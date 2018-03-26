"Было очень много дыма, дети выбирались из кинозала практически по полу": подруга погибшей при пожаре в ТЦ Кемерове рассказала, как люди пытались спастись из огня

СЕГОДНЯ 14:05 2018-03-26T16:24:06+03:00

Изменить размер текста: A A

«Завтра проснусь и пойду в штаб искать маму», - с такой надеждой засыпала 14-летняя дочь Татьяны Дерсалия Элеонора. Дочь и мать в кинозале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" были вместе. В суматохе они потерялись....

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644535" frameborder="0"></iframe> Первые минуты пожара в Кемерово с камер наблюдения.

37-летняя учительница кемеровской гимназии №17 Татьяна Дерсалия в воскресный день решила небольшой компанией — ее 14-летняя дочь Элеонора и подруга Наташа с 11-летней девочкой — пойти в кино на мультик. Дети сидели в 6-м ряду, а мамы за ними в 7-м. Дети спаслись, а мамы...

- Таня моя ближайшая подруга, мы с ней дружим 20 лет, со студенческой скамьи, - не может сдержать слез Дина Князькова. - Ее дочь — моя крестница. Элеонора рассказывала, что никакой пожарной сигнализации не сработало. Никаких сигналов, ничего! Шел мультик, как вдруг в зал зашла женщина и сказала: «Бегите, пожар». Таня во время мультика заснула, но когда началась суматоха и паника, она проснулась и начала выталкивать детей к выходу. Где и в какой момент мамы и дети потерялись — не понятно. Девочки говорят, вроде они все время позади были. Но в такой обстановке, конечно... Было очень много дыма, и дети практически по полу передвигались.

Первым делом Элеонора позвонила папе.

- Она кричала и билась в истерике. Муж Тани уже через 3 минуты был у «Зимней вишни», вместе с пожарными он поднялся на третий этаж. Но вдруг произошел взрыв, газ какой-то от огня взорвался, может гелий — там магазин с шариками. Пожарного одного сбило даже с ног. Конечно, наверх уже никого не пустили.

Версии возникновения очага пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Но у вас же была надежда на то, что они живы?

- Да. Мы с мужем до 2:30 ночи объезжали больницы, были в штабе, который власти организовали в 7-ой школе. Там было много людей, родители школьников из Трещинского, родственники других пропавших без вести. Один парень стоял ни живой ни мертвый просто, у него пропала вся семья — мать, жена и двое маленьких детей. Все ждали вестей, кто-то не выдерживал и начинал кричать: «Ну когда уже! Вы же говорили, что через 20 минут!». Много было разговоров, кто-то утверждал, что детей закрыли в кинозале, и они просто не смогли выйти. Пожарный приходил весь в грязи и копоти... Мне кажется, спасатели делали все, что могли.

Я хотела ехать по больницам по второму кругу, но муж говорит, давай в морг заедем на Волгоградскую. Мы были там одними из первых, там мужчина какой-то в штатском уже ждал. Он показал фотографии, и я узнала Таню, - Дина плачет. - Тело в копоти, но вот ее шарфик, ее сережки. Конечно, это была она. За что такое горе, не понимаю? Знаете, какой на человек была, все ее любили. Сегодня звонят ученики, родители, коллеги. Плачут: «Татьяна Викторовна! Не может быть!». Я и сама не верю до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644553" frameborder="0"></iframe> Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

Тело Татьяны Дерсалия обнаружили одним из первых. Она была в числе тех 5 погибших, о которых официальные службы заявляли с самого начала.

- А дочка ее как?

- Мы не хотели ночью ей говорить, что мама умерла. Думали дать ей поспать. Она, конечно, в шоке и так. Пыталась все заснуть и надеялась: «Завтра мы с ребятами пойдем в штаб маму икать». Но она увидела в итоге сама в интернете, что Таню уже опознали. Истерика у нее до сих пор.

Кемеровчане несут цветы и мягкие игрушки к месту трагедии. Среди погибших в огне пожара - много детей.Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Подруга Тани Наталья выжила?

- Похоже, что нет. Я видела ее мужа в морге, он шел и за голову держался. Их обеих нашли на 2-м этаже, то есть из зала они сумели выйти все-таки, но из ТЦ уже нет. Там все так запутано, где вход, где выход - не поймешь. Лабиринты сплошные. И получается никакой противопожарной охраны нет! Ничего же не сработало. Школы вон как трясут с проверками, чуть ли не каждый месяц ходят, а такие огромные объекты, где куче людей каждый день совсем не проверяют?

Дина рассказала, что помимо друзей и близких на ее телефон поступают звонки от непонятных людей.

- Какой-то молодой мужчина позвонил в аж в 3 часа ночи. Представился то ли Антоном, то ли Алексеем Пермяковым из администрации президента. Мне все, что он говорил показалось странным и я даже сказала: «Мне кажется, вы какой-то аферист». Он засмеялся и бросил трубку. Где-то через полчаса снова звонок, на этот раз звонивший сказал, что он редактор известного ток-шоу, спрашивал чем помочь, нужны ли деньги. Говорил, скиньте свой паспорт, мы вам переведем. Представляете?

Сейчас семья и близкие Татьяны Дерсалия готовятся к похоронам. Ожидают много людей — больше 150.

- Приедут ее коллеги и ученики из поселка Топки, где Таня жила и работала до переезда в Кемерове. Родня едет из Питера, Симферополя и других городов. Уже заказали отпевание. Все друзья сейчас вместе, поддерживаем родителей, мужа и дочку. Тане было всего 37....

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Возможно, прощайте...» На пожаре в Кемерове без вести пропал целый 5 «А» класс сельской школы

Судьба девочки, которая написала это своим друзьям в соцсетях, до сих пор не известна. Как других детей, пропавших при пожаре в ТРЦ в Кемерове (подробности)

«Бедные дети звонили родителям: «Мы горим! Мы горим! Мы не можем выйти», а помочь им никто не мог»: родственница Амана Тулеева рассказала об огненной ловушке в ТЦ «Зимняя вишня»

Поселок Трещевский Кемеровской области выглядит вымершим. На улицах - ни души, многие прильнули к экранам телевизора, но все равно не знают верить ли новостям. А кто смог, тот уехал в областной центр. Там на месте трагедии ищут ответ на главный вопрос - кто бросил детей из 5А в огненной ловушке в злополучной «Зимней вишне». В Трещевском всего одна школа. И на самом деле всего один 5 класс (подробности)