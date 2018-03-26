Экс-завлит театра Джигарханяна Наталия Корнеева: "Виталина Цымбалюк закрывала за Армена Борисовича долги"

СЕГОДНЯ 01:25 2018-03-26T01:30:29+03:00

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Друг Армена Джигарханяна, журналист Наталия Корнеева, работавшая в театре завлитом и пресс-секретарем, считает, что много лжи вокруг истории расставания Армена Борисовича с Виталиной. Наталия Корнеева решила рассказать "Комсомолке" то, что знает.

- Я знаю Армена Борисовича уже 25 лет, - говорит Корнеева. - Много было сделано с ним интервью, мы дружили, знались домами как при бывшей его жене, Татьяне, так и при нынешней, Виталине. Язык не поворачивается назвать Виталину бывшей, потому что уж очень искусственным выглядел этот развод, уж очень с ним торопились.

Не верю, что Армен Борисович в одночасье решил уйти из дома. В июле прошлого года, когда мы были в отпуске, я пришла в театр, зашла к нему в кабинет. У Виталины было столько дел в театре, что даже в отпуске ей приходилось работать. Джигарханян сидел, как обычно, смотрел телевизор. Я спрашиваю: «Армен Борисович, почему отдыхать не едете?» Он говорит: «Я никуда не поеду. У нас ведь новая квартира. Мы должны скоро переехать». Он очень торопил Виталину с ремонтом. И, когда все было готово, Виталина привезла Армена Борисовича, чтобы показать, как выглядит новая квартира. Он вошел, растерялся и говорит: «Я никогда так не жил…» Хотя квартира была еще не обставлена и даже кухни не было, а только кровать в спальне, он настоял на переезде. А потом Виталина как-то вечером звонит и, смеясь, говорит мне: «Представляете, Армен Борисович сидит и обзванивает своих друзей: Захарова, Калягина, Радзинского. Приглашает на новоселье! А у меня ведь стульев даже еще нет». Это было за месяц до его исчезновения!

Уверена, что похищение Джигарханяна готовилось заранее и было тщательно продумано. Подозреваю, что эти люди неоднократно беседовали с Арменом Борисовичем по телефону, накручивали против Виталины. А он, как любой старый человек, очень внушаем. Я замечала, что последнее время он стал нервным, бывало, срывался на крик. Виталина жаловалась, что по ночам он плохо спал. Она показывала его к врачам. Они сказали, что все в норме.

- Как можно было так накрутить Джигарханяна, чтобы он возненавидел Виталину?!

- Накрутить против Виталины было легче легкого. Дело в том, что департамент культуры в 2015 году поставил ее на пост директора театра. У Джигарханяна была большая задолженность по налогам. В департаменте ей сказали, примерно, следующее: «Не будем же мы позорить Армена Борисовича, заводить на него уголовное дело. Давайте, вы будете директором и отработаете задолженность в 26 миллионов». Они могли подобрать кандидатуру на пост директора, но решили предложить эту должность Виталине, которая на тот момент заведовала музыкальной частью в театре. Расчет, мне кажется, был прост: жена сор из избы не вынесет, и все будет шито-крыто. Ну, Виталина, конечно, легла на рельсы. За два сезона отработала 20 с лишним миллионов в казну государства. Но дело в том, что Джигарханян терпеть не может женщин в руководстве, а тем более, в театре. А тут его отстранили практически от руководства, сделав просто почетным президентом театра. Еще когда только открылся театр в 1996 году, и бывшая жена Татьяна стала там работать и сильно влиять на климат в коллективе, у Армена с ней начались такие скандалы. Помню, как-то мы с ним сидим смотрим новости по телевизору. Там берут интервью у вдовы известного ученого, фонд имени которого она стала возглавлять. Армен смотрел-смотрел, потом как рявкнет: «Ну ведь видно же, что дура! Куда она лезет?!» Когда я Татьяне рассказала об этом эпизоде, она огорчилась: «Так вот как он на самом деле думает о женщинах». Назначение Виталины директором Армен Борисович принял (куда деваться, раз начальство так решило), но в душе злился и часто мешал ей работать. Однажды захожу, он говорит: «Где Виталина, не знаешь?» И ту же сам себе ответил: «Ну да, она руководит». Потом сощурился и ехидно так добавил: «У меня же теперь начальство есть, понимаешь?» Так что на этой его болезненной струне легко было сыграть тем, кому это было выгодно.

