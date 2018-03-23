2018-03-23T15:59:47+03:00
Звезды

Александр Ширвиндт о состоянии Федора Добронравова: Его выпишут дня через четыре

Худрук Театра Сатиры прокомментировал новости об инсульте артиста
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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О состоянии актера рассказал Александр ШирвиндтО состоянии актера рассказал Александр ШирвиндтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Беда с известным актером случилась еще 17 марта. Федор Добронравов отправился на гастроли в Калининградскую область в курортный город Светлогорск. 18 марта должны были показать спектакль продюсерского центра имени актера «Чудики», однако представление вынуждено отменили. 56-летнего артиста срочно госпитализировали накануне. Что с ним произошло, «Комсомолке» в начале недели рассказал художественный руководитель Театра Сатиры, где Добронравов служит много лет. Александр Ширвиндт попросил не паниковать, объяснил, что у Федора Викторовича произошел спазм сосудов, из-за чего его на пару дней положат в больницу в Москве, и потом он снова выйдет на сцену. Пришлось отменить один ближайший спектакль, где Добронравов в главной роли.

Спустя несколько дней стало известно, что в Театре Сатиры все-таки отменены все спектакли с участием Добронравова до конца месяца.

В пятницу, 23 марта в прессе появились сообщения, что у Федора Добронравова произошел инсульт, но ему вовремя провели операцию и состояние актера стабилизировалось.

О том, насколько серьезны эти сообщения, «КП» снова рассказал Александр Ширвиндт:

- Что? Он в больнице сейчас. Его где-то через 4 дня выписывают. У него какие-то спазмочки были. Там были какие-то сосудистые дела. Вы меня не спрашивайте, я не врач. Обещают его отпустить где-то в среду. В это время он играть не может. А потом наверстаем, - оптимистично ответил Александр Анатольевич.

B Театре Сатиры все-таки отменены все спектакли с участием Добронравова до конца месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

B Театре Сатиры все-таки отменены все спектакли с участием Добронравова до конца месяцаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, народный артист Федор Добронравов очень популярен как в кино и сериалах, так и на театральных подмостках — в Театре Сатиры он служит ведущим актером уже 15 лет. Имеет солидную фильмографию, которая насчитывает более 120 ролей. Среди самых популярных его проектов - юмористическое шоу «6 кадров», благодаря которому к нему пришла известность. Много лет Добронравов играл в сериале украинского производства «Сваты», на сегодняшний день закрытого по политическим причинам. У Федора Викторовича двое сыновей, старший Виктор — ведущий актер Театра имени Вахтангова.

Редакция «Комсомольской правды» желает Федору Викторовичу скорейшего выздоровления!

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