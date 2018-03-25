“Ваши оценки теперь никому не нужны”: как я сдавала ЕГЭ в 31 год

СЕГОДНЯ 00:28 2018-03-25T01:27:59+03:00

Без результатов Единого госэкзамена в вуз теперь не поступить даже на платное

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В 31 год мне снова пришлось сесть за школьную парту и сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. С аттестатом меня в прошлом году развернули из приемной комиссии, сказали: “Ваши оценки теперь никому не нужны, несите баллы". Вы не подумайте, что я неуч какой-то, я вполне успешно училась на журфаке Иркутского госуниверситета, куда поступила на бюджет. Просто на пятом курсе перед самым дипломом я бросила универ - любовь и все такое, в общем не до учебы было. Всё думала, что восстановлюсь и доучусь полгода, но время шло, диплом на работе у меня никто не спрашивал, а потом я и вовсе переехала из Иркутска в Москву. Но дедушка Ленин завещал учиться, учиться и еще раз учиться. Не могу же я подвести старика.

Но на ЕГЭ просто так тоже не попасть! У таких, как я, есть всего три месяца, чтобы записаться на экзамен. И если ты не знал, что срок приема заявок заканчивается 1 февраля, то, сорри, в этом году на поступление не рассчитывай. Я успела. И две недели безудержно готовилась. Проходила тесты, благо они составлены по одному шаблону. И тренировалась в сочинении.

Кому интересно, задания выглядят примерно так:

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями

ВЫШЕ радуги

КРАТЧАЙШИЙ путь

ПОЕЗЖАЙТЕ автобусом

ЛЯЖЬТЕ на пол

Здесь все очевидно. Правда же? А вот моё любимое развлечение с запятыми:

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Курьер (1) поздоровавшись с отцом (2) и (3) передав ему пакет (4) снял (5) пристёгнутый к поясу (6) планшет с квитанциями.

Про запятые аж целых пять заданий, но знание других знаков препинаний в тестах не требуется. Что точно придется вспомнить, так это причастный, деепричастный оборот, падежные формы существительного с предлогом, несогласованное приложение и прочие страшные слова из детства.

Еще больше заданий по ЕГЭ - здесь.

Нашему автору снова пришлось сесть за школьную партуФото: Из личного архива

На экзамен я приехала к 10 утра. В классе помимо меня 11 великовозрастных "выпускников прошлых лет" - так нас называют - и один двоечник, который облажался с ЕГЭ в прошлом году. Но когда я регистрировалась, видела ребят с белорусскими паспортами, им тоже нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступить в российский вуз.

Я, естественно, для начала поскандалила. Потому что мне не разрешили взять в класс свою воду (почему?! они думают, там может быть допинг?!) и йогурт. А сок - это вообще самый страшный запрещенный препарат! Сторговались только на шоколадке. Но потом еще один сюрприз - ручка! Ну вот откуда я должна была знать, что нужна черная гелевая? На заявление “Вам никто ничего не должен был объяснять, это все со школы вы должны знать” я чуть не разнесла эту комиссию. На выпускных в школе 13 лет назад мы изложение писали. Синей. Шариковой. Ручкой.

Я налила воды из кулера и поставила на парту, чтобы потом сто раз не вставать. На что мне сказали, что воду надо выпить, потому что я могу ее разлить! Здесь дамы выслушали от меня красочный рассказ о том, что я пришла сдавать экзамен не в эпилептическом припадке, и что стакан останется со мной. Если бы я была ученицей 11 класса, меня бы точно выгнали за несносное поведение.

Вообще не люблю тупые правила и когда происходит бессмысленная трата времени. А она продолжалась целых 40 минут. Госпожа преподаватель показывала флешку, что-то долго говорила, распечатывала экзаменационные комплекты. Мы просто сидели за партой и ждали. Мне кажется, это не совсем справедливо: мучить взрослых людей точно так же, как школьников. Ладно у меня сейчас много времени, но кто-то же отпросился с работы ради экзамена! Просто министерство образования, получается, обесценило наши аттестаты. А что если я специально после школы не поступала в университет и копила деньги на высшее образование? Ну или только сейчас поняла, кем хочу стать... Всякое может быть. Я говорю: "Так переведите наши оценки в баллы, это же логично!". Но нет.

В общем, сдала я. 4 апреля будут результаты.

Кстати, тесты составлены так, что не сдать ЕГЭ просто невозможно. Это надо быть ну сильно тупым, чтобы не набрать 24 балла. А для поступления в ВУЗ минимальный порог 36-45 баллов. На факультет журналистики МГУ, например, начальный проходной балл - 36 по русскому и 32 по литературе, по-нашему - это “двойки”!

Но в МГУ я не хочу. Во ВГИК пойду! Мечта детства. Говорят, туда никогда не поздно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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