2018-03-14T06:06:33+03:00
В мире

Кадровые перестановки Трампа: Госсекретарем стал шеф ЦРУ, а главным разведчиком – женщина

Президент США уволил Тиллерсона, вместо него поставил Помпео, назначив на освободившуюся должность директора ЦРУ Джину Хаспел [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Майк Помпео стал госсекретарем СШАМайк Помпео стал госсекретарем СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп во вторник произвел, пожалуй, самые громкие в истории Америки кадровые перестановки: уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, вместо него назначил главой госдепартамента действующего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, а на освободившийся пост шефа ЦРУ – его заместителя, Джину Хаспел.

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту», - известил глава Белого дома своих подписчиков в Twitter.

Сама Хаспел, поблагодарив Трампа за неожиданное продвижение в карьере, пообещала оправдать доверие президента и заявила журналистам, что для неё было честью работать под руководством Майка Помпео заместителем директора ЦРУ, где она служит с 1985 года, передает агентство Reuters.

Джина Хаспел ранее занимала должность заместителя директора ЦРУ Фото: REUTERS

Джина Хаспел ранее занимала должность заместителя директора ЦРУФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты считают увольнение Тиллерсона вполне ожидаемым, а кадровые перестановки Трампа – очередным этапом внутриполитического противостояния в Штатах.

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Новым главой одной из крупнейших разведслужб мира стала Джина Хаспел - кадровый сотрудник ведомства с 32-летним стажем. В ЦРУ Джина успела поучаствовать во многих сферах работы спецслужбы. В 2002 году она возглавляла секретную тюрьму «Кошачий взгляд» в Таиланде, где, разведчики пытали заключенных. Кроме того, она занимала важный пост в руководстве антитеррористического центра ЦРУ, была заместителем директора Национальной секретной службы. В феврале 2017 года Хаспел была назначена на пост заместителя директора ЦРУ (подробности).

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