- И кому, по-вашему, это было выгодно?

- «Близкому другу» Джигарханяна, как себя называет этот человек, который теперь по доверенности представляет его интересы. «Друга» этого Джигарханян прикормил к себе и к театру еще 20 лет назад, а сейчас Армен Борисович уже так стар, что вряд ли отдает себе полный отчет в случившемся. Дело в том, что, когда они его упрятали в больницу, а потом выпустили в эфир, где он, сидя в халате, орал на всю страну про Виталину: «Фантастический вор!» - он был не он, а какая-то непонятная сущность. Полагаю, он не понимал, что в этот момент вся страна видит его по телевизору. Если бы он себя таким увидел – умер бы от позора. Ведь он, если был не побрит (иногда он позволял себе такие вольности), отказывался давать интервью и фотографироваться с поклонниками. А когда привезли его на эфир на Первый канал, Джигарханян отвечал на вопросы ведущего невпопад, а потом брезгливо так повел плечами и говорит: «На мне пиджак чужой…» Что такое должно было случиться дома, что он убежал оттуда прямо в халате, а теперь вот сидит в чужом пиджаке?!.. Я понимаю, как ему противно было. Он ведь любил хорошо одеваться, а Виталина одевала его как мачо, с большим вкусом.

...Я была в тот вечер 8 октября на премьере в театре, когда все случилось. По окончании подошла к Виталине, и она сказала, что Армен Борисович почему-то едет в театр. Я думаю, его заставили позвонить Виталине и так сказать, чтобы она не спешила домой. Мы ждали появления Джигарханяна до позднего вечера. Его все не было. Виталина стала ему звонить, и я, стоя рядом, услышала, как кто-то ей говорит: «Ты мужа своего больше не получишь. И все отдашь: и театр, и квартиры, и деньги. Поняла?!» А она, кажется, даже и не поняла. Она кричала в трубку: «Куда вы его повезли без лекарств, вы убьете его!!» И рыдала навзрыд. Дело в том, что надо было делать укол инсулина, который может сделать только Виталина. Я предложила вызвать 02, 03, прессу и ехать выручать Джигарханяна. Но выяснилось, что Виталина не знает, где этот человек живет. Я посоветовала ей срочно связаться с клиникой и договориться о госпитализации Армена Борисовича, а потом перезвонить похитителю и потребовать, чтобы тот немедленно его туда привез. Виталина так и сделала, но тот отказался наотрез. Пока мы ехали в машине из театра домой, всю дорогу Виталина пыталась с этим мерзавцем (иначе я не могу его назвать) договориться, чтобы он не кормил Джигарханяна чем попало. «Ему можно только томатный сок и ничего сдобного, сладкого!» - кричала она в трубку. Он мотал ей нервы больше часа, потом пообещал, что привезет его утром. Но привез не в клинику, а в театр, где с Арменом и случился приступ диабета.

- Но ведь говорят, что Виталина заперла Армена Борисовича в кабинете, чтобы он не видел репетиции спектакля, который ему не нравился, и не сделала укол инсулина?

- Вся эта завиральная история, что Виталина заперла Джигарханяна в кабинете и не сделала ему укол – полная чушь. «Друзья» эти, а на тот момент их было трое, разыграли все как по нотам: они хотели, чтобы Джигарханяну стало плохо при Виталине, чтобы потом увезти его в больницу и обвинить Виталину, что она оставила мужа в опасности. У них с врачами 57-й больницы был сговор, куда они его и госпитализировали без документов. А уже на другой день у «близкого друга» на руках оказалась доверенность от Джигарханяна. Интересно, в каком состоянии был Армен Борисович, выдавая доверенность постороннему человеку?

