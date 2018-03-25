"Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил". Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

СЕГОДНЯ 20:16 2018-03-25T21:06:03+03:00

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644437" frameborder="0"></iframe> Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо.

- Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: «Бегите» и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали, - рассказывает она. - Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалиться. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные.

Константин Колабухов спас на пожаре в ТРЦ ребенкаФото: скрин с видео

Другой пострадавший Константин Колабухов спас на пожаре ребенка.

- Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комате и не хотел выходить, когда начался пожар, - говорит Константин. - Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни мальчика нет. Он сейчас в этой больнице, с легким отравлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644460" frameborder="0"></iframe> Комментарии постадавших при пожаре в кемеровском торговом комплексе.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел сегодня, 25 марта, в начале пятого часа дня по местному времени. Загорелся игровой центр на четвертом этаже здания. По причине выходного дня в торговом центре в этот момент было много народа. По предварительным данным, погибло пять человек, около 30 пострадали. Судьба еще 35 пока неизвестна.

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