в телефоне, могу твердо заявить, что у меня - биполярное расстройство», – поделилась Алеся.

СПРАВКА КП

Биполярное расстройство - психическое заболевание, при котором у человека то и дело меняется настроение, перепады энергии сменяются апатией и депрессивным состоянием. Силой амплитуд такое поведение отличается от смены настроения у обычного человека. И чревато серьезными последствиями.

Соглазно Всемирной организации здравоохранения, Этим видом психического расстройства страдают 60 миллионов человек по всему миру.

Биполярное расстройство успешно лечится, но так как оно относится к хроническим заболеваниям, то его следует контролировать в течение всей жизни. Зато благодаря этому можно добиться заметных результатов - и истории некоторых знаменитостей тому доказательство!

МЕЛ ГИБСОН

Актер сам рассказал о своей болезни в документальном фильме 2008 года, целью которого было поддержать людей с диагнозом «маниакально–депрессивный психоз». Гибсон сказал, что он всю жизнь чувствует на себе гнет болезни, но это не мешает ему быть тем, кем он стал - знаменитым актером и любимцем публики.

Мел ГибсонФото: GLOBAL LOOK PRESS

И доказательством его успеха могут быть две номинации на Оскар. А также то, что журнал People назвал Гибсона «самым сексуальным человеком» в 1985 году. Хотя, нужно признать, иногда выходки актера, о которых время от времени сообщают журналисты, смущают, например, когда Гибсон ругался с полицейским впосле вождения в нетрезвом виде.

ТЕД ТЕРНЕР

Основатель телеканала с мировым именем CNN большую часть своей жизни провел в борьбе с биполярным расстройством и депрессией. Однако в моменты маниакальной фазы Тернер становился крайне активным и работоспособным, что и вылилось в то, что он создал глобальный медиаконгломерат, который теперь у всех на слуху.

Тед ТернерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем не повод признать, что биполярное расстройство не является помехой творчеству и наращиванию капиталов?

КУРТ КОБЕЙН

Бессменный лидер Nirvana при жизни признавался, что в детстве ощущал дефицит внимания со стороны родителей. Скорее всего, это и вылилось в то, что у него развилось биполярное расстройство.

Курт КобейнФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кобейн никогда не лечился. Возможно, если бы он обратился к врачам, его жизнь не оборвалась так рано. И так трагично. Напомним, долгое время он боролся с депрессией и покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет в 1994 году.

ДЖИМИ ХЕНДРИКС

Легендарный гитарист не просто болел биполярным расстройством, он даже написал про свое состояние песню под названием «Маниакальная депрессия», в которой описал все проблемы с перепадами настроения.Несмотря на проблемы с психическим здоровьем, выступления Хендрикса в Monterey и Woodstock были настолько великолепны, что его сразу признали великим гитаристом всех времен и народов.

Джими ХендриксФото: GLOBAL LOOK PRESS

Он умер как и Курт Кобейн ровно в 27 лет, только почти на четверть века раньше - в 1970 году.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Обладатель нобелевской премии по литературе страдал биполярным расстройством всю свою жизнь. Что неудивительно, потому что это было у него «семейным» - этим же недугом страдали его оба родителя, его сын и внучка. Хемингуэй одновременно страдал от депрессии и паранойи и часто был одержим мыслями о смерти. Что, по вероятности, и стало причиной того, что в 1961 году он покончил с собой выстрелом в голову.

Писатель Эрнест Хэмингвэй с супругойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако болезнь ничуть не мешала творчеству писателя, люди до сих пор зачитываются его произведениями «По ком звонит колокол» и «Прощай, оружие!».

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС

Обладательница статуэтки «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Чикаго». Победительница премии Tony Award за работу на сцене. Трижды номинантка на «Золотой глобус» и прочая и прочая... Однако такой успех актрисы то и дело омрачается проявлениями биполярного расстройства.

О нем она узнала уже будучи замужем за Майклом Дугласом, после 2000 года. Поговаривают, что именно брак и стал причиной того, что у Зета-Джонс сначала стал проявляться стресс, который однажды развился в депрессию. Кэтрин так и не смогла победить ее - и депрессия превратилась в маниакально-депрессивный психоз.

Кэтри Зета-ДжонсФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВИВЬЕН ЛИ

Знаменитая актриса, так великолепно сыгравшая Скарлетт О’Хара (фильм «Унесенные ветром»), была женой знаменитого актера Лоуренса Оливье. И в семье, как и на съемочной площадке, Ли имела репутацию трудного человека.

А объяснялось это тем, что она на протяжении большей части взрослой жизни страдала сильными перепадами то депрессии, то мании. Чтобы побороть болезнь, Ли охотно шла на лечебные процедуры. К сожалению, в то время еще не существовало сильной медикаментозной терапии, поэтому актрису лечили электрошоковой терапией.

Вивьен ЛиФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРЭНК СИНАТРА

С самого начала своей карьеры, когда Синатра был еще подростком, и впоследствие на протяжении всей взрослой жизни популярность певца и актера никогда не ослабевала. Он продал более 150 миллионов рекордов, был хедлайнером в Лас-Вегасе, и получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана.

Он был известен своей благотворительностью. Однако таким же легендарным был и его неустойчивый характер, про который знали не только за кулисами.

Фрэнк СинатраФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖАН-КЛОД ВАН-ДАММ

Звезда боевых искусств, он начал заниматься каратэ в 10 лет, а спустя еще весомь заработал черный пояс. Его прорывом в кино стала его роль в фильме «Bloodsport» 1988 года. А ровно через десять лет Ван Дамм узнал, что у него биполярное расстройство. В 2011 году он признался журналистам, что принимает лекарства от перепадов настроения.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Будучи первым лордом адмиралтейства в начале Первой мировой войны и британским премьер-министром во Второй мировой, Черчилль одновременно с этим сражался еще с одним врагом - собственной депрессией, суицидальными мыслями и отсутствием сна.

Судя по всему, это сражение он если не выиграл, то добился "мировой", доказательством тому служат его 43 книги и Нобелевская премия по литературе. Свою болезнь Черчилль называл «черной собакой». Умер он в 1965 году в возрасте 90 лет.

Уинстон ЧерчилльФото: GLOBAL LOOK PRESS

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