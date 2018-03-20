Проигравший спор о результатах выборов Павел Грудин не торопится сбривать усы

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-19T21:41:48+03:00

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Одной из интриг за кулисами этих выборов был спор кандидата Павла Грудинина с видеоблогером Юрием Дудем. Грудинин поставил на кон... свои сталинские усы.

- Если я наберу больше 15%, вы острижетесь налысо? - спросил Грудинин Дудя во время интервью.

yurydud Вчера, когда было 15,9%, я планировал делать со своей головой что-то вроде такого. Но - надо же! - выиграл спор. Что случилось сегодня, вы в курсе.

- Я готов, - сказал Дудь. - Но если вы наберете меньше - вы сбриваете усы.

- Договорились. - Дудь и Грудинин ударили по рукам. Но по итогам выборов Грудинин взял 11,8%... и проиграл усы. Дудь напомнил о пари: выложил в интернет фото советской бритвы «Ленинград» и пачки лезвий «Балтика».

yurydud Дудь напомнил о пари: выложил в интернет фото советской бритвы Ленинград и пачки лезвий Балтика

Весь день коммунисты отнекивались от расспросов журналистов. Казалось, что грудининские усы начали жить собственной жизнью, словно гоголевский «Нос»: вот-вот убегут от хозяина давать пресс-конференцию.

И в конце концов репортеры дожали бизнесмена. И ему пришлось на ходу выкручиваться.

Шутка из интернета

- Что касается усов... - многозначительно начал Грудинин. - Если Дудь на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу побреюсь.

Вот и спорь после этого с кандидатами, обещающими людям горы золотые и усы в придачу!