Кадровые перестановки Трампа: Госсекретарем стал шеф ЦРУ, а главным разведчиком – женщина

СЕГОДНЯ 05:42 2018-03-14T06:06:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп во вторник произвел, пожалуй, самые громкие в истории Америки кадровые перестановки: уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, вместо него назначил главой госдепартамента действующего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, а на освободившийся пост шефа ЦРУ – его заместителя, Джину Хаспел.

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту», - известил глава Белого дома своих подписчиков в Twitter.

Сама Хаспел, поблагодарив Трампа за неожиданное продвижение в карьере, пообещала оправдать доверие президента и заявила журналистам, что для неё было честью работать под руководством Майка Помпео заместителем директора ЦРУ, где она служит с 1985 года, передает агентство Reuters.

Джина Хаспел ранее занимала должность заместителя директора ЦРУФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты считают увольнение Тиллерсона вполне ожидаемым, а кадровые перестановки Трампа – очередным этапом внутриполитического противостояния в Штатах.

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