- Вы считаете, кто-то из зависти решил отомстить Виталине таким образом?

- Завистников у Виталины было множество. Но самый главный завистник – это, конечно, бывшая жена Армена Татьяна. Она сама это подтвердила на одном из эфиров, где сказала, что назначение Виталины директором театра было для нее ударом. Естественно, ведь ей не удалось того, что удалось Виталине. А Виталина театром руководила успешно, и на новый театральный сезон снова была утверждена в должности генерального директора. Наш куратор в РАО сказала мне, что при Виталине театр ожил. Мое мнение, Татьяна была в сговоре с «друзьями»-похитителями-вымогателями. Это ее месть и месть, прежде всего, Армену. Во-первых, «близкого друга» она знает 20 лет и отзывается о нем как об «очень порядочном» человеке. Я думаю, с ее ведома все случилось. А почему это месть Армену – потому что, когда 25 октября «друзья» привезли его из больницы в театр и оставили там жить, и Джигарханян без горячей воды, удобств ночевал там больше двух недель, а они еще носили ему каждый вечер виски коробками и спаивали его – Татьяну абсолютно не волновало, что он может умереть в одночасье. Охранник по ночам трясся от страха, что, если что случится с Джигарханяном, не дай бог, его сделают крайним. И медсестра сбежала. Ну и еще доказательство, что Татьяна причастна к этой истории – это то, что она судилась за эти квартиры и деньги, которые сейчас «отжимают» у Виталины «друзья», но проиграла все суды и апелляции. И тогда пошла другим путем, позвала «друзей».

- Речь идет все время о двух квартирах: на Молодогвардейской и о той, которая в Рублевском предместье и которую уже, как сообщалось, «отжали» у Виталины. Но Виталина говорит, что у Армена Борисовича до нее было имущество. Вы об этом что-то знаете?

- Да, конечно. Была однокомнатная квартира дочери Лены в Ясенево, однокомнатная квартира тещи Армена Борисовича в Коньково ( маму, кстати, Татьяна, сдала в дом престарелых), гаражи, дача в Подмосковье, а в 2005 году Джигарханян от президента республики Армения получил в подарок элитную квартиру в Ереване. Джигарханян кричит, что украли, продали. Может, это имущество он ищет?

- Как жили Армен Борисович и Виталина? Может, действительно, было не так все хорошо, как Виталина сама рассказывает?

- Армену очень хорошо жилось с Виталиной. Он просто в коммунизм попал. Несмотря на то, что Виталина значительно его моложе, она зрелый, взрослый человек и прекрасная хозяйка. В своей родной семье, я бы сказала, она старшая, а не родители, потому что она умеет принимать решения. Я это точно знаю, так как работала под ее началом два с лишним сезона. Театр на самом деле такая бюрократическая контора! У нее, бывало, бумаги на подпись скапливались на столе до потолка, и она часами просиживала в бухгалтерии, потому что нужно было во все вникнуть, прежде чем подписать. Армен, конечно, во все это не вникал, а только ревновал ее к должности директора и злился, и палки в колеса пытался вставлять. А когда она объясняла ему, что тот или иной спектакль нужно поставить, чтобы отработать долги по налогам, а «иначе тебя посадят», он орал: «Кто меня посадит?! Я сейчас Собянину позвоню!» Он вообще-то большой грубиян и самодур. Я как-то сказала ей в шутку: «У вас золотой характер. У меня бы он давно стоял в углу на коленях и просил прощения». А она в ответ: «Мне его жалко. Я один раз попробовала строго с ним, а он заплакал». Вот это «мне его жалко» - дорогого стоит, потому что у Виталины есть эмпатия, то, чего зачастую нет у других, особенно, у молодых по отношению к старикам. Однажды Виталина заболела гриппом, и Джигарханяну пришлось поехать в ближайший супермаркет. Там его все, конечно, узнали и бросились помогать. Виталина потом похвасталась, что Армен Борисович купил много продуктов, ничего не забыл и принес даже тяжелое: морковь и картошку. А вообще-то, выходив после инсульта, Виталина оградила его от всех бытовых проблем. Она его обслуживала от и до. Даже котлетку ножом разрезала, чтобы ему удобно было ее прожевать. Мне рассказывали, что когда он жил в театре, женщина, которую «друзья» к нему приставили по уходу за ним, дала ему грушу. А груша оказалась деревянная, и Армен не смог ее съесть. Но когда он пожаловался на это, тетка ему заявила: «Порежь, да и ешь. Груша, она и есть груша». Кстати, груши-то ему как диабетику, нельзя.

