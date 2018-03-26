2018-03-26T12:04:00+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Геннадий Онищенко: Надо срочно пересматривать нормы и опускать детские кинозалы и игровые площадки в ТЦ на первые этажи

Экс-главсанврач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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- Геннадий Григорьевич, какая страшная трагедия в Кемерово... Сейчас пытаются найти виновных, причины. Знаю, что вы рано приходите в Госдуму и связываетесь с регионами. У вас в этот понедельник с утра уже был сеанс связи с Кемерово?

- Да, был. Но прежде я хотел бы высказать соболезнования родным и близким погибших, сочувствие пострадавшим, тем более, что там были дети.

Геннадий Онищенко - о своих звонках в Кемерово и причинах трагедии

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- А с кем вы общались по телефону?

- Я связывался по профессиональной линии, потому что возникает вопрос размещения, питания людей, которые приехали на ликвидацию последствий этого страшного пожара.

Проводятся замеры в зоне возгорания, потому что - огромный торговый центр, и какого рода токсические вещества образуются в процессе горения - тоже необходимо выяснить.

А главное, конечно, - вопросы, которые касаются оказания медицинской помощи тем, кто уцелел после пожара, потому что резко возрос поток пострадавших.

- А сколько человек госпитализировано? Вы говорите, что резко возрос поток пострадавших...

- Да, их много... Те, кто физически не пострадал, тоже требуют медицинского внимания. В том числе - со стороны психологов. Пережить все это… Я - о тех, чьи дети, близкие... там оказались, внутри здания.

- Как вы считаете, в эти часы на месте делают все, что необходимо?

- Судя по заявлениям, которые идут от руководства области и МЧС, вся необходимая помощь оказывается в необходимом объеме. Имеются и медикаменты, и специалисты, которые туда выехали по линии медицины катастроф.

- Вы у нас представляете Комитет Госдумы по образованию и науке. Там много ребятишек погибло... В организации отдыха детей - а сейчас каникулы - могут быть какие-то новые правила, поправки - к прежним инструкциям? Собираетесь ли вы в своем комитете, в Госдуме все это обсуждать?

- На верхних этажах этого торгового комплекса был кинотеатр, в котором в момент пожара находились ребятишки. Это же воскресенье. И группы детей были, и дети с родителями. И там же, наверху, игровые площадки детские.

Выходит, это все соответствует пожарным нормам? Но ведь когда возникает возгорание, по тем же нормам, лифты должны отключаться. И люди становятся заложниками - и пожара, и норм...

Конечно, надо срочно пересматривать нормы и опускать все эти сооружения - кинозалы, в том числе детские, игровые площадки на низкие этажи.

Да, сейчас каникулы в подавляющем большинстве школ России. Они краткосрочные, и об организованном отдыхе говорить трудно. Экскурсии, ознакомительные поездки - в основном именно это сейчас у детей. Учителя, взрослые, владельцы всякого рода досуговых учреждений должны заботиться прежде всего не о прибыли, а - о безопасности посетителей.

И, конечно, необходимо извлечь уроки из той страшной трагедии, которая унесла столько жизней... Что я имею ввиду? Прежде всего - пересмотр и, может, ужесточения формата организации этого краткосрочного детского отдых.

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