2018-03-26T14:55:12+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Эвакуация людей в торговых центрах: как избежать "Ходынки" при ЧП

Как должна проходить эвакуация людей в торговых центрах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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После событий в Кемерово пожарной безопасности в ТЦ будет уделено повышенное внимание.После событий в Кемерово пожарной безопасности в ТЦ будет уделено повышенное внимание.Фото: REUTERS
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Так вышло, что за минувшие выходные дважды был в московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк». Крупнейший в Европе - 390 тысяч квадратных метров. Здание огромное, при входе со стороны станции метро ЦСКА попадаешь в очередь. Такая же - на эскалатор.

- Есть лестница? - спрашиваю у охранника.

- Нет, только эскалатор, - качает головой.

- А если пожар? - удивляюсь я.

- Вопрос не по должности... - пожимает тот плечами.

На пробежку по этажам мегацентра и покупки потратил 30 минут. От подобных ТРЦ имею стойкий иммунитет: не считаю их нормальным местом для отдыха, точно знаю, зачем туда иду и что буду покупать. Так уж вышло, что именно такой самокат, как мне нужен, оказался как раз здесь. На выход из здания этого торгового центра ушло минут 15.

Что заметил: за взрослыми семенят группы малышей. Иногда эти группы ребятни абсолютно самостоятельны - многим торговый центр заменил двор. Детвора тусуется на верхних этажах, где для них открыты кинотеатры и развлекательные комплексы. Там полно места, можно и на электромобиле покататься. Спускаюсь ниже - выход из торгового центра превращается в незапланированный квест. Пробку создает вереница людей с полными продуктов колясками, которые спускаются из «Ашана» к автостоянке.

Не сложно представить, что начнется, если, не дай бог, на верхних этажах комплекса возникнет пожар, и эскалаторы остановятся. Если придется прыгать вниз с четвертого этажа пострадавших будет море - вокруг стекло и металл.

Есть и другой тип торговых центров. Там эскалаторы расположены в разных углах этажей. Так, чтобы потенциальный покупатель обязательно прошел мимо всех витрин. Пожарные выходы если и есть, то они обычно закрыты.

Сработает ли пожарная сигнализация, успеют ли открыть двери к пожарным лестницам, как об этом в дыму и суматохе узнают люди? Как вообще должна проходить эвакуация людей в торговых центрах.

Три года назад при ложной угрозе взрыва из «Авиапарка» эвакуировали полтысячи человек. Тогда покупателям по громкой связи объявили о «технических проблемах» и попросили немедленно покинуть комплекс. Продавцы спокойно закрыли магазины, а автомобили с парковки выпустили без оплаты. Но хватило бы публике спокойствия, возникни реальный пожар?

Конечно, благодаря совершенствованию технических средств оповещения и регулярным занятиям в рамках антитеррора у служб безопасности торговых центров появился опыт по части эвакуации. Он помог избежать жертв при тушении пожара в центра «Синдика» на северо-западе Москвы, где в октябре 2017-го выгорело более 5 тысяч квадратных метров площадей.

- Но этого недостаточно, - говорит «КП» источник, близкий к расследованию катастрофы. - Безответственные чиновники и силовики подставляют верховную власть. Ведь звучали требования не «кошмарить» бизнесменов, и сократить объем внеплановых проверок частных фирм и предприятий. Пользуясь этим, стали закрывать глаза на явные нарушения. У предпринимателя не должно быть выбора - сделать лестницу или вместо нее 5 магазинов! И не надо пенять на западные стандарты! Почему, например, в «ИКЕА» нет эскалаторов - вместо них удобный 6 метровый лестничный пролет с разворотом? То, что касается безопасности покупателя, должно иметь строгие стандарты, и находится под госконтролем.

Если мы не сделаем выводы из этого очередного урока, то каждая очередная катастрофа в России будет отличается от прежних только числом погибших и пострадавших.

Напомню, с мая 1896 года слово «Ходынка» стало нарицательным символом трагедии, когда во время гуляний по случаю коронации Николая Второго в давке погибло свыше 1300 человек.

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)

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