- Татьяна Сергеевна намекала, что Виталина обманом и интригами захватила ее мужа…

- Как плохо было Армену Борисовичу после отъезда жены Татьяны в Америку. Он просто стал дичать. Тогда и пристрастился к виски. Я как-то пришла к нему на интервью, и разговор получился тяжелый. Он жаловался на одиночество, на здоровье, говорил, что до часу ночи сидит в театре и не хочет идти домой, потому что там – пусто. Поэтому я страшно обрадовалась, когда познакомилась с Виталиной и узнала, что они живут вместе. От Татьяны я никогда не слышала, что у Армена Борисовича есть родственники. И когда вдруг Виталина сказала, что приехала из Санкт-Петербурга сестра Марина Борисовна, я удивилась. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что у него аж три единокровных сестры по отцу. И еще брат сводный в Ереване. Виталина их всех собрала вокруг Армена. И к ним сразу подтянулись друзья, которых с отъездом Татьяны Джигарханян растерял: кинорежиссер Владимир Наумов с женой Наталией Белохвостиковой и дочерью Наталией Наумовой, кинорежиссер и подруга Армена Алла Ильинична Сурикова, драматург и писатель Эдвард Радзинский с женой Еленой, актриса Ольга Кабо, режиссер Марк Захаров. Армена Борисовича было не узнать. Вот тогда он действительно помолодел на несколько лет. Он называл Виталину «лапа» и «девочка моя», постоянно шутил и был прежним Джигарханяном. Они с Виталиной часто выходили в свет: то в Ленком и МХАТ на премьеру, то в консерваторию, то ехали в Петербург в театр или на концерт Валерия Гергиева, с которым Армен Борисович давно дружен. Виталина вывозила Джигарханяна на хорошие европейские курорты. Она считала, что Джигарханян заслуживает только самого лучшего.

- Почему же он так переменился к Виталине? Хочет даже, чтобы ее посадили в тюрьму.

- Беспрецедентный, дикий случай, я такого не припомню, чтобы какой-нибудь маститый артист вдруг взял и бросил свою законную жену под ноги какому-то мужичью: нате, мол, терзайте как хотите, мне не жалко, да еще и пожелал, чтобы на нее завели уголовные дела. Но это так. На «Прямом эфире» у Малахова была показана запись их ночной сходки в театре, где один из «друзей» говорит, что завтра в театр придут люди, а Джигарханян соглашается и заявляет: «Да, будем заводить уголовные дела, как ты это умеешь, будем Цымбалюков сажать». Это ли не коррупция, господа?! И куда тогда смотрят правоохранительные органы? Наутро театр был захвачен, проведен обыск, и вынесена вся бухгалтерия.

- Виталину обвиняют, что она захватила власть в театре, уволила многих актеров.

- Театр этот с самого начала был мертворожденное дитя. Свою первую труппу Джигарханян попросту «съел». Он мне в интервью говорил, что главное чувство, которое он испытывает в профессии – зависть. И действительно, всех режиссеров и актеров, в ком была искра божия, он выжил из театра. За двадцать лет не породил ни одной звезды, и ни одного знакового спектакля после себя он не оставит.

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