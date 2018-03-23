"Чувствую себя виноватой": Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией

СЕГОДНЯ 12:35 2018-03-23T13:04:57+03:00

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Всего несколько дней назад суд в США отклонил ходатайство адвокатов американского президента Дональда Трампа, которые настаивали на том, что глава государства должен обладать иммунитетом от судебного преследования по делу о домогательствах. Адвокаты главы государства требовали от судьи в округе Нью-Йорка отклонить иск Саммер Зервос, бывшей участницы телешоу Трампа "Подмастерье", которая обвинила нынешнего президента США в том, что он трогал ее руками без разрешения, обнимал и "агрессивно целовал" ее. Еще раньше 19 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде.

Модель принесла в четверг извинения первой леди США Меланье Трамп за то, что крутила роман с ее мужемФото: REUTERS

А тем временем, в СМИ появилось новое откровение женщины, которая не жаловалась на домогательства, а напротив, рассказала о своем бурном романе с миллиардером. бывшая модель Playboy Карен Макдугал принесла в четверг извинения первой леди США Меланье Трамп за то, что крутила роман с ее мужем в 2006-2007 годах.

"Что еще я могу сказать, кроме как "прошу прощения"? Я сожалею. Я бы не хотела, чтобы такое произошло со мной", - заявила она в интервью телекомпанииCNN, обращаясь к первой леди. Макдугал призналась, что знала тогда о гражданском статусе Трампа. Она подчеркнула, что говорит об измене бизнесмена с большой неохотой, потому что "чувствует себя виноватой".

Экс- модель рассказала, что предприниматель предложил ей деньги после интимной связи. "После нашей близости он попытался вручить мне деньги, и я действительно не знала, как на это реагировать. Мне так деньги никогда не предлагали. Я посмотрела на него и сказала, что я не из тех девушек", - с сожалением заявила красавица.

Ранее Макдугал обратилась в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с иском и ходатайством освободить ее от обязательства не раскрывать публично данные о предполагаемой интимной связи с Трампом. Исковая жалоба обращена к компании American Media и принадлежащему ей изданию National Enquirer, выплатившим $150 тыс. экс-модели Playboy за эксклюзивное право на публикацию ее истории. Истец обращает внимание на то, что National Enquirer так и не опубликовал материал о супружеской измене Трампа и заплатил деньги, чтобы на самом деле не допустить этого и принудить Макдугал к молчанию.

Аналогичный иск ранее подала в суд бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что Трамп более 10 лет назад изменял с ней своей жене Меланье. Клиффорд, как и Макдугал, утверждает, что попытки замять скандал предпринимал конкретно юрисконсульт нынешнего президента США Майкл Коэн.

Сам президент неоднократно отвергал все подобные обвинения в свой адрес.

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По словам Стефани, она познакомилась с Трампом на турнире по гольфу для знаменитостей в 2006 году. Пропустив с фигуристой блондинкой парустаканчиков, миллиардер пригласил ее к себе в номер отеля. Раскованная Стефани не отказалась. Дональд, к слову, к тому времени уже был счастливо женат на Мелании, их сыну Бэррону шел третий месяц.

- Секс с ним был как по учебнику, - сообщила порноактриса. – Ничего сумасшедшего. В одной позиции, то, что ты ожидаешь от человека его возраста. (подробности)