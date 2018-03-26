Божена Рынска о пожаре в Кемерово: Детки и подожгли

СЕГОДНЯ 12:47 2018-03-26T13:01:19+03:00

Божена Рынска: "Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно". Фото: Евгения ГУСЕВА

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Соцсети соболезнуют семьям погибших при пожаре в «Зимней Вишне». Посочувствовала жертвам трагедии и «светская львица» Божена Рынска – та самая дама, поглумившаяся над журналистами при крушении Ту-154 в Сочи. Но потом высказала свою версию происшествия в Кемерово.

- Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно, - написала она.

- Ну как дети могут поджечь? Конечно, на детей будут валить. Скорее всего, проводка, - попытался осадить журналистку блогер Михаил Гохман

- Дети могут поджечь элементарно. Зажигалкой. Смеха ради, - ответила Божена.

Ну дела! Рыска даже тут умудрилась вставить свои «пять копеек».

- Сейчас каждый, как может, старается поддержать родителей и родственников погибших, - поделился с «КП» психолог Павел Жавнеров. – С ними сейчас должны работать специалисты. Самое главное – оградить их от потока новостей. И особенно от таких персонажей, как Божена. Это женщина находит любой повод, чтобы получить свою порцию славы. И такие провокаторы, как Рынска, еще найдутся. Но нам не нужно обращать на них внимания. Они только этого и ждут. Ведь нормальных и адекватных людей гораздо больше. Сводки из Кемерово леденят душу. А наши люди всегда объединяются, когда кто-то попадает в беду – это мы сейчас и видим даже по тем же соцсетям.

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