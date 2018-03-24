Правду говорить легко и приятно. Правда ведь, Петр Алексеевич?

СЕГОДНЯ 10:15 2018-03-24T10:27:57+03:00

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Есть такое устойчивое выражение «оговорочка по Фрейду». Смысл его в том, что есть оговорки, когда человек просто ошибается в своей речи, и оговорочки, за которыми стоит нечто большее, тревожащие сознание факторы. И тут, дескать, хорошо бы обратиться к психоаналитику за помощью или еще какому врачу. И что-то мне кажется, что живи основоположник психоанализа австрийский невролог Зигмунд Фрейд в наши дни на Украине, он бы оказался просто перегружен работой. Поскольку для украинского руководства «оговорочки по Фрейду» стали уже своеобразной визитной карточкой.

- Украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям не признавать легитимности этих выборов, исходя из общего принципа, что право не может возникнуть из правонарушения, - заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на следующий день после прошедших выборов президента России и продолжил свою мысль. - Мы будем призывать парламенты других стран мира встать на нашу позицию и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины.

Все знают, что слушать Парубия надо не просто с переводчиком, но и с дефектологом, но в этом случае спикер украинского парламента выразился абсолютно четко и логично. Право не может проистекать из правонарушения – ведь в это время он явно подумал о госперевороте, устроенном им сотоварищи, и с языка слетела правда. И ведь это не в первый раз.

А за несколько дней до голосования в России Парубий просто назвал вещи своими именами, сообщив, что «Верховная Рада готовит постановление в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины». «А сегодня в завтрашний день смотреть могут не все», - как выразился, помнится, нынешний киевский мир, который, говорят, тоже захотел в президенты. Как видим, Парубий может. Смотрит, видит, и ему явно не нравится, что он там видит. И ведь прав, чертушка, после переворота 2014-го сколько выборов ни проводила нынешняя украинская власть, все были незаконные. И не только президента.

Кстати, о нем. Незаконно занявший законное место главы государства Петр Порошенко, оказывается, тоже умеет смотреть в будущее.

Провожая 2016-й год в Мариуполе, он сказал 31-го декабря, что «украинская оккупация – это временно», и что, мол, недолго осталось «украинским оккупантам». Уже в январе нынешнего года, отмечая День соборности (есть такой праздник на Украине теперь) Петр Алексеевич вновь обнадежил народ.

- Радостный праздник День Соборности для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... топчет землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины, - заявил он. И был прав. Землю Крыма и Севастополя укрооккупант уже не топчет совсем, а на Луганщине и Донетчине недолго осталось..

Случайность скажете? Да ничего подобного. Даже если он злоупотребил «лекарством от диабета». Да даже если он зашьется от этого своего «диабета», правда все равно вылезет наружу. И вынесет ее народу сам Петр. А речь в Министерстве иностранных дел по случаю их праздника – дня дипслужбы?! Петр Алексеевич не допустил двойного толкования и тут, охарактеризовав и себя, и парламент, и правительство всего в одной фразе.

- Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы, - дословно заявил он оторопевшему залу. Климкин, министр, даже начал глазами в разные стороны шарить в поисках офицеров СБУ среди присутствующих. Хорошо, не нашел, а то ведь мог бы и арестовать зрадника. И ведь никто не шелохнулся не потому что выдержка дипломатическая, а прав Петро на все сто. И даже дипломаты прямо каждый день чувствуют на себе всю подлость нынешнего режима. А что говорить тогда о простых Савченко и Саакашвили. Тут никакой Фрейд уже и не справится.

Нет, граждане, это «ж-ж-ж-ж», как верно считал один медвежонок, совершенно точно неспроста. Заговор, в результате которого нынешняя украинская верхушка пришла к власти, совершив государственный переворот, остается фактом, который довлеет над их разумом по сию пору. Они боятся это вспоминать, но не могут. Он сам по себе корректирует их мысли, слова, заставляя проговариваться. И бояться грядущей ответственности. Тех, кто поумнее, кто может смотреть туда, куда Кличко телят не гонял

Это ведь ложь каждый раз надо придумывать, обосновывать, выкручивать. А правду говорить легко и приятно. Правда, Петр Алексеевич? А ведь на скамье подсудимых нести ее людям будет еще проще и легче.