Геннадий Зюганов - о сбритых усах Павла Грудинина: Они не были сталинскими! Мало ли что Собчак говорит?

СЕГОДНЯ 00:08 2018-03-25T00:15:03+03:00

Павел Грудинин слово сдержал - и сбрил усы после проигранного пари Фото: скриншот с видео

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В субботу, 24 марта, все информагентства сообщили сногсшибательную новость: Павел Грудинин сбрил усы!

Напомню - спор между этим кандидатом в Президенты России от КПРФ и журналистом Юрием Дудем произошел еще феврале. Тогда они заключила пари: Грудинин пообещал сбрить усы, если получит на выборах 18 марта меньше 15% голосов. В противном случае, Дудь должен был побриться наголо.

В итоге журналист лысым не стал. А вот экс-кандидат вынужден был и мылиться, и бриться. Это событие мы подробно обсудили с председателем КПРФ...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644355" frameborder="0"></iframe> Павел Грудинин сбривает усы.Политик выполнил условие спора, который проиграл блогеру и запечатлел процесс на камеру

- Геннадий Андреевич, а вы уже видели своего выдвиженца без усов, да?

- Ну, он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Вот... Усы вырастут новые. А если у тебя - ни мужества, ни совести нет - это уже никогда не появится.

- О, как! Хорошо!

- Так что, он - молодец. Вот... Хотя я говорил ему - у тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы. Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли - тоже наша вина. Поэтому сбрил.

- То есть, это бритье - сродни решению Центризбиркома... Так вы его уже видели без усов?

- В понедельник встретимся... Ну, я и так знаю. Я с ним вчера разговаривал, говорю: "Ну, интересный, симпатичный мужчина..." Вот. Ну, посмотрим... Усы - это вещь такая. Наживная...

- Скажите, а на политбюро не обсуждался этот вопрос? (Касательно судьбы усов.)

- Усы - это личное дело каждого.

- Как же личное, если Грудинину Собчак на дебатах сказала, что у него усы - сталинские!

- Ну, Собчак мало ли что там говорила... Нужно было всем внимательно слушать Павла Николаевича, он предложил прекрасный вариант выхода из кризиса. Великолепную программу. Уникальный опыт. Да и вообще он симпатичный человек!

- Но он будет новые усы выращивать, да?

- Успокойтесь! Усы вырастут! Но и его авторитет вырастет многократно.

- Вы его уже обязали, что ли, уже? Я все вот про усы...

- Я же говорю - добровольно это.

- Ага! А у меня, кстати, усы - большевистские! Геннадий Андреевич, а у вас тоже же усы были, по-моему? В армии. Я вроде видел фотографии.

- Нет, у меня усов не было.

- Были только у Сталина и Грудинина.

- У меня в армии была прическа - ежик... Так удобнее было в противогазе. Но, тем не менее, у меня голова на три размера больше, чем у Жириновского. А это главное. Давай, Саш, пока...

- Ладно, спасибо вам за усатый комментарий.

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